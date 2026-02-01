newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές
Ελλάδα 01 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Το σχολείο που φοβόταν τις βροχές

Το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, «άστεγο» από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, σε κάθε έντονη βροχόπτωση «βλέπει» το ισόγειο του να πλημμυρίζει. Μιλούν στο in ο διευθυντής του σχολείου και ο αντιδήμαρχος υποδομών Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Πώς είναι να πλημμυρίζει ένα σχολείο σε κάθε έντονη βροχόπτωση; Κατάλληλη για να απαντήσει στην ερώτηση είναι η σχολική κοινότητα στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών.

Και μπορεί στην τελευταία μεγάλη βροχόπτωση, τα σχολεία να έμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ευάλωτα κτίρια προφυλάσσονται κι αυτά από την κακοκαιρία.

Στην κακοκαιρία που ξέσπασε στις 21 Ιανουαρίου, κατά την οποία δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών «είδε» για άλλη μια φορά τις αίθουσες του χορού και των εικαστικών να πλημμυρίζουν.

Σημειώνεται πως η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο είναι από τις πιο ευπαθείς απέναντι στις έντονες βροχές. Στις 21 Ιανουαρίου ο σταθμός της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατέγραψε στους Αμπελόκηπους σχεδόν 136 χιλιοστά βροχής μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών. Ηταν ένα από τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής που καταγράφηκαν εκείνη την ημέρα στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Εναν χρόνο νωρίτερα, στις 10/9/2024 το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας ΑΤΕΝΑ, όταν και το μεγαλύτερο ύψος βροχής στο λεκανοπέδιο καταγράφηκε στους Αμπελόκηπους: 32 χιλιοστά βροχής μέσα σε 50 λεπτά.

Η (πικρή) κτιριακή ιστορία του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών

Τα πλήγματα που καταφέρνουν οι βροχές στο κεντρικό καλλιτεχνικό γυμνάσιο της πρωτεύουσας είναι η χαριστική βολή που δέχεται το σχολείο το οποίο αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων. Επί της ουσίας το σχολείο είναι «άστεγο» από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του το 2019, μιας και ιδρύθηκε χωρίς το κτίριο που θα το φιλοξενούσε να είναι δεδομένο.

Η απαλλοτρίωση στο οικόπεδο που περιβάλλεται από τις οδούς Ευρυδάμαντος – Λεοντίου – Σφιγγός – Πύρρας, δεν «προχώρησε».

Τα δύο πρώτα χρόνια το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών συστεγάστηκε με το Μουσικό Σχολείο Αθηνών στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος. Το 2021 μεταφέρθηκε στο στην πλατεία Ελενας Βενιζέλου, πάλι «φιλοξενούμενο», αυτή τη φορά σε συστέγαση με το 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών.

Λόγω της ασφυκτικής έλλειψης χώρων, μιας και επί της ουσίας το σχολείο στεγάζεται σε μια ελάχιστη κτιριακή «φέτα» του Προτύπου, τα μαθήματα εκτελούνται στο δώμα του γειτονικού σχολείου, στο απέναντι πάρκο, σε διαδρόμους ακόμα και στα γραφεία των καθηγητών.

Το 2023 αποδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων και από τον Δήμο στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το κτιριακό συγκρότημα ιδιοκτησίας ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές), στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείουν οι οδοί Πρασσά, Οκτάβιου Μερλιέ, Ασκληπιού και Βαλτετσίου.

Λίγο αργότερα, ο Δήμος ξεκίνησε τις εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του εγκαταλελειμμένου επί επτά χρόνια κτιρίου στην περιοχή της Νεάπολης Εξαρχείων. Σύντομα, το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε την εμφάνιση του, ενημερώνοντας τον Δήμο πως τα δύο κτίρια εντός του συγκροτήματος είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. Αυτό σήμαινε πως η «αναγέννηση» του συγκροτήματος έπρεπε να αλλάξει ρότα και να ακολουθήσει τις εντολές του υπουργείου όσον αφορά τις προδιαγραφές ανακαίνισης των διατηρητέων κτιρίων.

Διαμαρτυρία των μαθητών του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών τον Ιανουάριο του 2025 με κεντρικό αίτημα την απόδοση κατάλληλου κτιρίου

Η μελέτη διαμορφώθηκε κατάλληλα έτσι ώστε να ακολουθεί όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν με χειρουργικό τρόπο στα δύο κτίρια. Το 2025 το υπουργείο Πολιτισμού άναψε το πράσινο φως έγκρισης της νέας μελέτης, ξεκλειδώνοντας έτσι τις διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Σημειώνεται πως το συγκρότημα που αναμένεται να στεγαστεί το σχολείο, περιλαμβάνει δύο από τα καλύτερα δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Μοντέρνου κινήματος. Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκινά το 1897 με πρώτο ένοικο του κτιρίου τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.

Φωτορεαλιστικό της μελέτης που παρήγγειλε ο Δήμος Αθηναίων | ΚΙΟΝ Architects- Ναστάζια Δρέττα

Στη συνέχεια, φιλοξενήθηκε εκεί το Ινστιτούτο Νοσημάτων Θώρακος, ενώ από το 1970 έως το 1983, στο συγκρότημα εγκαταστάθηκε και λειτούργησε η Βαρβάκειος Σχολή. Κατόπιν, στο ιστορικό κτίριο εγκαταστάθηκε το 5ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών, το οποίο αργότερα ενσωματώθηκε με το 46ο Λύκειο.

Το 2013, οι πολλαπλές συγχωνεύσεις σχολείων οδήγησαν στην εγκατάλειψη του κτιρίου. Το 2014, στον χώρο κατέφυγαν οι πρώτοι αλλοδαποί από το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που δέχθηκε η Ελλάδα. Παρέμειναν στο κτίριο μέχρι το 2019, όταν και απομακρύνθηκαν με αστυνομική επιχείρηση. Η κεντρική πόρτα του σύμφωνα με την πολιτεία ιστορικού, διατηρητέου κτιρίου, καλύφθηκε ολόκληρη με μπετόν έτσι ώστε να διασφαλισθεί πως δεν θα επέστρεφαν στο κτίριο πρόσφυγες.

Ράβε- ξήλωνε στο προσωρινό κτίριο στην πλατεία Βενιζέλου

Καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς αναμένουν την οριστική στέγαση, οι μέρες περνούν βασανιστικά και ενίοτε και με φόβο.

«Ως διευθυντής, όταν βρέχει, η πρώτη μου ανησυχία είναι πόσο καταστροφική μπορεί να είναι βροχόπτωση» λέει στο in ο διευθυντής του σχολείου, Διονύσης Μαρούλης.

Συνεχίζοντας να εξηγεί τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί ο κ. Μαρούλης περιγράφει πως: «έχω έρθει νύχτα στο σχολείο κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας όπου έβρεχε πολύ, με τον τότε αντιδήμαρχο υποδομών και παρακολουθούσαμε με αγωνία το ισόγειο του σχολείου. Κάθε φορά που βρέχει, όλοι στο σχολείο είμαστε πολύ προσεχτικοί. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε επιφυλακή να μην τρέχουν τα παιδιά στους διαδρόμους, να μην βρίσκονται εκτεθειμένα στο προαύλιο, να μην συνωστίζονται στα σκαλιά. Η έλλειψη χώρου κάνει ακόμα πιο ηχηρή την παρουσία της όταν βρέχει».

Τελικά, στην πρόσφατη δυνατή κακοκαιρία πλημμύρισαν -για πολλοστή φορά- οι νευραλγικές για το σχολείο αίθουσες χορού και εικαστικών, στο ισόγειο του κτιρίου (το οποίο είναι σαν να αντικρίζει κανείς μια πρόσοψη και όχι ένα ολόκληρο κτίριο). Για την ασφάλεια των παιδιών οι εν λόγω αίθουσες έμειναν κλειστές για δύο μέρες μετά την κακοκαιρία.

«Καλέσαμε συνεργείο του Δήμου, αλλά δεν ήρθε την επόμενη μέρα της πλημμύρας, όταν και διαπιστώσαμε το πρόβλημα. Μόνοι μας καθαρίσαμε τις πλημμυρισμένες αίθουσες» επισημαίνει ο κ. Μαρούλης.

Οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια για να δημιουργηθούν -και να προφυλαχθούν- οι υποδομές του σχολείου είναι ενδεικτικές της αγωνίας με την οποία ζουν καθημερινά μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς.

Διαμαρτυρία μαθητών έξω από το δημαρχείο της Αθήνας

Ο κ. Μαρούλης περιγράφει ένα ενδεικτικό περιστατικό: «Πέρυσι, μετά από πολύ κόπο καταφέραμε να δημιουργήσουμε, με τη συνδρομή της προηγούμενης αντιδημαρχίας υποδομών, μια κατάλληλη αίθουσα χορού, με μπάρες, με καθρέφτες. Δυστυχώς, μετά από δύο μήνες, χωρίς καν να έχει βρέξει, το πάτωμα φούσκωσε. Αρχίσαμε πάλι από το μηδέν να αναζητούμε σε αυτόν τον τόσο περιορισμένο χώρο που έχουμε, νέο σημείο για την αίθουσα χορού».

Επίσης πέρυσι, μετά από πολλές πιέσεις της διεύθυνσης του καλλιτεχνικού γυμνασίου, χτίστηκε ένας μικρός τοίχος, σαν ανάχωμα, στο προαύλιο του Προτύπου, μιας και τα τεχνικά συνεργεία που «παρελαύνουν» από το καλλιτεχνικό γυμνάσιο, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα νερά στο ισόγειο, εισχωρούν από συγκεκριμένο σημείο.

«Για έναν χρόνο ηρεμήσαμε» σχολιάζει ο κ. Μαρούλης. Τελικά, στις 21 Ιανουαρίου το νερό προσπέρασε τον τοίχο και βρήκε πάλι τον δρόμο του για το ισόγειο του καλλιτεχνικού.

Οπως σχολιάζει ο διευθυντής: «Είναι προβληματικό το κτίριο συθέμελα, χαρακτηρίζεται από κακοτεχνίες. Πόσα και πόσα συνέργεια έχουν περάσει για να επιδιορθώσουν βλάβες, να γίνει το κτίριο πιο ανθρώπινο, λειτουργικό και ασφαλές, όμως τα προβλήματα δεν λύνονται».

Οσον αφορά το καυτό θέμα της εγκατάστασης στο κτίριο που του έχει αποδοθεί από το 2023, ο Πάρης Χαρλαύτης, νέος αντιδήμαρχος υποδομών και πρώην αντιδήμαρχος Παιδείας, είπε μιλώντας στο in, πως σε αυτή τη φάση ο Δήμος συνεργάζεται με το γραφείο που εκπόνησε τη μελέτη, έτσι ώστε να είναι έτοιμα μέσα στην άνοιξη τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα του έργου, ο κ. Χαρλαύτης σημειώνει τα εξής : «Θα ακολουθήσει η δημοπράτηση η οποία ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Επειτα, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο στόχος είναι το σχολείο να είναι έτοιμο το 2028. Η αρχική χρηματοδότηση είναι 12.000.000 ευρώ. Ενα κομμάτι της χρηματοδότησης θα προέλθει από το Πράσινο Ταμείο και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους του Δήμου».

Οσον αφορά τις πλημμυρισμένες αίθουσες από την τελευταία κακοκαιρία, ο αντιδήμαρχος υποδομών της Αθήνας, σημειώνει πως τις επόμενες μέρες τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου θα επισκεφθεί το σχολείο για να δει τι μπορεί να γίνει επιπρόσθετα με το ζήτημα στο ισόγειο, για όσο διάστημα το σχολείο συνεχίζει να παραμένει προσωρινά στην… πίσω αυλή του Προτύπου.

Δεν είναι μόνο οι πλημμύρες

Αξίζει να αναφερθεί πως η πίεση στους αρμόδιους και ο αγώνας τόσο των μαθητών όσο και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, είναι διαρκής και χωρίς αυτόν, το θέμα πολύ πιθανόν να είχε παραπεμφθεί στις καλένδες.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση του ο Σύλλογος Γονέων ανέφερε πληθώρα προβλημάτων εκτός από τις πλημμυρισμένες αίθουσες στο ισόγειο. Οπως μάλιστα επισημαίνουν οι γονείς, έχουν ζητήσει συνάντηση με τον νέο αντιδήμαρχο υποδομών για να ενημερωθούν για το χρονοδιάγραμμα, από τις 2 Ιανουαρίου, όμως ακόμα δεν έχουν λάβει απάντηση. Ο φόβος του συλλόγου πως οι διαδικασίες κινούνται αργόσυρτα και θα ξεφύγουν από το αρχικό πλάνο είναι έκδηλος.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

«Πλημμύρα και κρύο μέσα στο σχολείο. Κλειστά έμειναν για άλλη μια φορά τα σχολεία στις 21/1, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμενόταν. Και πράγματι… έβρεξε! Ο πραγματικός λόγος που έκλεισαν, όμως, τα σχολεία δεν ήταν η κακοκαιρία, αλλά η έλλειψη έργων για ασφαλείς υποδομές σε αυτά. Και αν τα παιδιά μας στις 21/1 δεν πήγαν σχολείο για να σωθούν, πήγαν στις 22/1 για να μπουν σε ένα κτίριο που ο διάδρομος ήταν πλημμυρισμένος και οι δύο αίθουσες, εικαστικών και χορού, γεμάτες με νερό.

Τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν σε ένα σχολείο που έχει παιδιά σε αίθουσες χωρίς καθόλου θέρμανση, σε αίθουσες με ηλεκτρικά καλοριφέρ που, όμως, δεν τα αντέχει ο πίνακας και πέφτει το ρεύμα, με aircondition, τα οποία μένουν εκτός λειτουργίας για τον ίδιο λόγο.
Σήμερα, λοιπόν, υπήρξε θέμα και με το φυσικό αέριο, ως εκ τούτου όλα τα παιδιά φοίτησαν στο σχολείο ισότιμα παγωμένα! Χοντρά πουλόβερ, μάλλινες κάλτσες, γαλότσες και κράνη θα είναι από εδώ και στο εξής τα αναλώσιμα για τους/τις μαθητές/-τριες του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών.

Και επειδή οι σχολικές επιτροπές δε δίνουν λεφτά στα σχολεία, θα τα αγοράζουμε και αυτά μόνοι μας οι γονείς. Αλλά ποιος νοιάζεται και ποιος ντρέπεται για τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα;

Οι μεν έστειλαν 112, οι δε μοιράζουν υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα που αναιρούν και πάει λέγοντας. Ίσως να ανοίξει μια λέσχη φιλίας και για τα παιδιά του Καλλιτεχνικού. Κατά τα άλλα από τις 2/1 έχουμε στείλει αίτημα συνάντησης προς τον δήμαρχο και τον νέο αρμόδιο αντιδήμαρχο και ακόμα περιμένουμε τον ορισμό ημέρας και ώρας. Οι βροχές έγιναν ηπιότερες, τα σχολεία έχουν να αντιμετωπίσουν τον κακό τους τον καιρό.

Επιτέλους ας δοθεί μια λύση στην υπόθεση με το σχολικό κτίριο του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών με λυκειακές τάξεις. Περιμένουμε 7 χρόνια τη μεταστέγαση σε ένα νέο κτίριο και μέχρι να γίνει αυτή θα έχει πέσει και το υπάρχον».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Economy
Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

inWellness
inTown
Stream newspaper
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία εν όψει 31.01.26 Upd: 04:00

«Βροχή» μηνυμάτων από το 112 – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Live η πορεία των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας – Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα
Οικονομικές Ειδήσεις 01.02.26

Η ζέστη σκοτώνει στους χώρους εργασίας - Το θεσμικό κενό στην ΕΕ και η απαίτηση για μέτρα

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων - Γιατί μια δεσμευτική ειδική Οδηγία της ΕΕ για τις επιχειρήσεις είναι η μόνη λύση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
AI: Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει την εμπειρία του τουρισμού
Κύκλος Capsule T 01.02.26

Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού

Startuppers του φετινού κύκλου Capsule T του ΞΕΕ παρουσιάζουν καινοτόμες προτάσεις για την αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και τη βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία
Ταινία τρόμου; 01.02.26

Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία

Καλώς ήρθατε στο Moltbook, μια πλατφόρμα όπου τα προγράμματα ΑΙ επικοινωνούν και «μοιράζονται τον πόνο τους». Και όταν χρειάζεται, τηλεφωνούν στους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο