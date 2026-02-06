Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση

Σε μια ανάρτηση με νόημα στο X προχώρησε ο Βαγγέλης Βλάχος, του οποίου ο αδελφός ήταν ένα από τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η ανάρτηση όπως φαίνεται είχε άμεση σχέση με την πολιτική γραμμή που ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού, ως πολιτικό πρόσωπο πλέον και όχι ως μια τραγική φιγούρα της υπόθεσης, εκείνη της μάνας που αναζητά δικαίωση για το παιδί της.

Το ενδιαφέρον με την ανάρτηση που έκανε ο Βαγγέλης Βλάχος έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποτελεί κομμάτι άλλης ανάρτησης που είχε δημοσιευτεί κάποιους μήνες πριν, το περασμένο καλοκαίρι. Εκεί, το επίμαχο απόσπασμα ανάφερε τα εξής:

«Ο προοδευτικός χώρος έχει καταρρεύσει από τη στιγμή που έδωσε χώρο στα άκρα να εισβάλλουν σε μια ιερή υπόθεση όπως τα Τέμπη. Τα άκρα θέριεψαν και έπνιξαν σαν φίδια το δίκαιο και την αλήθεια. Δημιούργησαν ένα νέο αντίπαλο, πιο επικίνδυνο: την αντι-πολιτική, η οποία έχει πλέον τα πρόσωπα που την εκφράζουν. Τυχοδιώκτες, τυχάρπαστοι, ψεκασμένοι και φασίστες βρήκαν χώρο να εργαλειοποιήσουν ένα δράμα και να αποκτήσουν δύναμη».

Έχει ιδιαίτερη σημασία λοιπόν η εν λόγω ανάρτηση, ειδικά από τη στιγμή που πλήθος ανθρώπων που λογίζονται ως «προοδευτικοί» εμφανίζονται καταγοητευμένοι από τα όσα λέει η Μαρία Καρυστιανού, στο πρόσωπο της οποίας βλέπουν τον «τιμωρό» του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Είναι μάλιστα έτοιμοι να δικαιολογήσουν κάθε άστοχη ή ακόμα και επικίνδυνη δήλωση (π.χ. για τις αμβλώσεις ή για τους «παράνομους εισβολείς» στο περιστατικό της Χίου) με το επιχείρημα πως «έτσι τα λέει» και «να δείτε, έτσι θα κόψει πόντους απ’ τον Μητσοτάκη».

Το διακύβευμα εδώ δεν είναι να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και ο Μητσοτάκης. Το διακύβευμα είναι μήπως η επιλογή Καρυστιανού αποδειχθεί εξόχως χειρότερη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εκεί λοιπόν η ζημιά θα είναι όντως ανυπολόγιστη και δεν θα μαζεύεται με τίποτε.