Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η αναθεώρηση του Συντάγματος ως προεκλογικό τρικ της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 02 Φεβρουαρίου 2026, 18:45

Η αναθεώρηση του Συντάγματος ως προεκλογικό τρικ της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να υποβιβάζεται και να θυσιάζεται στο βωμό του μικροκομματικού συμφέροντος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «τρέχει» σαν σύγχρονο AI;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «τρέχει» σαν σύγχρονο AI;

Spotlight

H κυβέρνηση ανακοίνωσε την εκκίνηση της διαδικασίας για αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η επιλογή του χρόνου για την έναρξη της κορυφαίας θεσμικής διαδικασίας προδίδει πολλά για τις πραγματικές προθέσεις και σκοπούς της κίνησης αυτής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλωστε, ο μη έντιμος πρότερος βίος της σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεσμών και του Κράτους Δικαίου λειτουργεί απολύτως επιβαρυντικά, σχεδόν νομιμοποιεί την υποψία για εργαλειοποίηση ακόμη και της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Άλλωστε δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς ότι ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του.

Η τοξικότητα, η πολιτική ανισορροπία, η ρευστότητα, η κρίση εμπιστοσύνης και αντιπροσώπευσης, που χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό, όπως καταγράφεται σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης -ακόμη και σε όσες διεξάγονται με «υπαγόρευση» ευρημάτων- και στις σοβαρές πολιτικές αναλύσεις, απέχουν παρασάγγας από τη διαμόρφωση κλίματος για ουσιαστικό πολιτικό διάλογο με νηφαλιότητα και την επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων, που απαιτούνται για την αναθεώρηση του ανώτατου νόμου της Πολιτείας.

Η πόλωση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση είναι μεγάλη και δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να βρεθεί κοινός τόπος, είτε τώρα, ως προς την πρόταση αναθεώρησης, είτε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα κληθεί να ψηφίσει την αναθεώρηση.

Γιατί το κάνει λοιπόν η κυβέρνηση; Γιατί θέλει να ξεκινήσει την προεκλογική της εκστρατεία και να δείξει ότι έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Θα κάνει μια σειρά από προτάσεις για την αναθεώρηση που πρωτίστως θα πιστεύει ότι «χαϊδεύουν τα αυτιά» του κομματικού της ακροατηρίου και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να «στριμώξει» την αντιπολίτευση, πρωτίστως το ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο να ψηφίσει οτιδήποτε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν συμπεριφέρεται ως «υπεύθυνη πολιτική δύναμη» και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσει να αποσπάσει μέρος της εκλογικής επιρροής του.

Δηλαδή, εξαρχής γίνεται ορατό δια γυμνού οφθαλμού ότι δεν πρόκειται για μία πολιτική επιλογή που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων στον «θεμελιώδη νόμο» του κράτους και στη βελτίωση της λειτουργίας των Θεσμών. Αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε με μια κοντόθωρη αντίληψη, άλλο ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για να διαμορφωθεί ευνοϊκό κλίμα για την κυβέρνηση.

Προφανώς κάποιες από τις προτάσεις που θα γίνουν θα αφορούν ιδεολογικές εμμονές της Νέας Δημοκρατίας όπως η επικύρωση -και με τυπικό συνταγματικό τρόπο- της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων (αυτά που ήδη έχει νομοθετήσει και των οποίων τα προβλήματα έχουν ήδη ανακύψει) ή η κατάργηση – επί της ουσίας – της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, μια πρόταση που απευθύνεται σε ένα «κανιβαλικό» ένστικτο που η κυβερνητική παράταξη χρόνια έχει τροφοδοτήσει κατηγορώντας τους εργαζομένους στο δημόσιο για τις ανεπάρκειες του και όχι το θεσμικό πλαίσιο, την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση και τις κυβερνήσεις που πήραν τις σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Όμως, είναι σαφές ότι δεν είναι αυτές οι θεσμικές τομές που έχει ανάγκη η χώρα.

