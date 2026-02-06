Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα και συγκινεί – Το μήνυμα του μέσω Instagram
Ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα ανέβασε στα social media του ο Άρης Μουγκοπέτρος.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τον ακρωτηριασμό του από έκρηξη κροτίδας, δείχνει ότι δεν σταματάει τη μουσική: σε βίντεο που ανέβασε παίζει κλαρίνο μόνο με δύο δάχτυλα, στέλνοντας μήνυμα δύναμης και αντοχής.
Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε το περασμένο Πάσχα μετά από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, δημοσίευσε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας πως συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά και στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του».
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου πριν από λίγο καιρό έβαλε τεχνητό μέλος στο χέρι του και το είχε δείξει στο «Πρωινό», λέγοντας: «Μου πέρασε ότι μπορεί να μην μπορέσω να ξανακάνω τη δουλειά μου, αλλά πλέον είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την ξανακάνω και μάλιστα σύντομα. Θα μάθω και την κίνηση να είναι σιγά σιγά όπως ήταν και πρώτα, αλλά θα κάνω και μία μετατροπή στο κλαρίνο. Με το αριστερό χέρι παίζω όπως έπαιζα, με το δεξί μου χέρι τώρα θέλει πολλές ώρες εξάσκηση τώρα».
