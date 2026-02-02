magazin
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 02.02.2026]
Ημερήσια 02 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 02.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Η Πανσέληνος βάζει τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Ίσως επειδή βλέπει ότι εσύ κωλώνεις! Βγες έξω από το σπίτι, καθώς έχεις και πολλά σχέδια να υλοποιήσεις, αλλά και μεγάλη όρεξη να γνωρίσεις νέο κόσμο. Ίσως να εντοπίσεις περίεργες συμπεριφορές μέσα στην παρέα, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις και κάτι να πεις, έτσι ώστε να το μπαλώσεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε θα βάλεις τον εαυτό σου σε άβολες καταστάσεις. Μην αφήσεις τις συζητήσεις που ανοίγεις να προκαλέσουν ένταση, γιατί αυτή η ένταση μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ολόκληρους καυγάδες! Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις μεν. Μην το κάνεις με τρόπο επιθετικό δε. Δεν θα πάει καλά!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Η σημερινή Πανσέληνος τονίζει τους τομείς σπίτι- οικογένεια. Αυτό που απαιτεί σωστούς χειρισμούς είναι το ότι πυροδοτεί και έντονα συναισθήματα. Άρα πρέπει να το κουμαντάρεις σωστά αυτό. Προσπάθησε να βελτιώσεις την ψυχολογία σου με το να μειώσεις – όσο γίνεται – το άγχος σου, ειδικά για τα επαγγελματικά. Βάλε προτεραιότητες.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην παρεξηγείσαι με το παραμικρό σχόλιο που ακούς να λέγεται. Μην απογοητεύεσαι, επειδή νομίζεις ότι οι άνθρωποι γύρω σου δεν σε καταλαβαίνουν, καθώς αυτό μάλλον είναι στο μυαλό σου. Μην περιορίζεις τον εαυτό σου ως προς το πόσο μπορείς να εκφραστείς, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοπ. Όχι τώρα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εσύ θες να συζητήσεις πολλά και διάφορα. Από την άλλη, η Πανσέληνος λέει πως δεν υπάρχει χρόνος για αναβολές. Άρα πρέπει να το βρεις κάπου στη μέση. Δηλαδή πρέπει και να επικοινωνήσεις την σκέψη σου, αλλά και να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους. Άλλαξε νοοτροπία, αν χρειάζεται. Επιβεβαίωσε ή διέψευσε τα όσα ήδη νομίζεις.

DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα σκηνικά μέσα στο κεφάλι σου, γιατί τότε ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσεις να τα εκφράσεις θα είναι και το έντονος και απότομος. Μην είσαι απρόσεκτος και μη λες πολλά πολλά, ειδικά πάνω στα νεύρα σου, γιατί τα μισά από αυτά θα είναι ανούσιες υπερβολές. Μην απογοητεύεσαι, γιατί τότε γίνεσαι ακραία γκρινιάρης.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Καλό θα ήταν να ψάξεις να βρεις και τι σου δημιουργεί ανασφάλειες, αλλά και τι σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Η Πανσέληνος τονίζει την αγανάκτηση που νιώθεις μεν. Για καλό δε. Σε ωθεί, δηλαδή, να βρεις τα μοτίβα και τις συζητήσεις που επικρατούν και σε ενοχλούν, για να μπορέσεις να τα διακόψεις. Σε αυτό θα βοηθήσει το να ακούς το ένστικτό σου.

DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, όταν προσπαθείς να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις στο κεφάλι σου. Στα οικονομικά, μη τυχόν και πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί θα την κάνεις τη μαλ@κία, ναι; Μην είσαι ούτε απρόσεκτος σε συζητήσεις ή και διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτόν τον τομέα. Μετά μη μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα πάντως!

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια της Πανσελήνου, για να μπορέσεις να αντιληφθείς τι ακριβώς παίζεται στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Πρέπει να δεις καθαρά τα πράγματα γενικώς. Πρέπει, βέβαια, να βρεις και τη δική σου θέση μέσα σε όλο αυτό, έτσι; Δες τι θα κάνεις από εδώ και μπρος και με ποιους μπορείς να συνεχίσεις να συνεργάζεσαι.

DON’TS: Μην εκφράσεις με έντονο κι ώμο τρόπο τις σκέψεις σου, επειδή έχεις συσσωρεύσει μέσα σου μπόλικη απογοήτευση. Στο λέω αυτό, γιατί αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να ανεβάσει άδικα τους τόνους και να δώσει τόπο στις αντιπαραθέσεις. Γενικώς μέσα στη μέρα υπάρχει ένταση, οπότε μην είσαι τόσο απρόσεκτος, γιατί θα την πατήσεις…

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Η Πανσέληνος τονώνει τη διαίσθησή σου και για καλό! Αν βάλεις στο παιχνίδι και τη γνωστή σου παρατηρητικότητα, τότε όλα μπορούν να πάνε άψογα! Επιπλέον για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις καταστάσεις που σε απασχολούν, πρέπει να βρεις τι κρύβεται πίσω από τα πολλά παρασκηνιακά σκηνικά. Πρόσεχε τι στάση κρατάς γενικώς.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση και την υπερανάλυση να σε φέρουν σε αδιέξοδο. Μην επηρεαστείς ούτε από την κούρασή σου. Μην πάρεις μέρος σε χαζές κι αχρείαστες συζητήσεις, γιατί αυτές όλο και θα δώσουν στην κούραση που- όπως προαναφέρθηκε- ήδη έχεις. Παράλληλα, μην απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις. Λίγο μέτρο σε όλα!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Δώσε βάση στα πάντα, γιατί με την Πανσέληνο ίσως γίνουν έντονα. Κρίμα είναι να χαωθείς άδικα, σωστά; Το ότι κάτι σε πιάνει και θες να φέρεις τα θέλω σου σε πρώτο πλάνο είναι κάτι το θετικό. Πρόσεξε, όμως, καθώς πρέπει να μείνεις ανοιχτός και σε διάφορες εναλλακτικές. Στα ερωτικά, αν γίνεις πιο κοινωνικός, ίσως βρεις και κάτι νέο.

DON’TS: Μη γίνεις γκρινιάρης λόγω της έντασης και της γενικότερης απογοήτευσης που επικρατούν σήμερα. Μη δείξεις με ωμό κι αλλοπρόσαλλο τρόπο το ότι δεν σου αρέσουν κάποια σκηνικά. Αυτό ισχύει και για την παρέα σου. Εκεί δεν πρέπει να εστιάσεις μόνο στα παράπονα που έχεις εσύ, καθώς σίγουρα κάτι υπάρχει και από την άλλη πλευρά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πρόσεξε τις κινήσεις και τα λόγια σου σήμερα, γιατί η μέρα είναι έντονη. Η Πανσέληνος σου λέει πως καλό είναι να εστιάσεις στα επαγγελματικά σου και το καλό που σου θέλω να την ακούσεις, έτσι; Πώς αλλιώς νομίζεις πως θα μπορέσεις να εξελιχθείς σε αυτόν τον τομέα; Αναρωτιέμαι! Βρες πρώτα τις ισορροπίες σου και μετά πάρε αποφάσεις.

DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές ή περίεργες κινήσεις λόγω της έντασης και της απογοήτευσης που νιώθεις γύρω σου. Μη δείξεις ότι δεν αντέχεις άλλο πια ορισμένες καταστάσεις, αλλά μη διστάσεις να αλλάξεις οτιδήποτε δεν σου αρέσει πια. Μην κάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, αν θέλεις να βγεις από τον λάκκο που έχεις πέσει άθελά σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρόσεξε τις συνεννοήσεις και τις συζητήσεις που κάνεις σήμερα, γιατί το κλίμα είναι περίεργο. Η Πανσέληνος, πάντως, κάνει καλή δουλίτσα, καθώς σου ανοίγει κάποιους δρόμους, για να πεις αυτά που θέλεις. Ωστόσο πρέπει να είναι μετρημένες οι κουβέντες σου. Κάνε κάποιες σημαντικές αλλαγές, για να αποβάλεις την περιττή απογοήτευση.

DON’TS: Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν λόγω του ότι κι εσύ, αλλά και οι απέναντι, έχετε βαθιά ριζωμένες απόψεις και δεν λέτε να ξεκολλήσετε από αυτές. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως έτσι άκρη δεν θα βγει! Εσύ από πλευράς σου τουλάχιστον, μη φωνάζεις και μην προσπαθείς να επιβάλλεις τις απόψεις σου. Πρέπει να το βρείτε κάπου στη μέση.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Με την Πανσέληνο νιώθεις πως θες να στραφείς προς τα μέσα και να δεις τι ακριβώς παίζει εκεί. Πρόσεξε, όμως, καθώς υπάρχει και η παρόρμηση να βγάλεις όλα όσα βρεις εκεί στη φόρα με ορμή κι ένταση. Κάτσε σκέψου, γίνε και λίγο πιο παρατηρητικός, αλλά βάλε ένα μέτρο στον βαθμό στον οποίο κολλάς στις λεπτομέρειες που συναντάς.

DON’TS: Μη διστάσεις να αφήσεις κάτι να πέσει κάτω, καθώς αν λάβεις υπόψη σου τα πάντα, τότε θα θελήσεις να ξεσπάσεις, νομίζοντας πως έτσι θα δείξεις την ενόχλησή σου. Μη γίνεις έντονος λόγω του ότι κάνεις δεύτερες σκέψεις ή έχεις παράπονα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις υποχρεώσεις σου, αλλά ούτε και στα οικονομικά θέματα που τρέχουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Η Πανσέληνος στρέφει το ενδιαφέρον σου στις διαπροσωπικές σχέσεις και κυρίως στα άτομα που σου είναι σημαντικά. Καλά κάνει! Φρόντισε να εξηγείς αναλυτικά την σκέψη σου, αν θες να μπορέσουν να σε καταλάβουν οι άλλοι, έτσι; Το ότι εσύ τα βλέπεις όλα συγκεκριμένα, ας πούμε, δεν σημαίνει πως μπορούν να το κάνουν και οι υπόλοιποι.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση να δημιουργήσει αναταραχή στα θέματα που έχεις να διαχειριστείς, γιατί θα γίνει βλακεία! Μην αφήσεις τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν μεταξύ εσού και των γύρω σου να προκαλέσουν σύγχυση, νεύρα ή καβγάδες. Πρέπει να λύσεις πολλά θέματα, άρα μην είσαι τόσο στην τσίτα! Μη μιλάς απότομα και σκληρά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Η Πανσέληνος σου φέρνει δουλειές και υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, πως πρέπει να φτιάξεις ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο να χωράει τα πάντα μέσα. Από υποχρεώσεις μέχρι και διασκέδαση. Γιατί όχι; Στα επαγγελματικά, ανάλαβε κάποια κομμάτια μόνος σου, καθώς μπορείς να τα πας καλύτερα με αυτόν τον τρόπο.

DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση και την εγρήγορση που επικρατούν σήμερα να σε κουράσουν άμεσα, γιατί έχει ζουμί η φάση. Μην χάσεις τον μπούσουλα, καθώς έτσι δεν θα ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού πρέπει να το αφήσεις. Μην αγανακτήσεις, αν συνειδητοποιήσεις ότι ενώ έχεις ζητήσει να κοπούν διάφορα, αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

Wall Street: Εβδομάδα κερδών και στοιχεία απασχόλησης – Πώς θα «τεστάρουν» τις μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

Σχέσεις: Σωστός άνθρωπος αλλά λάθος στιγμή – Τι κάνουμε;

World
Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

Τραμπ: Δασμοί, ICE και οικονομία βαραίνουν τις μετρήσεις

inWellness
inTown
Stream magazin
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»
«Το μυστικό» 01.02.26

Η τρυφερή ανάρτηση της Τζούλια Ρόμπερτς για τα γενέθλια του συζύγού της Ντάνιελ Μόντερ – «Ο αγαπημένος μου άντρας»

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ, που γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican» το 2001, είναι παντρεμένοι από το 2002 και έκτοτε έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σύνταξη
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
4 διαφορετικές γυναίκες 01.02.26

Χωρίς τέλος – Πέρα από τη σεξουαλική επίθεση κατηγορίες και για ναρκωτικά στην ιστορία του γιου της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέττε-Μαρίτ, o Μάριους Μποργκ Χόιμπι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά επιπλέον των κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάτια Δανδουλάκη – Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο
Παλιά ιστορία 01.02.26

Κάτια Δανδουλάκη - Tο τελευταίο τηλεφώνημα στον Νίκο Γαλανό κι ο αρραβώνας που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο

Την Κάτια Δανδουλάκη φιλοξένησε στο «Τετ α Τετ» αυτής της εβδομάδας ο Τάσος Τρύφωνος. Η σπουδαία ηθοποιός ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής της, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον πρόσφατο χαμό του Νίκου Γαλανού και στον αρραβώνα τους που δεν κατέληξε ποτέ σε γάμο.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»
Πλάνο 31.01.26

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η εντυπωσιακή παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ, στις πρώτες σειρές της πρόσφατης Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ξεπέρασε τα όρια μιας κοσμικής επέλασης και έχει πυροδοτήσει φήμες για μια στρατηγική εξαγορά που θα αλλάξει τον χάρτη των media και της πολυτέλειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν
Όνειδος 31.01.26

Σοκ στο Παλάτι: Ο πρίγκιπας Άντριου έστελνε φωτογραφίες των θυγατέρων του στον παιδεραστή Έπσταϊν

Ενώ ο κόσμος παρακολουθεί με αποτροπιασμό τις νέες λεπτομέρειες για τις σχέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματίας Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν εφιάλτη, βλέποντας τα πρόσωπά τους σε αρχεία που συνδέονται με το πιο σκοτεινό σεξουαλικό σκάνδαλο του αιώνα

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
«Παγίδα» 31.01.26

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση
Χριστίνα Αλεξοπούλου 01.02.26

«Το τσάμπα πέθανε» η κυνική απάντηση βουλεύτριας της ΝΔ για το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος – Σφοδρές αντιδράσεις από Αντιπολίτευση

«Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις προκλητικές δηλώσεις της Χριστίνας Αλεξοπούλου για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να πληρώσουν εξωφρενικά ενοίκια

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Παντού υπάρχει ο Ταρέμι! (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Παντού υπάρχει ο Ταρέμι! (vids)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 59’ με τον Βάργκα, παρότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και όλα έδειχναν ότι θα πάρει τη νίκη, αλλά οι Ερυθρόλευκοι με πέναλτι του Ταρέμι στο 90+16’ ισοφάρισαν και το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώθηκε στο 1-1.

Σύνταξη
Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»
Παζλ 01.02.26

Μέτε-Μάριτ: Η «σκοτεινή» πριγκίπισσα της Νορβηγίας στα νέα μέιλ του Έπσταϊν – «Ναρκωτικά, συγκάλυψη, έγκλημα»

Το νορβηγικό παλάτι μοιάζει να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση με το σκάνδαλο Επστάιν και τη δίκη του γιου της Μέτε-Μάριτ που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα να διαλύουν τη μοναρχία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό
Ηράκλειο Κρήτης 01.02.26

Η Μεσαρά θρηνεί για τον 33χρονο που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι συναδέλφους του, όταν η σφοδρή καταιγίδα τους έπληξε στη μέση της θάλασσας. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα να χαθούν όλοι οι επιβαίνοντες.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το γκολ του Βάργκα για το 1-0 (vid)

Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 επί του Ολυμπιακού στο 59', από κεφαλιά του Βάργκα μετά από κόρνερ. Η επίθεση της Ένωσης ωστόσο, από την οποία προήλθε το κόρνερ και μετά το γκολ ξεκίνησε από οφσάιντ του Γκατσίνοβιτς.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.02.26

ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν

Η συνάντηση είχε θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με επέμβαση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Την ετοιμότητά του εξετάζει Ισραήλ.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λουτσέσκου: «Πολύ δύσκολη και περίπλοκη εβδομάδα για εμάς – Δεν έχω ξαναδεί παρόμοια ατμόσφαιρα»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό και ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε στην συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της ομάδας του, λέγοντας πως δεν έχει ζήσει ξανά κάτι τέτοιο.

