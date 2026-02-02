DO’S: Η Πανσέληνος βάζει τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Ίσως επειδή βλέπει ότι εσύ κωλώνεις! Βγες έξω από το σπίτι, καθώς έχεις και πολλά σχέδια να υλοποιήσεις, αλλά και μεγάλη όρεξη να γνωρίσεις νέο κόσμο. Ίσως να εντοπίσεις περίεργες συμπεριφορές μέσα στην παρέα, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις και κάτι να πεις, έτσι ώστε να το μπαλώσεις.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε θα βάλεις τον εαυτό σου σε άβολες καταστάσεις. Μην αφήσεις τις συζητήσεις που ανοίγεις να προκαλέσουν ένταση, γιατί αυτή η ένταση μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ολόκληρους καυγάδες! Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις μεν. Μην το κάνεις με τρόπο επιθετικό δε. Δεν θα πάει καλά!