Φουρνιέ: «Έπρεπε να δώσουμε τα πάντα»

Ο Εβάν Φουρνιέ στάθηκε στην υποστήριξη του κόσμου και στην καλή αμυντική δουλειά του Ολυμπιακού πάνω στους παίκτες της Μπαρτσελόνα.

Μιλώντας στη Nova ο Φουρνιέ ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Έπρεπε να δώσουμε τα πάντα, να παλέψουμε. Ο κόσμος μας έδωσε ώθηση και δεν γινόταν να μην κερδίσουμε και να απογοητεύσουμε το κοινό μας».

Για τα 20 λάθη της Μπαρτσελόνα και τα 10 κλεψίματα: «Θέλουμε να πιέζουμε στην μπάλα, να παλεύουμε, αυτό κάνουμε στην προπόνηση τελευταία».

Για τις 20 ασίστ του Ολυμπιακού: «Έχουμε έναν τρόπο που παίζουμε, έχουμε καλή χημεία, ταχύτητα στην κυκλοφορία της μπάλας. Είμαστε παντού επικίνδυνοι, το κάνουμε εύκολο ο ένας για τον άλλον».

Για τη διαφορά: «Δεν πειράζει, είναι μια καλή νίκη στο τέλος. Δε σημαίνει κάτι για το ποιος θα είναι πρώτος στην κανονική περίοδο».