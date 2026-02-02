Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 02.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Η Πανσέληνος βάζει τα θέλω σου σε προτεραιότητα. Ίσως επειδή βλέπει ότι εσύ κωλώνεις! Βγες έξω από το σπίτι, καθώς έχεις και πολλά σχέδια να υλοποιήσεις, αλλά και μεγάλη όρεξη να γνωρίσεις νέο κόσμο. Ίσως να εντοπίσεις περίεργες συμπεριφορές μέσα στην παρέα, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις και κάτι να πεις, έτσι ώστε να το μπαλώσεις.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί τότε θα βάλεις τον εαυτό σου σε άβολες καταστάσεις. Μην αφήσεις τις συζητήσεις που ανοίγεις να προκαλέσουν ένταση, γιατί αυτή η ένταση μπορεί να προκαλέσει μέχρι και ολόκληρους καυγάδες! Μη διστάσεις να εκφράσεις τα παράπονα που έχεις μεν. Μην το κάνεις με τρόπο επιθετικό δε. Δεν θα πάει καλά!
Ταύρος
DO’S: Η σημερινή Πανσέληνος τονίζει τους τομείς σπίτι- οικογένεια. Αυτό που απαιτεί σωστούς χειρισμούς είναι το ότι πυροδοτεί και έντονα συναισθήματα. Άρα πρέπει να το κουμαντάρεις σωστά αυτό. Προσπάθησε να βελτιώσεις την ψυχολογία σου με το να μειώσεις – όσο γίνεται – το άγχος σου, ειδικά για τα επαγγελματικά. Βάλε προτεραιότητες.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι και μην παρεξηγείσαι με το παραμικρό σχόλιο που ακούς να λέγεται. Μην απογοητεύεσαι, επειδή νομίζεις ότι οι άνθρωποι γύρω σου δεν σε καταλαβαίνουν, καθώς αυτό μάλλον είναι στο μυαλό σου. Μην περιορίζεις τον εαυτό σου ως προς το πόσο μπορείς να εκφραστείς, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοπ. Όχι τώρα.
Δίδυμοι
DO’S: Εσύ θες να συζητήσεις πολλά και διάφορα. Από την άλλη, η Πανσέληνος λέει πως δεν υπάρχει χρόνος για αναβολές. Άρα πρέπει να το βρεις κάπου στη μέση. Δηλαδή πρέπει και να επικοινωνήσεις την σκέψη σου, αλλά και να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους. Άλλαξε νοοτροπία, αν χρειάζεται. Επιβεβαίωσε ή διέψευσε τα όσα ήδη νομίζεις.
DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα σκηνικά μέσα στο κεφάλι σου, γιατί τότε ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσεις να τα εκφράσεις θα είναι και το έντονος και απότομος. Μην είσαι απρόσεκτος και μη λες πολλά πολλά, ειδικά πάνω στα νεύρα σου, γιατί τα μισά από αυτά θα είναι ανούσιες υπερβολές. Μην απογοητεύεσαι, γιατί τότε γίνεσαι ακραία γκρινιάρης.
Καρκίνος
DO’S: Καλό θα ήταν να ψάξεις να βρεις και τι σου δημιουργεί ανασφάλειες, αλλά και τι σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Η Πανσέληνος τονίζει την αγανάκτηση που νιώθεις μεν. Για καλό δε. Σε ωθεί, δηλαδή, να βρεις τα μοτίβα και τις συζητήσεις που επικρατούν και σε ενοχλούν, για να μπορέσεις να τα διακόψεις. Σε αυτό θα βοηθήσει το να ακούς το ένστικτό σου.
DON’TS: Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, όταν προσπαθείς να επικοινωνήσεις αυτά που έχεις στο κεφάλι σου. Στα οικονομικά, μη τυχόν και πάρεις βιαστικές αποφάσεις, γιατί θα την κάνεις τη μαλ@κία, ναι; Μην είσαι ούτε απρόσεκτος σε συζητήσεις ή και διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτόν τον τομέα. Μετά μη μου πεις ότι δεν σε προειδοποίησα πάντως!
Λέων
DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια της Πανσελήνου, για να μπορέσεις να αντιληφθείς τι ακριβώς παίζεται στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Πρέπει να δεις καθαρά τα πράγματα γενικώς. Πρέπει, βέβαια, να βρεις και τη δική σου θέση μέσα σε όλο αυτό, έτσι; Δες τι θα κάνεις από εδώ και μπρος και με ποιους μπορείς να συνεχίσεις να συνεργάζεσαι.
DON’TS: Μην εκφράσεις με έντονο κι ώμο τρόπο τις σκέψεις σου, επειδή έχεις συσσωρεύσει μέσα σου μπόλικη απογοήτευση. Στο λέω αυτό, γιατί αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να ανεβάσει άδικα τους τόνους και να δώσει τόπο στις αντιπαραθέσεις. Γενικώς μέσα στη μέρα υπάρχει ένταση, οπότε μην είσαι τόσο απρόσεκτος, γιατί θα την πατήσεις…
Παρθένος
DO’S: Η Πανσέληνος τονώνει τη διαίσθησή σου και για καλό! Αν βάλεις στο παιχνίδι και τη γνωστή σου παρατηρητικότητα, τότε όλα μπορούν να πάνε άψογα! Επιπλέον για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις καταστάσεις που σε απασχολούν, πρέπει να βρεις τι κρύβεται πίσω από τα πολλά παρασκηνιακά σκηνικά. Πρόσεχε τι στάση κρατάς γενικώς.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση και την υπερανάλυση να σε φέρουν σε αδιέξοδο. Μην επηρεαστείς ούτε από την κούρασή σου. Μην πάρεις μέρος σε χαζές κι αχρείαστες συζητήσεις, γιατί αυτές όλο και θα δώσουν στην κούραση που- όπως προαναφέρθηκε- ήδη έχεις. Παράλληλα, μην απογοητευτείς από αυτά που θα μάθεις. Λίγο μέτρο σε όλα!
Ζυγός
DO’S: Δώσε βάση στα πάντα, γιατί με την Πανσέληνο ίσως γίνουν έντονα. Κρίμα είναι να χαωθείς άδικα, σωστά; Το ότι κάτι σε πιάνει και θες να φέρεις τα θέλω σου σε πρώτο πλάνο είναι κάτι το θετικό. Πρόσεξε, όμως, καθώς πρέπει να μείνεις ανοιχτός και σε διάφορες εναλλακτικές. Στα ερωτικά, αν γίνεις πιο κοινωνικός, ίσως βρεις και κάτι νέο.
DON’TS: Μη γίνεις γκρινιάρης λόγω της έντασης και της γενικότερης απογοήτευσης που επικρατούν σήμερα. Μη δείξεις με ωμό κι αλλοπρόσαλλο τρόπο το ότι δεν σου αρέσουν κάποια σκηνικά. Αυτό ισχύει και για την παρέα σου. Εκεί δεν πρέπει να εστιάσεις μόνο στα παράπονα που έχεις εσύ, καθώς σίγουρα κάτι υπάρχει και από την άλλη πλευρά.
Σκορπιός
DO’S: Πρόσεξε τις κινήσεις και τα λόγια σου σήμερα, γιατί η μέρα είναι έντονη. Η Πανσέληνος σου λέει πως καλό είναι να εστιάσεις στα επαγγελματικά σου και το καλό που σου θέλω να την ακούσεις, έτσι; Πώς αλλιώς νομίζεις πως θα μπορέσεις να εξελιχθείς σε αυτόν τον τομέα; Αναρωτιέμαι! Βρες πρώτα τις ισορροπίες σου και μετά πάρε αποφάσεις.
DON’TS: Μην κάνεις σπασμωδικές ή περίεργες κινήσεις λόγω της έντασης και της απογοήτευσης που νιώθεις γύρω σου. Μη δείξεις ότι δεν αντέχεις άλλο πια ορισμένες καταστάσεις, αλλά μη διστάσεις να αλλάξεις οτιδήποτε δεν σου αρέσει πια. Μην κάνεις συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, αν θέλεις να βγεις από τον λάκκο που έχεις πέσει άθελά σου.