Κάποια άλλα θέματα που συμπεριέλαβε στην εξαγγελία του ο κ. Πρωθυπουργός, όπως είναι η κατοχύρωση μεγαλύτερης ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αλλαγή στο άρθρο 86, που έχει αξιοποιηθεί για την ασυλία υπουργών, ή η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος, σίγουρα είναι σημαντικά. Όμως, αναρωτιέται κανείς εάν η κατάλληλη κυβέρνηση για να εισηγηθεί αυτές τις αλλαγές είναι η δική του, με δεδομένο τον τρόπο που π.χ. έχει προσπαθήσει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη σε ορισμένες περιπτώσεις ή να υπονομεύσει μορφές περιβαλλοντικής προστασίας. Ή, για να αναφερθώ σε ένα θέμα στο οποίο επίσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, πώς θα συζητήσει τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, μια κυβέρνηση που «πιστώνεται» την εκλογή του πιο «κομματικού» ίσως ΠτΔ της Μεταπολίτευσης; Για να μην αναφερθώ στο ότι φαίνεται ότι στην κυβέρνηση σκέφτονται να «συνταγματοποιήσουν» τη λιτότητα, μέσα από την ενσωμάτωση προβλέψεων για τη «δημοσιονομική ισορροπία».

Έπειτα, υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα αξιοπιστίας και ειλικρίνειας ως προς την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Και αυτό γιατί ως διαδικασία θεσμικής αναβάθμισης, δημοκρατικής θωράκισης και ενίσχυσης του κράτους δικαίου απαιτεί την πρωτοβουλία να παίρνει μια κυβέρνηση που όντως έχει επιδείξει σεβασμό προς τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Αναρωτιέται κανείς ποια εχέγγυα θεσμικότητας μπορεί να δώσει μια κυβέρνηση που κατεξοχήν εργαλειοποίησε και ευτέλισε τους θεσμούς, που αξιοποίησε την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία ως διαρκές απαλλακτικό βούλευμα για όλες τις πραγματικές πολιτικές (και ποινικές σε επίπεδο υπουργών) ευθύνες, διασύροντας το Κοινοβούλιο, που χρεώνεται ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παράνομων υποκλοπών στην πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία, υποκλοπές που τις συντόνισε το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου που ήθελε να «ακούει» υπουργούς, δικαστικούς, ανώτατους αξιωματούχους, στρατιωτικούς, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους, που «χρεώνεται» αρνητική βαθμολογία σε ζητήματα όπως η ελευθερία του Τύπου, που προσπαθεί συστηματικά να συγκαλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπουργός της ανέστειλε την ισχύ ενός θεμελιώδους δικαιώματος όπως αυτό της αίτησης ασύλου, και που θεωρεί ότι η μόνη λύση για όλα τα προβλήματα της χώρας είναι η διαρκής αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.

Η χώρα σίγουρα χρειάζεται μια θεσμική επανεκκίνηση. Τα Συντάγματα οφείλουν να είναι ζωντανοί οργανισμοί και να προσαρμόζονται στις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν, βαθαίνοντας τη δημοκρατία, ενισχύοντας τη λογοδοσία όσων ασκούν εξουσία και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα απέναντι σε νέους κινδύνους. Από την άλλη, πρέπει να αποτελούν το αντίβαρο στην τάση των κυβερνήσεων να θεωρούν ότι θεσμικά ορθό είναι τελικά μόνο το κομματικά συμφέρον.

Μια νέα Μεταπολίτευση θέλει και ένα νέο Σύνταγμα. Αυτό που θα θωρακίσει τη χώρα σε μια νέα εποχή με μεγάλες προκλήσεις. Αλλά αυτό δεν μπορεί να βασιστεί στις ιδεολογικές εμμονές και τους κομματικούς υπολογισμούς μιας κυβέρνησης που στην κοινωνία είναι –και θα παραμείνει και μετά τις επόμενες εκλογές– μειοψηφία.

