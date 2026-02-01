Απίστευτο κι όμως αληθινό

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα… χρειάστηκε στο σημερινό παιχνίδι με την Φούλαμ στο Ολντ Τράφορντ, αλλά τελικά η ομάδα του Μίκαελ Κάρικ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2, με τον Σέσκο να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η Γιουνάιτεντ πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη με τον Κάρικ στην τεχνική της ηγεσία, γεγονός που σίγουρα ενισχύει τις πιθανότητες παραμονής του Άγγλου τεχνικού στο Ολντ Τράφορντ και μετά το καλοκαίρι.

Βέβαια είναι νωρίς ακόμα για οποιαδήποτε πρόβλεψη και το αν θα συνεχίσει ο Κάρικ στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, θα κριθεί στο φινάλε της σεζόν και καθοριστικό ρόλο βέβαια θα παίξει, το αν η Γιουνάιτεντ εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Αυτή την στιγμή η Γιουνάιτεντ είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, που δίνει «εισιτήριο» για την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά απομένουν πολλά ακόμα παιχνίδια μέχρι να τελειώσει η φετινή σεζόν.

Για να επιστρέψουμε όμως στο παιχνίδι με την Φούλαμ και την επικράτηση των γηπεδούχων, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ένα στατιστικό στοιχείο που αν μη τι άλλο παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πετύχει εφτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, στα οποίο έχει κατοχή μπάλας κάτω από 45%. Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι αληθινό και μάλιστα θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 17 παιχνίδια που η αγγλική ομάδα είχε κατοχή μπάλας πάνω από 45%, κατάφερε να πάρει τη νίκη μόλις σε τέσσερα. Στα υπόλοιπα δεκατρία ματς, οκτώ ήταν ισόπαλα και σε πέντε η Γιουνάιτεντ γνώρισε την ήττα.

🤔 Manchester United have won all seven of their Premier League games in which they have had less than 45% possession this season (42.4% v Fulham today). By contrast, they have won just four of 17 league games when having 45% or more possession in 2025-26 (D8 L5). [via sky] — The United Stand (@UnitedStandMUFC) February 1, 2026

Στο παιχνίδι με την Φούλαμ, οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή μπάλας 42,4% και τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, με το γκολ που πέτυχε ο Σέσκο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Είναι προφανές πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βολεύεται σ’ ένα στυλ παιχνιδιού με αντεπιθέσεις (θέλοντας να παίξει σε «ανοιχτό» γήπεδο, αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο) ενώ όταν καλείται αυτή να κρατήσει μπάλα και να δημιουργήσει προσπαθώντας να διασπάσει οργανωμένη άμυνα, τότε αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα.