Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»
Culture Live 03 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι - Από το 2027 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το επισκεφτεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Χυμός πορτοκάλι: Πότε πολλαπλασιάζονται τα οφέλη για την καρδιά

Spotlight

Το μικρό σπίτι στο νότιο Λονδίνο όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι θα υποστεί μια σημαντική ανακαίνιση με στόχο να ταξιδέψει το κοινό πίσω στη δεκαετία του 1960.

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό 4 Plaistow Grove, Bromley.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.

«Το εφηβικό δωμάτιο του ήρωά του»

«Θέλω να μην δίνει την αίσθηση ότι είναι στατικό, ότι είναι άγονο, αλλά να δίνει την εντύπωση ότι η οικογένεια ζει εκεί», δήλωσε η Νίκολα Στέισι, διευθύντρια του Heritage of London Trust, σε συνέντευξή της στην Τζιλ Λόλες του Associated Press. «Και θέλω όταν κάποιος εισέρχεται εντός του σπιτιού να νιώθει ότι έχει πραγματικά μπει στη ζωή του Ντέιβιντ Μπόουι κατά τη δεκαετία του 1960».

Το έργο υπογράφουν οι αρχιτέκτονες Τζούλιαν Χαρπ και Τζέφρι Μαρς, ο οποίος ήταν συν-επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria and Albert το 2013.

Αν κάτι πρόκειται να ξεχωρίσει όταν η ανακαίνιση ολοκληρωθεί, αυτό θα είναι το υπνοδωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι. Σε αυτό το μικροσκοπικό δωμάτιο ο μουσικός «εξελίχθηκε από έναν συνηθισμένο μαθητή που ζει στα προάστια σε έναν παγκόσμια [αστέρα]», αναφέρει ο Μαρς σε ανακοίνωσή του. Όπως θυμήθηκε ο τραγουδιστής το 1990, «Πέρασα πολύ χρόνο στο υπνοδωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά ολόκληρος ο κόσμος μου. Εκεί είχα τα βιβλία μου, τη μουσική μου, το πικ-απ μου».

«Το πιο συναρπαστικό μέρος για κάθε θαυμαστή είναι το εφηβικό δωμάτιο του ήρωά του», ανέφερε η δημοσιογράφος Κέιτλιν Μόραν, που το 2016 έγραψε τον επικήδειο του μουσικού για την εφημερίδα London Times. .

Η φιλοδοξία

Γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου 1947, ο μουσικός, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς, άρχισε την πορεία του ως frontman σε μερικές μπάντες στη δεκαετία του ’60, επινοώντας το παρατσούκλι Ντείβιντ Μπόουι, για να διαφοροποιηθεί από τον Ντείβι Τζόουνς, ο οποίος θα γινόταν frontman των Monkees.

Το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, «David Bowie» και, περίπου την ίδια εποχή, έφυγε από το πατρικό του σπίτι στο Plaistow Grove. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μπόουι έγινε διάσημος στη Βρετανία με το hit του «Space Oddity».

«Σκέφτεσαι κάποιον που δεν ήταν προνομιούχος, που προερχόταν από μια συνηθισμένη οικογένεια, που πήγε σε ένα απλό σχολείο – τι ήταν αυτό που συνέβη εκεί και δημιούργησε αυτή την έντονη φιλοδοξία να πετύχει, να θέλει να γίνει σταρ, και που τον οδήγησε ακριβώς αυτό;» αναρωτήθηκε ο Μαρς μιλώντας στον Guardian.

«Ήμασταν ονειροπόλοι»

Για να φέρουν εις πέρας το έργο της ανακαίνισης, οι ειδικοί θα βασιστούν στις αναμνήσεις ορισμένων παιδικών φίλων του μουσικού, οι οποίοι θυμούνται πώς ήταν το σπίτι όταν ήταν έφηβοι.

Ένας από αυτούς τους στενούς φίλους είναι ο μουσικός Τζορτζ Άντεργουντ, ο οποίος κάποτε χτύπησε τον Μπόουι τόσο δυνατά στο σχολείο που προκάλεσε μόνιμη βλάβη στην αριστερό κόρη του ματιού του.

«Περάσαμε τόσο πολύ χρόνο μαζί, ακούγοντας και παίζοντας μουσική», λέει ο Άντεργουντ σε δήλωσή του. «Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε ότι η μουσική του Ντέιβιντ τους έσωσε ή άλλαξε τη ζωή τους. Είναι εκπληκτικό που κατάφερε να το κάνει αυτό και ακόμα πιο εκπληκτικό που όλα ξεκίνησαν εδώ, από τόσο μικρά βήματα, σε αυτό το σπίτι. Ήμασταν ονειροπόλοι, και κοίτα τι κατάφερε να γίνει».

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Νέα Πέραμος: Έξι μέρες ήταν ζωντανός ο 27χρονος πριν τον εκτελέσουν – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές
Νέα Πέραμος 03.02.26

Δολοφονία 27χρονου: Τον κράτησαν ζωντανό για 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Πυκνώνει το πέπλο μυστηρίου γύρω από την απαγωγή και τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου
«Σκλάβα για σεξ» 03.02.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κραυγή αγωνίας από τα θύματα – Στα έγγραφα καταγγελίες βασανιστηρίων που αφορούν τον πρίγκιπα Άντριου

Δικηγόροι θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν ζητούν κατεπείγουσα απόσυρση των αρχείων, ενώ στα έγγραφα περιλαμβάνονται και μη επιβεβαιωμένες καταγγελίες που φέρουν τον πρίγκιπα Άντριου ως φερόμενο «συνεργό» στον θάνατο γυναίκας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Κόσμος 03.02.26

Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι

Η κυβέρνηση στην Ιαπωνία ανέπτυξε στρατιωτικούς για να βοηθήσουν τους κατοίκους στη νομαρχία Αομόρι, που πλήττεται περισσότερο - Σε απομονωμένες περιοχές έχουν συσσωρευτεί ως και 4,5 μέτρα χιονιού

Σύνταξη
Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Φτάνει πια» 03.02.26

Απεργία στον κλάδο Τροφίμων – Ποτών και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών απαντά στο «εργοδοτικό έγκλημα» στη Βιολάντα, απαιτώντας μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας
Ελλάδα 03.02.26

Αίγινα: Το μαρτύριο της… βρώμικης σταγόνας

Το νησί βρίσκεται πάνω από ενάμιση μήνα χωρίς καθαρό νερό, εξαιτίας νέας σοβαρής βλάβης στον υποθαλάσσιο αγωγό, ο οποίος μοιάζει με... Γεφύρι της Αρτας – χωρίς, μάλιστα σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής στην «κανονικότητα»

Γεωργία Κακή
Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03.02.26

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι
Culture Live 03.02.26

Ο Τραμπ κλείνει το Kennedy Center για 2 χρόνια – Σε κατά μέτωπο επίθεση περνά η οικογένεια Κένεντι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο του Kennedy Center για δύο χρόνια, επικαλούμενος εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής, μετά την ανάληψη του ελέγχου του οργανισμού και την απόπειρα μετονομασίας του ιστορικού πολιτιστικού θεσμού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ
Το Κουτί της Πανδώρας 03.02.26

Από την Ινδία ως της Αυστραλία: Πώς τα νέα αρχεία Έπσταϊν προκάλεσαν μια θύελλα πολύ πέρα από τις ΗΠΑ

Τα πιο πρόσφατα αρχεία περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και ισχυρών ανδρών στην Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Σλοβακία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Τα μηνύματα πίσω απ’ το (τηλεοπτικό) μήνυμα για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στην ύστατη προσπάθειά του για φυγή προς τα μπρος χρησιμοποιεί ως μέσο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος ο Κυρ. Μητσοτάκης. «Μητσοτάκης ή χάος», πιέσεις στο ΠΑΣΟΚ, προσπάθεια επαναφοράς του κυβερνητικού αφηγήματος για το 2015 και νεοφιλελεύθερος «εκσυγχρονισμός» πίσω από τις ανακοινώσεις.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους
Τοξικό κλίμα 03.02.26

Η δοκιμασία της δημοκρατίας στις ΗΠΑ – Οι ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ και η στρατηγική του χάους

Φοβούμενος ένα εχθρικό Κογκρέσο και νέα παραπομπή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «τεντώνει» τα όρια εξουσίας, «ναρκοθετώντας» το δρόμο προς τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
