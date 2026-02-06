newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06 Φεβρουαρίου 2026, 21:56

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Spotlight

Νέος πονοκέφαλος για το ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου του κόμματος, Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, ο οποίος μίλησε σήμερα (6/2) για τη στενή του συνεργασία με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου, και όσα κάνουν «μαζί», αναφερόμενος σε όλες τις κοινές τους δράσεις και στα διαβήματά τους προς τον επίσης φιλικά διακείμενο υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη, και λέγοντας πως η φιλική τους σχέση… παρεξηγείται πολλές φορές.

Ο κ. Παρασκευαΐδης δήλωσε, μάλιστα, πως «το πνεύμα μας, μαζί με το βουλευτή της ΝΔ, είναι κοινό».

«Ζητάω πολλές φορές τη γνώμη του, γιατί είναι πιο έμπειρος και λέω τι να κάνουμε εκεί πέρα, πώς να το θέσουμε και με βοηθάει να πούμε, γιατί είναι και πιο παλιός, και τον ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου εδώ πέρα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω», όπως είπε.

YouTube thumbnail

Όταν «άδειαζε» τον Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Πάλι καλά που δεν… επεκτάθηκε, αυτή τη φορά. Εξάλλου, μετά τη δήλωσή του ότι θα προσχωρούσε στο κόμμα Τσίπρα «αν δεν τον θέλουν στο ΠΑΣΟΚ» και τις φήμες που τον φέρουν να συζητά με τον Κυριάκο Βελόπουλο για μετακίνησή του στην «Ελληνική Λύση», οι σημερινές του δηλώσεις στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Ας μην ξεχνάμε ότι ένα χρόνο πριν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε «αδειάσει» κανονικότατα τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη και, μάλιστα, για ένα θέμα που αποτελεί μία από τις κόκκινες γραμμες του: τις υποκλοπές και την παρακολούθηση του ιδίου, δηλώνοντας πως «αν τον παρακολουθούσαν για εθνικούς λόγους, καλά του έκαναν»!

Μένει να δούμε την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη στην ιδιότυπη «συγκυβέρνηση» ΠΑΣΟΚ – ΝΔ στην Λέσβο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

World
Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
«Να ανασκευάσετε» 06.02.26

«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρά, σοβαρά τραυματισμένα μεταναστόπουλα. Η ανάρτησή του για την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Ακραία φαινόμενα 06.02.26

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο