Φλοίσβος – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ 3-1: Στα προημιτελικά του Κυπέλλου η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου

Η Ολυμπιακός ΟΝΕΧ ηττήθηκε με 3-1 σετ (19-25, 25-22, 25-21, 25-17) από τον Φλοίσβο, στον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο κλειστό «Σ. Μπεφόν» του Παλαιού Φαλήρου.

Οι «ερυθρόλευκοι», που αγωνίστηκαν σε ένα ακόμα ματς χωρίς τον Τζούριτς, προηγήθηκαν με 1-0 και έχασαν μέσα από τα… χέρια τους το δεύτερο σετ (1-1), αφού προηγήθηκαν με 21-17 και δέχθηκαν 8-1 σερί (25-22), ενώ απώλεσαν και τα δύο επόμενα, γνωρίζοντας την ήττα στην έδρα του Φλοίσβου και τον αποκλεισμό από το Κύπελλο, στη φάση των «8». Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάζει έλλειψη σταθερότητας, καλείται να βελτιωθεί, με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπου στρέφει εξ ολοκλήρου την προσοχή του.

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ βρέθηκε πίσω με 12-9 και 13-10, όμως ανέβασε «στροφές» και προσπέρασε (14-15), με μπλοκ του Καβάνα. Οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους και ξέφυγαν με +3 (15-18), με επίθεση του Ατανασίεβιτς, με τον Σέντλατσεκ να «γράφει» το +5 (16-21). Με άσο του Ατανασίεβιτς, ο Ολυμπιακός έφτασε σε σετ μπολ, με +6 (18-24) και με επίθεση του Σέντλατσεκ, κατέκτησε το πρώτο σετ (0-1) με 25-19.

Στο δεύτερο σετ, όπως και στο πρώτο, η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη βρέθηκε πίσω με 13-10, αλλά με άσο του Δαλακούρα, πήρε «κεφάλι» στο σκορ (17-18). Ο Καβάνα έγινε από δημιουργός… σκόρερ και έδωσε «αέρα» +2 (17-19) στον Ολυμπιακό ΟΝΕΧ, ο οποίος μετά από επίθεση των γηπεδούχων στον φιλέ, έφτασε στο +4 (17-21). Στη συνέχεια, ο Πιτακούδης «έγραψε» το 22-20, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δέχθηκαν 5-0 σερί (25-22) και ισοφαρίστηκαν (1-1).

Στο τρίτο σετ, ο Φλοίσβος προηγήθηκε με 8-4, 9-5, 10-6 και 12-8, όμως μείωσε σε 13-11, με άσο του Λινάρδου. Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου, ωστόσο, ξέφυγε ξανά (15-11, 21-16) και έφτασε στο 2-1 σετ, με 25-21. Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 17-10 και 18-11 και ηττήθηκε με 3-1 σετ, με 25-17.

Τα σετ (3-1): 19-25, 25-22, 25-21, 25-17

«Να βρούμε τη σταθερότητα που χρειαζόμαστε»

Δηλώσεις:

Αντώνης Βουρδερης: «Καταρχάς, συγχαρητήρια στον Φλοίσβο. Διαθέτει μεγάλους αθλητές, παίκτες που μπορούν να πάρουν κρίσιμα παιχνίδια. Και αυτό ακριβώς έκαναν σήμερα. Ξέρουν πώς να το κάνουν και το απέδειξαν. Από τη δική μας πλευρά, θεωρώ πως το κομβικό σημείο του αγώνα ήταν στο δεύτερο σετ. Κάναμε μια ανατροπή, περάσαμε μπροστά, όμως δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τη διαφορά αυτή.

Πιστεύω, ότι αν κάναμε το 2-0, η έκβαση του αγώνα θα ήταν διαφορετική. Παρόλα αυτά, ακόμη και στο 1-1 ή και στο 2-1, η εικόνα της ομάδας δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι η δεύτερη απώλεια στόχου μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι κάτι που μας ενοχλεί, μας βαραίνει και οφείλουμε να απολογηθούμε για αυτό. Οφείλουμε, επίσης, να διορθώσουμε όποιο πρόβλημα υπάρχει και αυτό αφορά, κυρίως, τη σταθερότητα της ομάδας.

Ο Σέντλατσεκ βρίσκεται μόλις μία εβδομάδα μαζί μας, περιμένουμε ακόμη την επιστροφή του Τζούριτς, ο Ραφαήλ (σ.σ. Κουμεντάκης) δεν είναι ακόμη έτοιμος. Πρέπει να επιστρέψουν όλοι, ώστε μέσα από τις προπονήσεις, να βρούμε τη σταθερότητα που χρειαζόμαστε και να αφοσιωθούμε 100% στο πρωτάθλημα».

Αλεξάνταρ Ατανασιεβιτς: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας, ειδικά στο δεύτερο σετ. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Φλοίσβος άρχισε να παίζει πολύ καλά. Κάναμε λάθη από τη δική μας πλευρά. Τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να συνεχίσουμε».