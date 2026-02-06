Συγχαρητήρια ΚΚΕ στην Εθνική Ομάδα πόλο γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό
To KKE συνεχάρη τις ελληνίδες για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου
«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα πόλο των γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κερδίζοντας την Ιταλία στον μικρό τελικό.
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη, μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο κερδίζουν και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό μέσα σε λίγους μήνες, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και το δέσιμο που υπάρχει στην ομάδα. Καλή δύναμη για τη συνέχεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.
