Super League: Με τρία σημαντικά ματς ανοίγει το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το Σάββατο (31/1).

Στο Αγρίνιο, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη, με τις δύο ομάδες να «καίγονται» για βαθμούς, έστω και για διαφορετικούς λόγους. Οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ που είναι υπ’ ατμόν, αγνοούν τη νίκη μέσα στο 2026, προερχόμενοι από δύο ισοπαλίες και μία ήττα για το πρωτάθλημα, κάτι που τους έχει αφήσει πια πολύ πίσω στη διεκδίκηση μιας θέση στην τετράδα. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι πλέον η 5η θέση, αλλά ακόμη και για τα πλέι-οφ των θέσεων 5-8 θα χρειαστεί… αρκετή δουλειά, αφού ήδη ο Άρης έχει πέσει στην 7η θέση και τους 22 βαθμούς.

Απέναντί του μάλιστα, είναι μια ομάδα που επίσης παίζει τη… ζωή της στην κατηγορία πλέον. Με τους 15 βαθμούς που έχει ο Παναιτωλικός, βρίσκεται στην 12η θέση και φυσικά η πίεση για αποτελέσματα είναι πλέον μεγάλη. Στο ίδιο καζάνι βράζει άλλωστε και ο Γιάννης Αναστασίου ο οποίος μετράει πια έξι διαδοχικές ήττες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με γκολ 2-15 στο διάστημα αυτό.

Κρίσιμα ματς σε Περιστέρι και Βόλο

Στο Περιστέρι, ο 10ος της βαθμολογίας Ατρόμητος (17β.) υποδέχεται τον 9ο ΟΦΗ (18β.) με τις δύο ομάδες να έχουν πια κοινό στόχο τα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8. Σε καλή κατάσταση οι Κρητικοί μέσα στο 2026, με τον Χρήστο Κόντη να έχει ανατρέψει την εις βάρους τους κατάσταση. Παρότι ακολουθεί ένας ιστορικός ημιτελικός Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, το ματς στο Περιστέρι κόντρα στην ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ παραμένει κρίσιμο, αφού ο νικητής θα πάρει κεφάλι στη μάχη της οκτάδας. Σε καλό φεγγάρι φυσικά και οι Περιστεριώτες, που πρώτα έριξαν τρία γκολ στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και έπειτα πήραν και ισοπαλία 0-0 εντός έδρας από τον Παναθηναϊκό.

Τέλος, στο ματς που κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου, στο Πανθεσσαλικό, διεξάγεται το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι τα έχουν κάνει… μαντάρα το τελευταίο διάστημα μετά το πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημά τους, μετρώντας τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα και μία στο Κύπελλο, ωστόσο παραμένουν πάντα «ψηλά» στη βαθμολογία, 6οι και στο -1 από τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, η ΑΕΛ έρχεται με… φόρα από τις δύο τρομερά σημαντικές νίκες με Άρη και Πανσερραϊκό και σίγουρα θα θέλει να τις… τριτώσει, ώστε να ξεφύγει για τα καλά από τα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Το πρόγραμμα Σαββάτου (31/1) στη Super League:

17:00 Παναιτωλικός – Άρης (Cosmote Sport 2 HD

18:00 Ατρόμητος – ΟΦΗ (Novasports 2 HD)

20:00 Βόλος – ΑΕΛ (Cosmote Sport 1 HD)

Το πρόγραμμα της Κυριακής (1/2) στη Super League:

16:00 Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor

17:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

