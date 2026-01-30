«Συμφωνία της Μπεσίκτας με τον Τσιμίκα»

Την ώρα που το μέλλον του δανεικού στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ, Κώστα Τσιμίκα δεν έχει ξεκαθαρίσει, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη ενδεχόμενο για το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας διεθνής μπακ.

Συγκεκριμένα το «Footmercato», όχι απλά «συνδέει» τον 29χρονο ποδοσφαιριστή με τη Μπεσίκτας, αλλά υποστηρίζει πως υπάρχει πλήρης συμφωνία τουρκικής ομάδας μαζί του.

Η είδηση δεν σταματά εδώ καθώς στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται πως η Μπεσίκτας καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Τσιμίκα και στον Νούνο Ταβάρες, με τον οποίο επίσης υπάρχει πλήρης συμφωνία. Μάλιστα αναφέρεται ότι το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει εντός των 1-2 ημερών.

Στο ίδιο πάντα δημοσίευμα αποκαλύπτεται πως η τουρκική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση στη Λίβερπουλ για δανεισμό του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, έχοντας παράλληλα στο στόχαστρό της και έναν κορυφαίας κλάσης επιθετικό.

Θυμίζουμε πως ο Τσιμίκας την Πέμπτη (29/1), αγωνίστηκε βασικός στο 1-1 των Ρωμαίων με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Η Μπεσίκτας εργάζεται αυτή τη στιγμή πάνω σε αρκετές μεταγραφές σε διαφορετικές θέσεις:

Έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία με τον Κώστα Τσιμίκα (Λίβερπουλ) και τον Νούνο Ταβάρες (Μπεσίκτας). Ο σύλλογος αναμένεται να επιλέξει έναν από τους δύο μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Έχει υποβληθεί πρόταση δανεισμού στη Λίβερπουλ για τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι: € 2 εκατομμύρια για 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης του δανεισμού.

Η Μπεσίκτας προσπαθεί επίσης να αποκτήσει έναν κορυφαίο επιθετικό με αριθμό 9», αναφέρεται στην ανάρτηση που μπορείτε να δείτε παρακάτω.