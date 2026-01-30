Φουρνιέ: «Έπρεπε να δώσουμε τα πάντα»
Δείτε τι ανέφερε ο Εβάν Φουρνιέ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα
Ο Εβάν Φουρνιέ στάθηκε στην υποστήριξη του κόσμου και στην καλή αμυντική δουλειά του Ολυμπιακού πάνω στους παίκτες της Μπαρτσελόνα.
Μιλώντας στη Nova ο Φουρνιέ ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Έπρεπε να δώσουμε τα πάντα, να παλέψουμε. Ο κόσμος μας έδωσε ώθηση και δεν γινόταν να μην κερδίσουμε και να απογοητεύσουμε το κοινό μας».
Για τα 20 λάθη της Μπαρτσελόνα και τα 10 κλεψίματα: «Θέλουμε να πιέζουμε στην μπάλα, να παλεύουμε, αυτό κάνουμε στην προπόνηση τελευταία».
Για τις 20 ασίστ του Ολυμπιακού: «Έχουμε έναν τρόπο που παίζουμε, έχουμε καλή χημεία, ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Είμαστε παντού επικίνδυνοι, το κάνουμε εύκολο ο ένας για τον άλλον».
Για τη διαφορά: «Δεν πειράζει, είναι μια καλή νίκη στο τέλος. Δε σημαίνει κάτι για το ποιος θα είναι πρώτος στην κανονική περίοδο».