Σύνταξη
Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση

Αύριο Δευτέρα ο Κυρ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανοίξει επισήμως, μέσω τηλεοπτικού μηνύματος, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το Μαξίμου επισπεύδει για να αλλάξει ατζέντα και ποντάρει τα ρέστα του στο «Μητσοτάκης ή χάος»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Αντισυστημικό ΠΑΣΟΚ θέλει ο Δούκας – Συνεδριακή απόφαση για μετεκλογικές συνεργασίες θέλει και ο Γερουλάνος

Η «αντισυστημικότητα» του Χάρη Δούκα και το μήνυμα του Παύλου Γερουλάνου για το μετεκλογικό τοπίο - Η σύγκλιση των δύο για το θέμα των συνεργασιών και οι ζυμώσεις ενόψει συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Ελλάδα – Κροατία 23-6: Ώρα… μεταλλίου για την Εθνική

Η Ελλάδα διέλυσε με 23-6 την αδύναμη Κροατία στην τελευταία... προπόνηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, τερμάτισε πρώτη, αήττητη και καλύτερη στον Ε' όμιλο και περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό.

Σύνταξη
Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;
Βία και bots 01.02.26

Τομ Κρουζ: Άτακτη φυγή από το Λονδίνο για την ανεξέλεγκτη βία – Πόλη του μίσους ή παιχνίδι εντυπώσεων;

Ο Τομ Κρουζ, ο σταρ που ταύτισε το όνομά του με την αγάπη για τη βρετανική κουλτούρα και την υψηλή κοινωνία του Λονδίνου, πήρε την ξαφνική απόφαση να εγκαταλείψει την πολυτελή κατοικία του στο Knightsbridge

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία με Ροντινέι, σωτήρια επέμβαση ο Στρακόσα (vid)

O Ολυμπιακός «άγγιξε» το 0-1 στο 19ο λεπτό του ντέρμπι της Φιλαδέλφειας, αλλά ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση στο κοντινό που έκανε ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)
Μπάσκετ 01.02.26

Οργισμένο μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη (vid)

Εξελίξεις αναμένονται στον Παναθηναϊκό μετά το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά πάντων στην ομάδα, ως αντίδραση στην ήττα των «πρασίνων» από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ελεύθερος ο μικρός Λίαμ που συνελήφθη από την ICE – Ανησυχία για την υγεία του
Κόσμος 01.02.26

ΗΠΑ: Ελεύθερος ο μικρός Λίαμ που συνελήφθη από την ICE – Ανησυχία για την υγεία του

Η σύλληψη του αγοριού σε έφοδο στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις στη χώρα κι όχι μόνο, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφικά στιγμιότυπα που το απαθανάτιζαν, σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός 4-1: Νίκη για τα αδικοχαμένα παιδιά του – Συγκλονιστικές στιγμές στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Νίκη αφιερωμένη στα αδικοχαμένα «παιδιά του» ο ΠΑΟΚ - Συγκλονιστικές στιγμές (4-1)

Συγκίνηση, δάκρυα και έντονα φορτισμένες στιγμές στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ τίμησε τους επτά οπαδούς του που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο δικέφαλος νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε – Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές
Θρίλερ 01.02.26

Στον 27χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει το πτώμα που εντοπίστηκε στη Νέα Πέραμο - Δολοφονία βλέπουν οι Αρχές

Ο 27χρονος είχε πέσει θύμα αρπαγής την περασμένη Δευτέρα έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν

Σύνταξη
Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά
Σήμερα 01.02.26

Grammys 2026, ένας οδηγός – Σοκαριστικές απουσίες, ακραία φαβορί και τα πάντα για τη μεγάλη βραδιά

Η αντίστροφη μέτρηση για την 68η απονομή των Grammys έφτασε στο τέλος της, με το Crypto.com Arena του Λος Άντζελες να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ελίτ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο