Βίαιες συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές στο Τορίνο της βορειοδυτικής Ιταλίας, μετά από πορεία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με την συμμετοχή περίπου είκοσι χιλιάδων πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα.

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίσθηκε καθώς δέχτηκε επίθεση με κλωτσιές και σφυρί.

I compagni di quelli che ieri hanno bloccato presentazione #Remigrazione stanno mettendo a ferro e fuoco Torino insieme ai Maranza. Non basta sgomberarli, i teppisti di sinistra devono essere messi fuorilegge e i loro protettori nel Palazzo arrestati #Askatasuna pic.twitter.com/AHaFwUthBX — CriminImmigr*ti (@CriminImmigratl) January 31, 2026

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης μερίδας διαδηλωτών.

«Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις, που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.

Για «ψευτοεπαναστάτες» μιλά η Μελόνι

«Αυτό που συνέβη σήμερα στο Τορίνο, κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας κατά της εκκένωσης του κτιρίου Askatasuna, είναι σοβαρό και απαράδεκτο», τονίζει η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει από βίντεο της επίθεσης που δέχτηκε αστυνομικός από μερίδα διαδηλωτών.

Όπως αναφέρει, «μια νόμιμη έξωση από μια παράνομα κατειλημμένη ιδιοκτησία χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για να εξαπολυθεί βία, εμπρησμοί και οργανωμένες επιθέσεις, ακόμη και επίθεση σε τεθωρακισμένο όχημα της αστυνομίας».

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile. Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

«Οι εικόνες του αστυνομικού που δέχτηκε την επίθεση μιλούν από μόνες τους: δεν πρόκειται για διαδηλωτές, αλλά για άτομα που ενεργούν ως εχθροί του κράτους. Αυτοί που πλήρωσαν το τίμημα ήταν αστυνομικοί, που αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν έναν πραγματικό αστικό πόλεμο, και αρκετοί δημοσιογράφοι, που δέχτηκαν επίθεση εν ώρα εργασίας», σημειώνει η Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το καθήκον της»

Εκφράζει την «πλήρη αλληλεγγύη» της προς αυτούς, μαζί με τους πληγέντες πολίτες, οι οποίοι πλήρωσαν «το τίμημα της τυφλής και σκόπιμης βίας», ενώ προσθέτει πως «αυτά δεν αποτελούν ούτε διαφωνία ούτε διαμαρτυρία: είναι βίαιες επιθέσεις που στοχεύουν το κράτος και όσους το εκπροσωπούν. Και για αυτόν τον λόγο, πρέπει να αντιμετωπίζονται για αυτό που είναι, χωρίς υποτιμήσεις ή δικαιολογίες».

Υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση έχει κάνει το καθήκον της, ενισχύοντας τα εργαλεία για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τώρα είναι ζωτικής σημασίας η Δικαιοσύνη να κάνει επίσης πλήρως το καθήκον της, για να αποτρέψει την επανάληψη της χαλαρότητας που στο παρελθόν έχει ανατρέψει ιερά και απαραβίαστα μέτρα εναντίον όσων καταστρέφουν τις πόλεις μας και επιτίθενται σε όσους τις υπερασπίζονται. Η υπεράσπιση της νομιμότητας δεν είναι πρόκληση: είναι καθήκον. Το Κράτος δεν υποχωρεί μπροστά στη βία των ψεύτικων επαναστατών που έχουν συνηθίσει στην ατιμωρησία και στέκεται, αναμφισβήτητα, στο πλευρό όσων φορούν στολή, όσων παρέχουν πληροφορίες και όσων σέβονται τους κανόνες της πολιτικής συνύπαρξης», καταλήγει η Τζόρτζια Μελόνι.

Τριάντα τραυματίες και δέκα προσαγωγές

Ο Ιταλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικοινώνησε με τον υπουργό εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ζητώντας του να διαβιβάσει την αλληλεγγύη του στον αστυνομικό ο οποίος τραυματίσθηκε από την επίθεση, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν τραυματισθεί.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι περίπου τριάντα και ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές διαδηλωτών.