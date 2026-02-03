Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
03 Φεβρουαρίου 2026, 14:51

Η γη της ελιάς: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Νέες εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Στις 22.20, στο MEGA.

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Η απλή αλλαγή που θα μπορούσε να σώσει χιλιάδες ζωές

Spotlight

Tα βλέμματα συναντιούνται και η έλξη ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τη Φρύνη δυναμώνει επικίνδυνα, στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς.

Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές…

Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:

Η Κατερίνα, μία φίλη της Στέλλας, στέλνει αποδεικτικά στοιχεία στον Αντώνη, προκειμένου να τον πείσει ότι δεν αστειεύεται κι εκείνος αναγκάζεται να ενδώσει στον εκβιασμό της. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη ζουν το παράνομο πάθος τους κι εκμυστηρεύονται αυτό που τους συμβαίνει στον Τζον και στον Στέφανο. Ο Βαγιάκος πιέζει την Αμαλία να τον βοηθήσει να φύγει στο εξωτερικό, ενώ ο Κουράκος τον ψάχνει παντού.

Ο Παυλής δεν μπορεί να ξεπεράσει την κοροϊδία της Δάφνης και συνεχίζει να βρίσκει παρηγοριά στο ποτό, ενώ η Δάφνη εμπιστεύεται όλη την αλήθεια για το παρελθόν της στην Άννα. Η Χάιδω προτείνει στην Αλεξάνδρα να κάνει στη Μάνη τον γάμο της με τον Ορέστη. Ο Στέφανος μαθαίνει ότι ο πατέρας του αποφυλακίζεται σε ένα μήνα και θορυβείται. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα και βουτάει το κινητό της για να το ελέγξει. Η Μαργαρίτα βρίσκει τον Βαγιάκο κρεμασμένο στον ελαιώνα των Βρεττάκων.

Δείτε το trailer:

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

Τράπεζες
Τράπεζες: Το τρίπτυχο παραγωγής κερδών την τρέχουσα τριετία

Τράπεζες: Το τρίπτυχο παραγωγής κερδών την τρέχουσα τριετία