Προϋποθέτει, ουσιαστικά, την πολιτική αλλαγή που οι πολίτες με αγωνία επιζητούν, αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις, και έναν διάλογο με ευρεία συναίνεση αλλά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Με το βλέμμα στο μέλλον του τόπου και όχι στα ποσοστά των επόμενων εκλογών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Xρηματιστήριο Aθηνών: Ισχυρή αντίδραση έφεραν οι τράπεζες, άλμα άνω του 6% για την Alpha Bank

Xρηματιστήριο Aθηνών: Ισχυρή αντίδραση έφεραν οι τράπεζες, άλμα άνω του 6% για την Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «τρέχει» σαν σύγχρονο AI;

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «τρέχει» σαν σύγχρονο AI;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Editorial
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποιοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Axios 02.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Σύνταξη
Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα
Live in Style 02.02.26

Η Dua Lipa ορίζει τη νέα εποχή της μόδας Boom Boom ως αντίδοτο στη ζοφερή πραγματικότητα

Η δοξασία της δεκαετίας του '80 για γούνα, αντιφατικά μοτίβα και μια άπληστη, «more-is-more» προσέγγιση στην ένδυση μοιάζει με μια διασκεδαστική ευκαιρία για cosplay σε μια κατά τα άλλα ζοφερή οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Οι φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ.

Σύνταξη
Ευάγγελος Βενιζέλος: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο
Παρέμβαση 02.02.26

«Καρφί» Βενιζέλου σε Μητσοτάκη: Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι πρωτίστως συνταγματικό, αλλά αφορά την κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου και τις πραγματικές προϋποθέσεις συναίνεσης που απαιτεί μια ουσιαστική αναθεώρηση.

Σύνταξη
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»
«Prada ή Zara;» 02.02.26

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Πρώτο τρέιλερ, μόδα-φαρμάκι και πυρηνική επιστροφή της Μιράντα Πρίσλεϊ – «Αυτά τα φρύδια, τα κράτησες;»

Είκοσι χρόνια μετά την ταινία που έκανε τη μόδα κινηματογραφική επιτυχία, το πολυαναμενόμενο σίκουελ του Ο Διάβολος φοράει Prada 2 έχει τρέιλερ και κάνει ρεκόρ προβολών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο – Το προφίλ του 27χρονου που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν
Ελλάδα 02.02.26

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο - Ποιος ήταν ο 27χρονος που τον βασάνιζαν για 6 ημέρες πριν τον σκοτώσουν

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε την Κυριακή, λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, στη Νέα Πέραμο κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

Σύνταξη
Κρήτη: Δύο προσωρινές δομές μεταναστών – Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Σε Χανιά και Ηράκλειο 02.02.26

Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής

Τροπολογία ειδικά για την Κρήτη πρόκειται να φέρει ο Θάνος Πλεύρης στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.

Σύνταξη
Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
Ελλάδα 02.02.26

Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή

Οι πρώτοι 96 πιστοποιημένοι Ελληνικοί Ηλεκτρονικοί Ναυτιλιακοί Χάρτες (ENCs), της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, βασισμένοι στο νέο πρότυπο του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) S-101, είναι διαθέσιμοι.

Σύνταξη
Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Τέμπη: Αντικατέστησαν τα καθίσματα με υλικά λιγότερο πυράντοχα – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των ελέγχων στη Γερμανία

Κανένα από τα δείγματα που είχαν ληφθεί από το μοιραίο τρένο στο δυστύχημα των Τεμπών δεν διέθεται τα απαραίτητα επίπεδα πυραντοχής, σύμφωνα με τις μετρήσεις στο εξειδικευμένο εργαστήριο.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέα παγκόσμια τάξη 02.02.26

Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ράμμος: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής – Πού εντοπίζει το πρόβλημα
Με φόντο την αναθεώρηση 02.02.26

Παρέμβαση Ράμμου: Η διαρκής «συνταγματολογία» συνιστά ήττα της πολιτικής

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, επισημαίνει ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο άσκησης βραχυπρόθεσμης πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες, με φόντο τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση

Σύνταξη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο