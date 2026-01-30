Αυτοί είναι οι συντονιστές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Ποια στελέχη συμμετέχουν αυτοδίκαια στις συνελεύσεις των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής
Τους συντονιστές και τους αναπληρωτές των των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εισερχόμενο στην τελική ευθεία διοργάνωσης του Συνεδρίου του, που θα διεξαχθεί 26 με 29 Μαρτίου.
Σκοπός είναι, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η «συντονισμένη και αποκεντρωμένη λειτουργία του κόμματος, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».
Ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισημαίνει ότι στις ολομέλειες των ΝΟΕΣ συμμετέχουν αυτοδίκαια ο γραμματέας και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών -που συνεχίζουν τη λειτουργία τους- οι συντονιστές των τοπικών οργανώσεων, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι βουλευτές, τα αυτοδιοικητικά στελέχη και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε φορείς και θεσμικά όργανα της κάθε περιοχής.
Αναλυτικά η λίστα:
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Έβρος
Συντονιστής: Μαραζίδης Χρόνης
Αναπληρωτής: Μπακαλάκης Κώστας
Ροδόπη
Συντονιστής: Αμαραντίδης Γιάννης
Αναπληρωτής: Ουρειλίδου Εύη
Ξάνθη
Συντονιστής: Πλεσιάς Αργύρης
Αναπληρωτής: Μήτρου Αντώνης
Καβάλα
Συντονιστής: Παπαδόπουλος Καρόλος
Αναπληρωτής: Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνος
Δράμα
Συντονιστής: Κωνσταντινίδου Πάττυ
Αναπληρωτής: Κυριαζής Τάσσος
Κεντρική Μακεδονία
Α΄ Θεσσαλονίκης
Συντονιστής: Κουτσοχήνας Στάθης
Αναπληρωτής: Σωτηράκης Κώστας
Αναπληρωτής: Κνης Δημήτρης
Β΄ Θεσσαλονίκης
Συντονιστής: Μπατζαρακίδης Γιάννης
Αναπληρωτής: Μεταλούλης Αχιλλέας
Χαλκιδική
Συντονιστής: Λιολίδης Θεόδωρος
Αναπληρωτής: Μηταυτσής Γιάννης
Ημαθία
Συντονιστής: Ελευθεράκης Ιορδάνης
Αναπληρωτής: Τσιλογιάννης Γιώργος
Αναπληρωτής: Κακάρής Γιώργος
Κιλκίς
Συντονιστής: Παζαρτζίκλης Λάζαρος
Αναπληρωτής: Τερζής Νίκος
Πέλλα
Συντονιστής: Μάρκου Παντελής
Αναπληρωτής: Σαμαρτζίδου Σοφία
Πιερία
Συντονιστής: Λιόλιος Δημήτρης
Αναπληρωτής: Καρτσιώτης Αστέριος
Σέρρες
Συντονιστής: Στεργίου Νίκος
Αναπληρωτής: Αντωνοπούλου Νάνσυ
Δυτική Μακεδονία
Κοζάνη
Συντονιστής: Χατζόγλου Νίκος
Αναπληρωτής: Τσιοτσιού Δήμητρα
Γρεβενά
Συντονιστής: Κλεισιάρης Κώστας
Αναπληρωτής: Παπαδοπούλου Βασιλική
Καστοριά
Συντονιστής: Γρηγοριάδης Γιάννης
Αναπληρωτής: Μαλέα Βάσω
Φλώρινα
Συντονιστής: Σταϊος Βαγγέλης
Αναπληρωτής: Κεχαγιάς Ανδρέας
Ήπειρος
Ιωάννινα
Συντονιστής: Γαρδικός Βασίλης
