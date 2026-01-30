ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown – «Έσπασε» η χρηματοδότηση σε δύο νομοσχέδια

Η Γερουσία των ΗΠΑ κατέληξε σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση μεγάλου μέρους της κυβέρνησης Τραμπ την Πέμπτη το βράδυ, μόλις μία ημέρα πριν από την προθεσμία ενός νέου καταστροφικού για τους δημοσίους υπαλλήλους shutdown ή αναστολής της χρηματοδότησης κρατικών υπηρεσιών.

Η συμφωνία θα διαχωρίσει το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας – DHS (σ.σ. Το υπουργείο Εσωτερικών άλλων χωρών) από ένα πακέτο πέντε άλλων σημαντικών νομοσχεδίων χρηματοδότησης. Αντ’ αυτού, η Γερουσία θα προωθήσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο, γνωστό ως συνεχιζόμενη απόφαση, που θα χρηματοδοτήσει το DHS στα τρέχοντα επίπεδα μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Βέβαια το Εσωτερικής Ασφάλειας είναι πιο καλά χρηματοδοτούμενο υπουργείο.

Με την σειρά του ο Nτόναλντ Τραμπ έγραψε πως Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί κατέληξαν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της συντριπτικής πλειονότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έως τον Σεπτέμβριο, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Κογκρέσο προκειμένου να αποφευχθεί ένα νέο κυβερνητικό shutdown.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα δύο κόμματα στο Κογκρέσο συμφώνησαν, πλέκοντας το εγκώμιο της κυβέρνησής του και αναφέροντας πόσο καταστροφική θα ήταν μια αναστολή της χρηματοδότησης την δεδομένη στιγμή. «Εργάζομαι σκληρά με το Κογκρέσο για να διασφαλίσω ότι θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε πλήρως την κυβέρνηση,», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανακοίνωση Τραμπ για την συμφωνία συνέχισης της χρηματοδότησης των ΗΠΑ

«Η Αμερική καταρρίπτει ρεκόρ σε όλους τους τομείς και τα στοιχεία για την ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι από τα καλύτερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το μόνο που μπορεί να επιβραδύνει την πορεία της χώρας μας είναι μια άλλη μακρά και καταστροφική διακοπή της λειτουργίας της κυβέρνησης. Εργάζομαι σκληρά με το Κογκρέσο για να διασφαλίσω ότι θα είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε πλήρως την κυβέρνηση, χωρίς καθυστερήσεις.

Οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν ενωθεί για να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της πλειοψηφίας της κυβέρνησης μέχρι τον Σεπτέμβριο, παρέχοντας ταυτόχρονα παράταση στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης της πολύ σημαντικής Ακτοφυλακής, την οποία επεκτείνουμε και ξαναχτίζουμε όπως ποτέ άλλοτε). Ελπίζω ότι τόσο οι Ρεπουμπλικανοί όσο και οι Δημοκρατικοί θα δώσουν το πολύ αναγκαίο «ΝΑΙ» σε μια υπερκομματική ψηφοφορία».

Τα υπόλοιπα πέντε νομοσχέδια καλύπτουν τα υπουργεία Άμυνας, Μεταφορών, Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Εργασίας και Παιδείας και καλύπτουν την χρηματοδότηση για ολόκληρο το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου το 96% της κυβέρνησης θα χρηματοδοτηθεί για το οικονομικό έτος 2026.