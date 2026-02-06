Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Νέος πονοκέφαλος για το ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου του κόμματος, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος μίλησε σήμερα (6/2) για τη στενή του συνεργασία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου, και όσα κάνουν «μαζί», αναφερόμενος σε όλες τις κοινές τους δράσεις και στα διαβήματά τους προς τον επίσης φιλικά διακείμενο υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη, και λέγοντας πως η φιλική τους σχέση… παρεξηγείται πολλές φορές.

Ο κ. Παρασκευαΐδης δήλωσε, μάλιστα, πως «το πνεύμα μας, μαζί με το βουλευτή της ΝΔ, είναι κοινό».

«Ζητάω πολλές φορές τη γνώμη του, γιατί είναι πιο έμπειρος και λέω τι να κάνουμε εκεί πέρα, πώς να το θέσουμε και με βοηθάει να πούμε, γιατί είναι και πιο παλιός, και τον ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου εδώ πέρα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω», όπως είπε.

Όταν «άδειαζε» τον Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Πάλι καλά που δεν… επεκτάθηκε, αυτή τη φορά. Εξάλλου, μετά τη δήλωσή του ότι θα προσχωρούσε στο κόμμα Τσίπρα «αν δεν τον θέλουν στο ΠΑΣΟΚ» και τις φήμες που τον φέρουν να συζητά με τον Κυριάκο Βελόπουλο για μετακίνησή του στην «Ελληνική Λύση», οι σημερινές του δηλώσεις στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ένα χρόνο πριν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε «αδειάσει» κανονικότατα τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και, μάλιστα, για ένα θέμα που αποτελεί μία από τις κόκκινες γραμμες του: τις υποκλοπές και την παρακολούθηση του ιδίου, δηλώνοντας πως «αν τον παρακολουθούσαν για εθνικούς λόγους, καλά του έκαναν»!

Μένει να δούμε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην ιδιότυπη «συγκυβέρνηση» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ στην Λέσβο.