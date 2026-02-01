newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01 Φεβρουαρίου 2026, 07:30

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Η πίτσα υπήρξε για δεκαετίες το απόλυτο comfort food: εύκολη, οικονομική, πάντα διαθέσιμη. Σήμερα, όμως, ακόμα και οι μεγαλύτερες αλυσίδες αναγκάζονται να παλέψουν για να διατηρήσουν τη θέση τους. Όπως αναφέρει το CNN, με εξαίρεση τη Domino’s, που έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει τον καταναλωτή με επιθετικές προσφορές, οι υπόλοιποι παίκτες βιώνουν μια περίοδο έντονων πιέσεων. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αλυσίδα πίτσας Papa Johns επιλέγει μια διαφορετική διαδρομή: επιστρέφει σε ένα προϊόν που είχε εξαφανιστεί από το μενού της εδώ και δέκα χρόνια, ελπίζοντας ότι οι αναμνήσεις θα μετατραπούν σε πωλήσεις.

H Papa Johns υπό πίεση σε μια αγορά πίτσας που αλλάζει

Η εικόνα για τον κλάδο δεν είναι ενθαρρυντική.

Η Pizza Hut καταγράφει συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης πωλήσεων, ενώ η Papa Johns προσπαθεί να ανακάμψει μετά από δύο απογοητευτικά χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι συνολικές πωλήσεις των μεγάλων αλυσίδων αναμένεται να παραμείνουν στάσιμες το 2025, κοντά στα 31 δισ. δολάρια. Παράλληλα, οι αυξήσεις τιμών των τελευταίων ετών, λόγω κόστους πρώτων υλών και λειτουργίας, έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες των καταναλωτών.

Η κόπωση από την πίτσα και οι νέες συνήθειες

Η πανδημία έφερε υπερκατανάλωση πίτσας στο σπίτι, γεγονός που άφησε πίσω του κόπωση, ειδικά στους νεότερους.

Πολλοί στρέφονται πλέον σε πιο «ενδιαφέρουσες» επιλογές, όπως είναι το τηγανητό κοτόπουλο ή τα ειδικά ροφήματα. Επιπλέον, οι πλατφόρμες delivery άνοιξαν τον δρόμο σε μεγαλύτερη ποικιλία κουζινών.

Το παράδειγμα της Domino’s και ο πόλεμος τιμών

Σε αυτό το περιβάλλον, η τιμή συχνά υπερισχύει της ποιότητας.

Η Domino’s το αντιλήφθηκε έγκαιρα, λανσάροντας επιθετικές προσφορές όπως το πακέτο των 9,99 δολαρίων, που οδήγησε σε άνοδο πωλήσεων άνω του 5% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Το μήνυμα ήταν σαφές: ο καταναλωτής αναζητά αξία, όχι απαραίτητα περισσότερα toppings.

Η στρατηγική ανασύνταξη της Papa Johns

Η Papa Johns, υπό τη νέα διοίκηση του Todd Penegor από το 2024, ξεκίνησε με «νοικοκύρεμα» στο μενού, περιορίζοντας δευτερεύοντα προϊόντα και βελτιώνοντας τις διαδικασίες ψησίματος.

Το επόμενο βήμα είναι η καινοτομία — και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Pan Pizza. Η εταιρεία θεωρεί ότι πολλοί καταναλωτές θυμούνται την παλιά, «κανονική» pan pizza και δεν βρίσκουν σήμερα κάτι που να ανταποκρίνεται σε αυτή την εμπειρία.

Η νέα Pan Pizza, διαμέτρου 12 ιντσών, με έξι τυριά και δυνατότητα έως επτά toppings, διατίθεται από τις αρχές Φεβρουαρίου στα 11,99 δολάρια. Η Papa Johns ελπίζει ότι το προϊόν θα προσελκύσει τόσο νέους πελάτες όσο και παλιούς, δίνοντας έναν επιπλέον λόγο επιλογής έναντι του ανταγωνισμού, την ώρα που οι επισκέψεις στα καταστήματα έχουν μειωθεί σχεδόν 6% σε ετήσια βάση.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ένα νέο προϊόν μπορεί να λειτουργήσει θετικά, αλλά ενέχει ρίσκο λόγω υψηλότερης τιμής. Αντίθετα, τα πιο οικονομικά συνοδευτικά και ορεκτικά θεωρούνται «ασφαλέστερη» επιλογή για την επαναπροσέλκυση πελατών.

Το αν η νοσταλγία αρκεί για να αλλάξει την πορεία της Papa Johns θα φανεί σύντομα — σε μια αγορά όπου η πίτσα δεν είναι πια αυτονόητη επιλογή.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

Ρωσία: Η πολεμική μηχανή του Πούτιν ξεμένει από καύσιμα [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

World
America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

America First, World Last: Πώς η πολιτική Τραμπ ωθεί Καναδά, ΕΕ σε άλλες… αγκαλιές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές
The Economist 31.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Φέρνει επανάσταση, αλλά τα αφεντικά της είναι κανονικοί καπιταλιστές

Οι δυνατότητες –και η επανάσταση- που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πολλούς να ξεχνούν ορισμένα βασικά πράγματα. Αυτοί που την παράγουν και την εμπορεύονται δεν είναι ούτε ήρωες ούτε φιλάνθρωποι

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο
Κακές προοπτικές 30.01.26

Γερμανία: Η ανεργία έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 – Στο 6,6% τον Ιανουάριο

«Πολύ μικρό δυναμισμό» στην αγορά εργασίας διαπιστώνει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης στη Γερμανία. Η αυξημένη αυτή ανεργία αποδίδεται και στο τέλος εποχικών συμβάσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Κόσμος 01.02.26

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία [βίντεο]
Ποια είναι αυτά 01.02.26

Η SpaceX παίρνει μέτρα ενάντια στη χρήση του Starlink από τη Ρωσία σε επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Η Ρωσία με την χρήση Starlink στα νέα drones BM-35, μετεξέλιξη των Geran-2 / Shahed 136, έχει καταστρέψει πολλά αεροπλάνα και ραντάρ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι ουκρανοί να ζητήσουν λύση από τον Μασκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις
Κόσμος 01.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει εντολή σε ICE και CBP να μείνουν μακριά από διαδηλώσεις

Υποχώρηση Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε εντολή στις υπηρεσίες που ελέγχονται από το υπουργείο Εσωτερικών να παραμείνουν μακριά από διαδηλώσεις σε πολιτείες Δημοκρατικών

Σύνταξη
Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον
Καρότο και μαστίγιο 01.02.26

Ιράν: Η Τεχεράνη κάνει λόγο για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον

Την ώρα Που ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ιράν ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί». Και πως ο στρατός είναι σε ύψιστη επιφυλακή.

Σύνταξη
Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία
Κόσμος 31.01.26

Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κιέβου, το Χάρκοβο και το Σούμι, μετά από βλάβη που έπληξε κυρίως την κεντρική Ουκρανία, αλλά και τις Ρουμανία και Μολδαβία. Όλα δείχνουν για τεχνική βλάβη λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE
Απογοήτευση στην πόλη 31.01.26

Μινεάπολη: Δικαστής απέρριψε αίτημα παύσης των επιχειρήσεων της ICE

Παρά το γεγονός ότι η δικαστής αναγνώρισε πως οι τακτικές των πρακτόρων της ICE στη Μινεάπολη έχουν οδυνηρές συνέπειες, έκρινε ότι τα επιχειρήματα των εναγόντων δεν ήταν επαρκή για να εκδώσει εντολή.

Σύνταξη
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»
Πλάνο 31.01.26

Τζεφ Μπέζος-Λόρεν Σάντσεζ: Γιατί το νέο power couple της μόδας πολιορκεί το Παρίσι – «Εξαγορά»

Η εντυπωσιακή παρουσία του Τζεφ Μπέζος και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ, στις πρώτες σειρές της πρόσφατης Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, ξεπέρασε τα όρια μιας κοσμικής επέλασης και έχει πυροδοτήσει φήμες για μια στρατηγική εξαγορά που θα αλλάξει τον χάρτη των media και της πολυτέλειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τορίνο: Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές για το κλείσιμο κοινωνικού κέντρου – Στόχος επίθεσης συνεργείο της RAI
Σκληρή δήλωση Μελόνι 31.01.26

Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στο Τορίνο - Τραυμάτισαν αστυνομικό, επιτέθηκαν σε συνεργείο της RAI

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν
Κόσμος 31.01.26

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα 3 εκατ. έγγραφα της λίστας Έπσταϊν που κυκλοφόρησαν

Περίπου 3 εκατ. έγγραφα από την λίστα Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν και κάποιοι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι ή ερευνώμενοι ήδη «χρεώνονται» πως είχαν αναφέρει ψευδώς πως είχαν κόψει σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα – Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί [βίντεο]
Κόσμος 31.01.26

Πυροβολισμοί στη Λουιζιάνα κατά τη διάρκεια του Μαρντί Γκρα - Επτά τραυματίες ανάμεσά τους ένα παιδί

Κατά τη διάρκεια παρέλασης - γιορτής για το Μαρντί Γκρα, το καρναβαλικό αντίστοιχο της Τσικνοπέμπτης, σημειώθηκαν πυροβολισμοί με 7 τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί έξι ετών

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο