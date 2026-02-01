Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Η πίτσα υπήρξε για δεκαετίες το απόλυτο comfort food: εύκολη, οικονομική, πάντα διαθέσιμη. Σήμερα, όμως, ακόμα και οι μεγαλύτερες αλυσίδες αναγκάζονται να παλέψουν για να διατηρήσουν τη θέση τους. Όπως αναφέρει το CNN, με εξαίρεση τη Domino’s, που έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει τον καταναλωτή με επιθετικές προσφορές, οι υπόλοιποι παίκτες βιώνουν μια περίοδο έντονων πιέσεων. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αλυσίδα πίτσας Papa Johns επιλέγει μια διαφορετική διαδρομή: επιστρέφει σε ένα προϊόν που είχε εξαφανιστεί από το μενού της εδώ και δέκα χρόνια, ελπίζοντας ότι οι αναμνήσεις θα μετατραπούν σε πωλήσεις.

H Papa Johns υπό πίεση σε μια αγορά πίτσας που αλλάζει

Η εικόνα για τον κλάδο δεν είναι ενθαρρυντική.

Η Pizza Hut καταγράφει συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης πωλήσεων, ενώ η Papa Johns προσπαθεί να ανακάμψει μετά από δύο απογοητευτικά χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι συνολικές πωλήσεις των μεγάλων αλυσίδων αναμένεται να παραμείνουν στάσιμες το 2025, κοντά στα 31 δισ. δολάρια. Παράλληλα, οι αυξήσεις τιμών των τελευταίων ετών, λόγω κόστους πρώτων υλών και λειτουργίας, έχουν αλλάξει τις προτεραιότητες των καταναλωτών.

Η κόπωση από την πίτσα και οι νέες συνήθειες

Η πανδημία έφερε υπερκατανάλωση πίτσας στο σπίτι, γεγονός που άφησε πίσω του κόπωση, ειδικά στους νεότερους.

Πολλοί στρέφονται πλέον σε πιο «ενδιαφέρουσες» επιλογές, όπως είναι το τηγανητό κοτόπουλο ή τα ειδικά ροφήματα. Επιπλέον, οι πλατφόρμες delivery άνοιξαν τον δρόμο σε μεγαλύτερη ποικιλία κουζινών.

Το παράδειγμα της Domino’s και ο πόλεμος τιμών

Σε αυτό το περιβάλλον, η τιμή συχνά υπερισχύει της ποιότητας.

Η Domino’s το αντιλήφθηκε έγκαιρα, λανσάροντας επιθετικές προσφορές όπως το πακέτο των 9,99 δολαρίων, που οδήγησε σε άνοδο πωλήσεων άνω του 5% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Το μήνυμα ήταν σαφές: ο καταναλωτής αναζητά αξία, όχι απαραίτητα περισσότερα toppings.

Η στρατηγική ανασύνταξη της Papa Johns

Η Papa Johns, υπό τη νέα διοίκηση του Todd Penegor από το 2024, ξεκίνησε με «νοικοκύρεμα» στο μενού, περιορίζοντας δευτερεύοντα προϊόντα και βελτιώνοντας τις διαδικασίες ψησίματος.

Το επόμενο βήμα είναι η καινοτομία — και εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η Pan Pizza. Η εταιρεία θεωρεί ότι πολλοί καταναλωτές θυμούνται την παλιά, «κανονική» pan pizza και δεν βρίσκουν σήμερα κάτι που να ανταποκρίνεται σε αυτή την εμπειρία.

Η νέα Pan Pizza, διαμέτρου 12 ιντσών, με έξι τυριά και δυνατότητα έως επτά toppings, διατίθεται από τις αρχές Φεβρουαρίου στα 11,99 δολάρια. Η Papa Johns ελπίζει ότι το προϊόν θα προσελκύσει τόσο νέους πελάτες όσο και παλιούς, δίνοντας έναν επιπλέον λόγο επιλογής έναντι του ανταγωνισμού, την ώρα που οι επισκέψεις στα καταστήματα έχουν μειωθεί σχεδόν 6% σε ετήσια βάση.

Αναλυτές σημειώνουν ότι ένα νέο προϊόν μπορεί να λειτουργήσει θετικά, αλλά ενέχει ρίσκο λόγω υψηλότερης τιμής. Αντίθετα, τα πιο οικονομικά συνοδευτικά και ορεκτικά θεωρούνται «ασφαλέστερη» επιλογή για την επαναπροσέλκυση πελατών.

Το αν η νοσταλγία αρκεί για να αλλάξει την πορεία της Papa Johns θα φανεί σύντομα — σε μια αγορά όπου η πίτσα δεν είναι πια αυτονόητη επιλογή.

