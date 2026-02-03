Σάντερλαντ – Μπέρνλι 3-0: Εύκολο βράδυ για τις «Μαυρόγατες»

Μπορεί να είναι νεοφώτιστη, όμως η Σάντερλαντ έχει βάλει τα… γυαλιά σε πολλές ομάδες στο Νησί, κάνοντας μια πολύ καλή πορεία στην πρώτη κατηγορία, διεκδικώντας ακόμα και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Νέο… θύμα της η Μπέρνλι, την οποία και νίκησε με 3-0 στο «Στάδιο του Φωτός», για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Το σύνολο του Ρέτζις Λε Μπρι ήταν καταιγιστικό απέναντι στην αντίπαλό της, σημειώνοντας τρία τέρματα και παίρνοντας ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, έφτασε πλέον στους 36 πόντους και την 8η θέση, ενώ οι φιλοξενούμενοι παραμένουν προτελευταίοι με μόλις 15 βαθμούς.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τη Σάντερλαντ, η οποία ευτύχισε να προηγηθεί χάρη στο αυτογκόλ του Άξελ Τουανζέμπε στο 9ο λεπτό της συνάντησης. Μάλιστα, οι «μαύρες γάτες» διπλασίασαν τα τέρματά τους πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τον Χαμπίμπ Ντιαρά να κάνει το 2-0 στο 32′. Οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα ένα γκολ… φυλαγμένο για το δεύτερο μέρος, με τον Σεμσντίν Ταλμπί να διαμορφώνει το τελικό 3-0 στο 72′.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρουφς, Ρεϊνίλντο, Αλντερέτε (86’ O’Νάιεν), Μπάλαρντ, Μουκιελέ, Χιουμ, Σαντίκι, Ντιαρά (79’ Xεϊρτράουντα), Ταλμπί (79’ Ισιντόρ), Λε Φε, Μπρόμπεϊ (79’ Μουντλ)

ΜΠΕΡΝΛΙ: Ντουμπράβκα, Τουανζέμπε (46’ Λορέν), Εστίβ, Γουόκερ, Χάμφρις, Πιρές, Φλορεντίνο (64’ Φλέμινγκ), Ουγκοτσούκβου, Έντουαρντς (69’ Τσάουνα), Άντονι (80’ Μπρουν Λάρσεν), Φόστερ (64’ Μπρόια)

Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής:

Σάββατο 31/1

Λίβερπουλ – Νιούκαστλ 4-1

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2

Μπράιτον – Έβερτον 1-1

Λιντς – Άρσεναλ 0-4

Γουλβς – Μπόρνμουθ 0-2

Κυριακή 1/2

Άστον Βίλα – Μπρέντφορντ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ 3-2

Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας 1-1

Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Δευτέρα 2/2

Σάντερλαντ – Μπέρνλι 3-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (25η):

Παρασκευή 6/2

Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

Σάββατο 7/2

14:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

17:00 Άρσεναλ – Σάντερλαντ

17:00 Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα

17:00 Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ

17:00 Φούλαμ – Έβερτον

17:00 Γουλβς – Τσέλσι

19:30 Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ

Κυριακή 8/2

16:00 Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας

18:30 Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι