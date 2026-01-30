newspaper
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 04:44

Το 74% των Αμερικανών πιστεύει πως η Κίνα θα προσπεράσει τις ΗΠΑ – Το 31% πιστεύει πως το έχει ήδη επιτύχει

Σύμφωνα με έρευνα του ιδρύματος Κάρνεγκι οι Αμερικανοί δηλώνουν πως η Κίνα είναι η ανερχόμενη υπερδύναμη με το 47% να πιστεύει πως ήδη η Κίνα είναι ήδη πιο δυνατή από τις ΗΠΑ ή θα είναι εντός 5 ετών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η παγκόσμια δύναμη και επιρροή των ΗΠΑ βρίσκεται σε παρακμή, ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα δηλώνουν ότι η δύναμη της Κίνας είναι πλέον ίση ή υπερβαίνει αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με μια εθνικά αντιπροσωπευτική δημοσκόπηση που σχεδιάστηκε από μελετητές του Carnegie Endowment for International Peace.

Η πλειοψηφία των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως μία από τις πολλές ισχυρές χώρες και όχι η πιο ισχυρή χώρα. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων περίμεναν ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ισχύ και επιρροή σε κάποιο σημείο. Σχεδόν οι μισοί, το 47%, δήλωσαν ότι η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ ή θα το κάνει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια στα πιο σημαντικά ευρήματα.

Οι ερωτηθέντες θέλουν οι ΗΠΑ να συνεχίσουν να θεωρούνται υπερδύναμη σε όλο τον κόσμο και αν το Πεκίνο ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ισχύ και επιρροή, θα θεωρήσουν αυτή την εξέλιξη αρνητική.

Παρόλα αυτά το 61% δήλωσε ότι η ζωή τους δεν θα επιδεινωθεί ή θα καλυτερεύσει εάν η Κίνα αποκτήσει περισσότερη ισχύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το εύρημα είναι ίσως πρωτοφανές στα χρονικά καθώς δείχνει πως οι πολίτες των ΗΠΑ δεν θα ήταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε αιματηρό (εντός και εκτός εισαγωγικών) φυσικό ή οικονομικό πόλεμο για να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία της μιας υπερδύναμης. Παρότι ελάχιστοι είπαν πως δεν τους απασχολεί αν οι ΗΠΑ θα είναι υπερδύναμη.

Συμφωνείτε με την πρόταση πως οι ΗΠΑ γίνεται λιγότερο ισχυρή;

Οι νεότερες γενιές των Αμερικανών δεν θεωρούν την παντοκρατορία των ΗΠΑ μονόδρομο

Οι ερωτηθέντες της γενιάς των Millennials και της γενιάς Z ήταν λιγότερο ενθουσιώδεις σχετικά με την αξία της αμερικανικής δύναμης σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές. Το παράδοξο είναι πως παρότι οι Δημοκρατικοί είναι πιο πιθανό να θεωρούν πως η χώρα τους βρίσκεται σε παρακμή, δεν πιστεύουν ότι η ζωή τους θα επιδεινωνόταν αν η Κίνα ξεπερνούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύναμη και επιρροή, ενώ οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί πίστευαν ότι η ζωή τους θα επιδεινωνόταν.

Όταν ρωτήθηκαν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο ισχυρή σε δύναμη και επιρροή χώρα στον κόσμο ή μία από τις πολλές τέτοιες χώρες, μόνο το 41% επέλεξε τις ΗΠΑ ως τις πιο ισχυρές ως την πιο αντιπροσωπευτική απάντηση της άποψής τους, ενώ το 59% επέλεξε την απάντηση πως οι ΗΠΑ είναι μια από τις αρκετές χώρες με δύναμη και επιρροή.

Το 41% βλέπει τις ΗΠΑ ως τις πιο δυνατές στον κόσμο και το 59% ως μια από τις δυνατές χώρες με επιρροή.

Το 54% μάλιστα πιστεύει πως οι ΗΠΑ γίνονται ολοένα και λιγότερο δυνατές με το 22% να το πιστεύει απόλυτα και το 32% σε συμφωνεί σε γενικές γραμμές. Το 17% δεν συμφωνεί ούτε διαφωνεί πως οι ΗΠΑ γίνονται λιγότερο δυνατές, το 13% διαφωνεί και το 15% διαφωνεί απόλυτα πως οι ΗΠΑ γίνονται πιο αδύναμες. Ενδιαφέρον σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις έχουν οι απαντήσεις Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.

Αυτό δείχνει πως οι Ρεπουμπλικανοί είναι πολύ πιο σίγουροι για την δύναμη των ΗΠΑ στον κόσμο, σημάδι πως το αφήγημα της κυβέρνησης Τραμπ πιάνει σε κάποιο βαθμό στους πιο συντηρητικούς πολίτες.

Το 64% ανεξαρτήτως φύλου πιστεύει πως η Κίνα έχει την ίδια δύναμη (45%) ή περισσότερη από τις ΗΠΑ (19%).

Είναι η Κίνα ή οι ΗΠΑ πιο δυνατές; – Τι θα γίνει στο μέλλον;

Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η Κίνα σήμερα είναι ισοδύναμη ή πιο δυνατή των Ηνωμένων Πολιτειών σε ισχύ και επιρροή σε παγκόσμιο στερέωμα (βλ. σχήμα 5). Επιπλέον, η ερώτηση αυτή ανέδειξε μια σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων: περισσότερες γυναίκες (71%) από ό,τι άνδρες (58%) θεωρούσαν ότι η Κίνα είναι εξίσου ισχυρή ή ισχυρότερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 31% πιστεύει πως η Κίνα έχει περάσει τις ΗΠΑ και το 16% πως θα τα καταφέρει τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ακόμη μεγαλύτερος αριθμός Αμερικανών πιστεύει ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μέλλον. Όταν ρωτήθηκαν πόσο χρόνο θα χρειαστεί η Κίνα για να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, το 47% πιστεύει ότι η Κίνα έχει ήδη ξεπεράσει τις ΗΠΑ ή θα το κάνει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, το 27% πιστεύει ότι η μετάβαση της εξουσίας θα διαρκέσει 6 έως 25 χρόνια και μόνο το 26% πιστεύει ότι η Κίνα δεν θα καταφέρει ποτέ να τις ξεπεράσει.

Δηλαδή ένα εντυπωσιακό 74% αναμένει πως η Κίνα θα είναι η κυρίαρχη υπερδύναμη μέσα στα επόμενα 25 χρόνια.

Σημαντικό είναι για όλους τους Αμερικανούς ανεξαρτήτως ηλικίας οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την δύναμη και την επιρροή τους σε όλο τον κόσμο. Κατά σειρά θεωρούν πολύ σημαντικές ή σχετικά σημαντικές περιοχές ελέγχου την Βόρεια Αμερική, μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό (79%), ύστερα την Ευρώπη(71%), την Κεντρική και Νότια Αμερική (70%), μετά τη Μέση Ανατολή(69%), την Ασία (68%) και τέλος την Αφρική(58%).

