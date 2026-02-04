Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.
Στον 53χρονο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ανήκει η σορός που εντοπίστηκε από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην παραλία Αυδήμου, στην Κύπρο, στις 15 Ιανουαρίου.
Έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του, καθώς και τα ακριβή αίτια, τελούν υπό διερεύνηση από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.
Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα. Οι οικείοι του 53χρονου έχουν ενημερωθεί, ενώ η σορός εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.