Τοξότης
DO’S: Πρόσεξε τις συνεννοήσεις και τις συζητήσεις που κάνεις σήμερα, γιατί το κλίμα είναι περίεργο. Η Πανσέληνος, πάντως, κάνει καλή δουλίτσα, καθώς σου ανοίγει κάποιους δρόμους, για να πεις αυτά που θέλεις. Ωστόσο πρέπει να είναι μετρημένες οι κουβέντες σου. Κάνε κάποιες σημαντικές αλλαγές, για να αποβάλεις την περιττή απογοήτευση.
DON’TS: Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν λόγω του ότι κι εσύ, αλλά και οι απέναντι, έχετε βαθιά ριζωμένες απόψεις και δεν λέτε να ξεκολλήσετε από αυτές. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως έτσι άκρη δεν θα βγει! Εσύ από πλευράς σου τουλάχιστον, μη φωνάζεις και μην προσπαθείς να επιβάλλεις τις απόψεις σου. Πρέπει να το βρείτε κάπου στη μέση.
Αιγόκερως
DO’S: Με την Πανσέληνο νιώθεις πως θες να στραφείς προς τα μέσα και να δεις τι ακριβώς παίζει εκεί. Πρόσεξε, όμως, καθώς υπάρχει και η παρόρμηση να βγάλεις όλα όσα βρεις εκεί στη φόρα με ορμή κι ένταση. Κάτσε σκέψου, γίνε και λίγο πιο παρατηρητικός, αλλά βάλε ένα μέτρο στον βαθμό στον οποίο κολλάς στις λεπτομέρειες που συναντάς.
DON’TS: Μη διστάσεις να αφήσεις κάτι να πέσει κάτω, καθώς αν λάβεις υπόψη σου τα πάντα, τότε θα θελήσεις να ξεσπάσεις, νομίζοντας πως έτσι θα δείξεις την ενόχλησή σου. Μη γίνεις έντονος λόγω του ότι κάνεις δεύτερες σκέψεις ή έχεις παράπονα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις υποχρεώσεις σου, αλλά ούτε και στα οικονομικά θέματα που τρέχουν.
Υδροχόος
DO’S: Η Πανσέληνος στρέφει το ενδιαφέρον σου στις διαπροσωπικές σχέσεις και κυρίως στα άτομα που σου είναι σημαντικά. Καλά κάνει! Φρόντισε να εξηγείς αναλυτικά την σκέψη σου, αν θες να μπορέσουν να σε καταλάβουν οι άλλοι, έτσι; Το ότι εσύ τα βλέπεις όλα συγκεκριμένα, ας πούμε, δεν σημαίνει πως μπορούν να το κάνουν και οι υπόλοιποι.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση να δημιουργήσει αναταραχή στα θέματα που έχεις να διαχειριστείς, γιατί θα γίνει βλακεία! Μην αφήσεις τις διαφορετικές απόψεις που επικρατούν μεταξύ εσού και των γύρω σου να προκαλέσουν σύγχυση, νεύρα ή καβγάδες. Πρέπει να λύσεις πολλά θέματα, άρα μην είσαι τόσο στην τσίτα! Μη μιλάς απότομα και σκληρά.
Ιχθύες
DO’S: Η Πανσέληνος σου φέρνει δουλειές και υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, πως πρέπει να φτιάξεις ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα το οποίο να χωράει τα πάντα μέσα. Από υποχρεώσεις μέχρι και διασκέδαση. Γιατί όχι; Στα επαγγελματικά, ανάλαβε κάποια κομμάτια μόνος σου, καθώς μπορείς να τα πας καλύτερα με αυτόν τον τρόπο.
DON’TS: Μην αφήσεις την ένταση και την εγρήγορση που επικρατούν σήμερα να σε κουράσουν άμεσα, γιατί έχει ζουμί η φάση. Μην χάσεις τον μπούσουλα, καθώς έτσι δεν θα ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού πρέπει να το αφήσεις. Μην αγανακτήσεις, αν συνειδητοποιήσεις ότι ενώ έχεις ζητήσει να κοπούν διάφορα, αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν.
