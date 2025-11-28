Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία
Στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας La Stampa στο Τορίνο της Ιταλίας, εισέβαλαν περίπου εκατό διαδηλωτές οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης.
Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία. Πολλοί εξ’ αυτών είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.
Άφησαν, επίσης, κοπριά έξω από την κεντρική είσοδο. Σημειώνεται ότι σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, Ιταλοί δημοσιογράφοι απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.
«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν»
Ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον διευθυντή της εφημερίδας Αντρέα Μαλαγκούτι και το συντακτικό προσωπικό της «La Stampa», καταδικάζοντας παράλληλα την επίθεση στα κεντρικά γραφεία.
Ακόμη, οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτώμενοι -παράλληλα- για ποιο λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.
«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.
«Είμαστε ευγνώμονες για τις πολυάριθμες εκφράσεις αλληλεγγύης που έφτασαν άμεσα στο συντακτικό μας γραφείο», ανέφεραν ακόμη οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας.
