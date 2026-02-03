Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Οι πέντε πυλώνες της αναθεώρησης

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Σύνταγμα: Το νέο σχέδιο

Οι πέντε πυλώνες της αναθεώρησης

1) Νέο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών

2) Αρθρο 16 για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων

3) Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων σε νέα βάση

4) Εξαετής και μόνο μία θητεία για Πρόεδρο Δημοκρατίας

5) Συμμετοχή δικαστών στην επιλογή ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων

Τι αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δίχτυ προστασίας για κληρονόμους

Ανάχωμα στις αποποιήσεις περιουσίας με χρέη

«ΤΑ ΝΕΑ» στη Γάζα

Μια «Ριβιέρα» σε 60 εκατομμύρια τόνους ερειπίων

• Ο Κωστής Κωνσταντίνου είναι ο πρώτος έλληνας δημοσιογράφος που μπήκε στον τόπο της καταστροφής

Πυρά από τα Grammy

Το «ICE Out» των τραγουδιστών

Νέες βολές

Το μήνυμα της Καλαμάτας και οι… έντιμοι πατριώτες

• Οι διαχωριστικές γραμμές Σαμαρά – Καραμανλή ενόψει του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν που θα γίνει πριν τις 15/2

• Μητσοτάκης: «Δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτητή στα Ελληνοτουρκικά»

Τριβές

Ενα, δύο, τρία, πολλά στρατόπεδα στο ΠΑΣΟΚ

«Κόμβος»

Η ομάδα κρούσης της ΕΛ.ΑΣ. για τα μποτιλιαρίσματα

Μάριο Ντράγκι

Ή θα ενωθούμε ή θα χαθούμε

• Η Ευρωπαϊκή Ενωση παγιδευμένη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Μεσσηνία

34 χρόνια μετά, βρέθηκε το χαμένο αεροσκάφος

Επίδαυρος

«Μήδεια», «Αντιγόνη» και διπλός Αριστοφάνης

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ζέλσον Μαρτίνς

Νέο συμβόλαιο (2+1 χρόνια) με τον Ολυμπιακό

«Φωτιά» το φύλλο αγώνα του ντέρμπι

Παναθηναϊκός

Ενίσχυση με Σισοκό και Ερνάντεθ