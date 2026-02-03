Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε το εφηβικό δωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι – «Ολόκληρος ο κόσμος μου»

Το μικρό σπίτι στο νότιο Λονδίνο όπου μεγάλωσε ο Ντέιβιντ Μπόουι θα υποστεί μια σημαντική ανακαίνιση με στόχο να ταξιδέψει το κοινό πίσω στη δεκαετία του 1960.

Ο πολιτιστικός οργανισμός Heritage of London Trust απέκτησε πρόσφατα το διώροφο ακίνητο, που βρίσκεται στην οδό 4 Plaistow Grove, Bromley.

Σύμφωνα με σχετική δήλωση, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.

«Το εφηβικό δωμάτιο του ήρωά του»

«Θέλω να μην δίνει την αίσθηση ότι είναι στατικό, ότι είναι άγονο, αλλά να δίνει την εντύπωση ότι η οικογένεια ζει εκεί», δήλωσε η Νίκολα Στέισι, διευθύντρια του Heritage of London Trust, σε συνέντευξή της στην Τζιλ Λόλες του Associated Press. «Και θέλω όταν κάποιος εισέρχεται εντός του σπιτιού να νιώθει ότι έχει πραγματικά μπει στη ζωή του Ντέιβιντ Μπόουι κατά τη δεκαετία του 1960».

Το έργο υπογράφουν οι αρχιτέκτονες Τζούλιαν Χαρπ και Τζέφρι Μαρς, ο οποίος ήταν συν-επιμελητής της έκθεσης «David Bowie Is» του Μουσείου Victoria and Albert το 2013.

Αν κάτι πρόκειται να ξεχωρίσει όταν η ανακαίνιση ολοκληρωθεί, αυτό θα είναι το υπνοδωμάτιο του Ντέιβιντ Μπόουι. Σε αυτό το μικροσκοπικό δωμάτιο ο μουσικός «εξελίχθηκε από έναν συνηθισμένο μαθητή που ζει στα προάστια σε έναν παγκόσμια [αστέρα]», αναφέρει ο Μαρς σε ανακοίνωσή του. Όπως θυμήθηκε ο τραγουδιστής το 1990, «Πέρασα πολύ χρόνο στο υπνοδωμάτιό μου. Ήταν πραγματικά ολόκληρος ο κόσμος μου. Εκεί είχα τα βιβλία μου, τη μουσική μου, το πικ-απ μου».

«Το πιο συναρπαστικό μέρος για κάθε θαυμαστή είναι το εφηβικό δωμάτιο του ήρωά του», ανέφερε η δημοσιογράφος Κέιτλιν Μόραν, που το 2016 έγραψε τον επικήδειο του μουσικού για την εφημερίδα London Times. .

Η φιλοδοξία

Γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου 1947, ο μουσικός, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς, άρχισε την πορεία του ως frontman σε μερικές μπάντες στη δεκαετία του ’60, επινοώντας το παρατσούκλι Ντείβιντ Μπόουι, για να διαφοροποιηθεί από τον Ντείβι Τζόουνς, ο οποίος θα γινόταν frontman των Monkees.

Το 1967 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, «David Bowie» και, περίπου την ίδια εποχή, έφυγε από το πατρικό του σπίτι στο Plaistow Grove. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μπόουι έγινε διάσημος στη Βρετανία με το hit του «Space Oddity».

«Σκέφτεσαι κάποιον που δεν ήταν προνομιούχος, που προερχόταν από μια συνηθισμένη οικογένεια, που πήγε σε ένα απλό σχολείο – τι ήταν αυτό που συνέβη εκεί και δημιούργησε αυτή την έντονη φιλοδοξία να πετύχει, να θέλει να γίνει σταρ, και που τον οδήγησε ακριβώς αυτό;» αναρωτήθηκε ο Μαρς μιλώντας στον Guardian.

«Ήμασταν ονειροπόλοι»

Για να φέρουν εις πέρας το έργο της ανακαίνισης, οι ειδικοί θα βασιστούν στις αναμνήσεις ορισμένων παιδικών φίλων του μουσικού, οι οποίοι θυμούνται πώς ήταν το σπίτι όταν ήταν έφηβοι.

Ένας από αυτούς τους στενούς φίλους είναι ο μουσικός Τζορτζ Άντεργουντ, ο οποίος κάποτε χτύπησε τον Μπόουι τόσο δυνατά στο σχολείο που προκάλεσε μόνιμη βλάβη στην αριστερό κόρη του ματιού του.

«Περάσαμε τόσο πολύ χρόνο μαζί, ακούγοντας και παίζοντας μουσική», λέει ο Άντεργουντ σε δήλωσή του. «Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να λένε ότι η μουσική του Ντέιβιντ τους έσωσε ή άλλαξε τη ζωή τους. Είναι εκπληκτικό που κατάφερε να το κάνει αυτό και ακόμα πιο εκπληκτικό που όλα ξεκίνησαν εδώ, από τόσο μικρά βήματα, σε αυτό το σπίτι. Ήμασταν ονειροπόλοι, και κοίτα τι κατάφερε να γίνει».