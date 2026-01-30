sports betsson
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Συμφωνία της Μπεσίκτας με τον Τσιμίκα»
Ποδόσφαιρο 30 Ιανουαρίου 2026, 18:26

«Συμφωνία της Μπεσίκτας με τον Τσιμίκα»

Όπως υποστηρίζει το «Footmercato» η τουρκική Μπεσίκτας έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Κώστα Τσιμίκα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Spotlight

Την ώρα που το μέλλον του δανεικού στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ, Κώστα Τσιμίκα  δεν έχει ξεκαθαρίσει, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη ενδεχόμενο για το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας διεθνής μπακ.

Συγκεκριμένα το «Footmercato», όχι απλά «συνδέει» τον 29χρονο ποδοσφαιριστή με τη Μπεσίκτας, αλλά υποστηρίζει πως υπάρχει πλήρης συμφωνία τουρκικής ομάδας μαζί του.

Η είδηση δεν σταματά εδώ καθώς στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται πως η Μπεσίκτας καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Τσιμίκα και στον Νούνο Ταβάρες, με τον οποίο επίσης υπάρχει πλήρης συμφωνία. Μάλιστα αναφέρεται ότι το θέμα θα έχει ξεκαθαρίσει εντός των 1-2 ημερών.

Στο ίδιο πάντα δημοσίευμα αποκαλύπτεται πως η τουρκική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση στη Λίβερπουλ για δανεισμό του Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, έχοντας παράλληλα στο στόχαστρό της και έναν κορυφαίας κλάσης επιθετικό.

Θυμίζουμε πως ο Τσιμίκας την Πέμπτη (29/1), αγωνίστηκε βασικός στο 1-1 των Ρωμαίων με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Η Μπεσίκτας εργάζεται αυτή τη στιγμή πάνω σε αρκετές μεταγραφές σε διαφορετικές θέσεις:

Έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία με τον Κώστα Τσιμίκα (Λίβερπουλ) και τον Νούνο Ταβάρες (Μπεσίκτας). Ο σύλλογος αναμένεται να επιλέξει έναν από τους δύο μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες.

Έχει υποβληθεί πρόταση δανεισμού στη Λίβερπουλ για τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι: € 2 εκατομμύρια για 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης του δανεισμού.

Η Μπεσίκτας προσπαθεί επίσης να αποκτήσει έναν κορυφαίο επιθετικό με αριθμό 9», αναφέρεται στην ανάρτηση που μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείνει τον Ιανουάριο με κέρδη 9,1%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Αντίδραση: Γιατί αντιστεκόμαστε στις συμβουλές υγείας;

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
betson_textlink
Stream sports
Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!
Αναλυτικά τα ζευγάρια 30.01.26

Με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός στα play offs του Champions League!

Τη Λεβερκούζεν θα βρει ξανά στον δρόμο του ο Ολυμπιακός, στα play offs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πότε θα γίνουν τα ματς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Ελλάδα 30.01.26

Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει σωστά ορισμένες διατάξεις που αφορούν στη στήριξη και προστασία των παιδιών-θυμάτων, καθώς και τα προληπτικά προγράμματα παρέμβασης

Σύνταξη
Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών
Ελλάδα 30.01.26

Βιολάντα: Το πρόβλημα με τις δεξαμενές και το 2020, η απουσία ελέγχων στις εγκαταστάσεις και η έγκριση επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών

Αυξάνονται τα ερωτήματα με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν για το εργοστάσιο Βιολάντα που συνέβη η τραγωδία. Την ώρα που όπως φαίνεται δεν γινόταν κανένας έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και το υπόγειο όπου συνέβαινε επί μήνες η διαρροή προπανίου ήταν αδήλωτο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραφε εγκρίσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών στη Βιολάντα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες
Δολοφονία CEO 30.01.26

ΗΠΑ: Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα αντιμετωπίσει θανατική ποινή – Δικαστής απέρριψε ομοσπονδιακές κατηγορίες

Η περιφερειακή δικαστής απέρριψε τις κατηγορίες για φόνο και οπλοκατοχή. Υποστήριξε ότι είναι νομικά ασύμβατες με τις κατηγορίες για παρακολούθηση που αντιμετωπίζει ο Λουίτζι Μαντζιόνε.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)
Τένις 30.01.26

Australian Open: Μετά από δύο μυθικούς ημιτελικούς, Τζόκοβιτς και Αλκαράθ κοντράρονται σε έναν ιστορικό τελικό (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ λύγισε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε έναν ιστορικό ημιτελικό που κράτησε 5,5 ώρες και θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό του Australian Open τον μύθο Νόβακ Τζόκοβιτς που ακολούθως νίκησε σε 4 ώρες τον Γιανίκ Σίνερ και επίσης έγραψε Ιστορία!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα
Διπλωματικός πόλεμος 30.01.26

Η Νότια Αφρική απελαύνει τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ισραήλ – Και το Τελ Αβίβ πληρώνει με το ίδιο νόμισμα

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες από τότε που η Νότια Αφρική κατέθεσε αγωγή για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα

Σύνταξη
Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ 30.01.26

Με νέα κοντάρια για υψηλότερες «κορυφές» ο Εμμανουήλ Καραλής

Τα κοντάρια μήκους 5.20 μ. και 5.25 μ., μεγαλύτερου, δηλαδή, από αυτό που αγωνιζόταν ο Καραλής στους προηγούμενους αγώνες, σημάδι ότι οι απαιτήσεις του για την τρέχουσα σεζόν είναι ακόμα μεγαλύτερες.

Σύνταξη
ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους
Ελλάδα 30.01.26

ΣτΕ: Και με τις παλαιού τύπου ταυτότητες θα εκδίδονται ή ανανεώνονται τα διαβατήρια – Η ΕΛ.ΑΣ. δεν μπορεί να αρνηθεί την έκδοσή τους

Πολίτης προσέφυγε στο ΣτΕ, ζητώντας να ανασταλεί η απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία είχε αρνηθεί να του ανανεώσει το διαβατήριο επειδή είχε παλαιού τύπου ταυτότητα - Και δικαιώθηκε

Σύνταξη
Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»
Κόσμος 30.01.26

Ντον Λέμον: Συνελήφθη από πράκτορες στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε διαμαρτυρία κατά της ICE – «Κάλυπτα τη συγκέντρωση»

«Η Πρώτη Τροπολογία υπάρχει για να προστατεύει τους δημοσιογράφους, των οποίων ο ρόλος είναι να ρίχνουν φως στην αλήθεια και να ζητούν λογοδοσία από όσους βρίσκονται στην εξουσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση των συνηγόρων του Ντον Λέμον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο