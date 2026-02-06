Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!

Πρώτη φορά θα σφυρίξει αγώνα της Stoiximan Super League ο Βέλγος διαιτητής Έρικ Λάμπρεχτς, ο οποίος ορίστηκε από τον Λανουά στο ντέρμπι της Κυριακής (8/2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Ο ρέφερι ανέβηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ελίτ κατηγορία της UEFA, γεγονός σπάνιο για διαιτητές που δεν σφυρίζουν σε τοπ πρωταθλήματα της Ευρώπης και ανεβαίνουν στην κορυφαία κατηγορία στα 37, το πολύ στα 38 έτη.

Εκτός από το προαναφερόμενο, το δεύτερο δεδομένο που προκάλεσε εντύπωση, ψάχνοντας για την «ακτινογραφία» του, είναι ότι στο Βέλγιο σφύριξε εννέα παιχνίδια και ο πρώτος διαιτητής σε αριθμό αγώνων είναι ο 35χρονος Λορένς Βισέρ, ο οποίος σφύριξε 17 ματς και ακολουθεί ο Σιμόν Μπορντουί, ο οποίος είναι διεθνής και θα είναι AVAR στο ματς του «Γ. Καραϊσκάκης»!

Ο δε (επίσης διεθνής) Νέιθαν Βερμπούμεν, ο οποίος θα είναι VAR στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και στην χώρα του έχει σφυρίξει 14 ματς πρωταθλήματος! Ο Λάμπρεχτς είναι ο μόνος ελίτ διαιτητής του Βελγίου, ενώ οι Βερμπούμεν και Μπορντουί είναι στη δεύτερη κατηγορία της UEFA. Ο Βερμπούμεν, εκτός από διεθνής στο χορτάρι είναι και διεθνής στο VAR.

Πάντως, το τελευταίο ματς του Λάμπρεχτς στο Βέλγιο είναι το μεγάλο ντέρμπι της Pro League Σταντάρ Λιέγης-Αντερλεχτ 2-0, την 1η Φεβρουαρίου! Ο 49χρονος ρέφερι έβγαλε το ματς με, συνολικά, επτά κίτρινες!

Προκαλεί εντύπωση, όσον αφορά στα στατιστικά του Ερικ Λάμπρεχτς ότι δύσκολα βγάζει κόκκινες κάρτες! Σε 21 αγώνες του δεν έχει κάνει αποβολή με δεύτερη κίτρινη ενώ επέδειξε δυο κόκκινες κάρτες (μια στο Champions League και μια στο Κύπελλο Βελγίου). Επίσης, έβγαλε 87 κίτρινες (μ.ο. 4,1), ενώ σφυρίξε και επτά πέναλτι, εκ των οποίων τα τέσσερα στο πρωτάθλημα Βελγίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έρικ Λάμπρεχτς σφύριξε 9 αγώνες για το πρωτάθλημα Βελγίου, 4 για την League Phase του Champions League, 2 για τα προκριματικά του Europa League, δυο ματς για το Κύπελλο Βελγίου, ένα για τη League Phase του Europa League, ένα διεθνές φιλικό, ενώ έχει πάει δυο φορές και στη Σαουδική Αραβία.

Τα παραπάνω στατιστικά του Λάμπρεχτς επιβεβαιώνονται και από αυτά της σεζόν 2024/25! Σε 35 παιχνίδια καταλόγισε 12 πέναλτι, απέβαλε πέντε παίκτες (τους τρεις με απευθείας κόκκινη κάρτα) και έβγαλε 136 κίτρινες κάρτες.

Πάντως, για το παιχνίδι Αγγλία-Βόρεια Ιρλανδία 5-0, στις 17/11/24, οι φιλοξενούμενοι είχαν παράπονα επειδή απέβαλε τον Σκέιλς στο 51’, που έκανε το πέναλτι στον Μπέλινγκχαμ, με δεύτερη κίτρινη ενώ είδε την πρώτη για καθυστέρηση. Η αποβολή και το πέναλτι έγιναν στο 0-0. Με τη νίκη αυτή η Αγγλία κατέλαβε την πρώτη θέση στο όμιλο του Nations League.

Ένα από τα δυο ματς της φετινής προκριματικής φάσης του Europa League που σφύριξε ο Λάμπρεχτς είναι Παναθηναϊκός-Σαχτάρ 0-0 (και 3-2 στα πέναλτι, στις 7/8/25). Τα άλλα ματς ελληνικών ομάδων: Παναθηναϊκός-Φιορεντίνα 3-2 (στις 6/3/25 για τους 16 του Conference League), Κοπεγχάγη-ΠΑΟΚ 1-2 (στις 21/10/21, όμιλος Conference League), Βόρεια Ιρλανδία-Ελλάδα 0-1 (στις 2/6/22, Nations League), Ελλάδα Κ17-Ρωσία Κ17 2-2 στις 7/5/2015, προκριματικά Euro), Γιουβέντους Κ19-Ολυμπιακός Κ19 0-3 (στις 4/11/2014, Youth League).