Αναπληρωτής: Λάκκα Ελένη
Άρτα
Συντονιστής: Λίγκας Νίκος
Αναπληρωτής: Μπόβολος Κώστας
Θεσπρωτία
Συντονιστής: Θεοδώρου Μιχάλης
Αναπληρωτής: Γεωργίου Γιάννης
Πρέβεζα
Συντονιστής: Κώτσης Μιχάλης
Αναπληρωτής: Πηλίου Σίλβια
Ιόνια Νησιά
Κέρκυρα – Παξοί
Συντονιστής: Πουλιάσης Γιώργος
Αναπληρωτής: Λευθεριώτης Σαράντης (Βόρεια Κέρκυρα)
Αναπληρωτής: Σεβδαγιάν Βαρβάρα (Νότια Κέρκυρα)
Ζάκυνθος
Συντονιστής: Λαζένη Βέρα
Αναπληρωτής: Άμπελας Αλέξανδρος
Κεφαλονιά – Ιθάκη
Συντονιστής: Κρητικός Λευτέρης
Αναπληρωτής: Τούλατος Σταύρος
Λευκάδα
Συντονιστής: Ροντογιάννης Γιάννης
Αναπληρωτής: Κόκκινος Παναγιώτης
Θεσσαλία
Λάρισα
Συντονιστής: Μπαργιώτας Κώστας
Αναπληρωτής: Ζουριδάκης Αλέξανδρος
Καρδίτσα
Συντονιστής: Γανιάς Νίκος
Αναπληρωτής: Νοτοπούλος Βαγγέλης
Μαγνησία
Συντονιστής: Πολίτης Νίκος
Αναπληρωτής: Μπαρτζιώκα Σούλα
Τρίκαλα
Συντονιστής: Λάππας Χρήστος
Αναπληρωτής: Τρυγώνης Γιάννης
Στερεά Ελλάδα
Φθιώτιδα
Συντονιστής: Σταύρου Γιάννης
Αναπληρωτής: Τσίπουρας Γιάννης
Βοιωτία
Συντονιστής: Κόρλος Φάνης
Αναπληρωτής: Μαυροειδής Δημήτρης
Εύβοια
Συντονιστής: Γιόγιος Γιώργος
Αναπληρωτής: Λαφαζάνης Τάκης
Ευρυτανία
Συντονιστής: Καρβέλης Γιώργος
Αναπληρωτής: Μαντζιούτας Γιάννης
Φωκίδα
Συντονιστής: Αντωνόπουλος Κώστας
Αναπληρωτής: Σπατούλας Λεωνίδας
Δυτική Ελλάδα
Αχαΐα
Συντονιστής: Μοιράλης Νίκος
Αναπληρωτής: Παναγοπούλου-Νικολάου Σταυρούλα
Αιτωλοακαρνανία
Συντονιστής: Κοπίδης Κώστας
Αναπληρωτής: Καψάλης Πάνος
Ηλεία
Συντονιστής: Βαλάρης Δημήτρης
Αναπληρωτής: Δανέλιαν Σταύρος
Πελοπόννησος
Αρκαδία
Συντονιστής: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Αναπληρωτής: Σαραντοπούλου Διαμάντω
Αργολίδα
Συντονιστής: Κούρος Λουκάς
Αναπληρωτής: Στάπας Παναγιώτης
Κορινθία
Συντονιστής: Θεοχάρης Θάνος
Αναπληρωτής: Ηλιοπούλου Εφη
Λακωνία
Συντονιστής: Χριστάκης Γιώργος
Αναπληρωτής: Γιαξόγλου Γιαγκος
Μεσσηνία
Συντονιστής: Νικολακόπουλος Γιάννης
Αναπληρωτής: Ξηρογιάννης Αλέξανδρος
Αττική
Α΄ Αθήνας
Συντονιστής: Μποτζάκης Μανώλης
Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Απόστολος
Βόρειος Τομέας
Συντονιστής: Παπαδόπουλος Φώτης
Αναπληρωτής: Νικολάου Βούλα
Δυτικός Τομέας
Συντονιστής: Χρυσοβέργης Δημήτρης
Αναπληρωτής: Ξεζωνάκης Χάρης
Αναπληρωτής: Σταματοπούλου Κατερίνα
Νότιος Τομέας
Συντονιστής: Στεργίου Νίκος
Αναπληρωτής: Κόρλος Ορέστης
Ανατολική Αττική
Συντονιστής: Αλμπάνης Θανάσης
Αναπληρωτής: Κουρέτας Μάκης
Βόρεια Αττική
Συντονιστής: Τσιμπογιάννης Δημήτρης
Αναπληρωτής: Καρανδινάκη Ιωάννα
Δυτική Αττική
Συντονιστής: Σέρεπας Αγαθάγγελος (Σούλης)
Αναπληρωτής: Κυριάκος Γιώργος
Πειραιάς
Συντονιστής: Σοφιανόπουλος Μανώλης
Αναπληρωτής: Παπαθεοδωράτος Νεστόρας
Β΄ Πειραιά
Συντονιστής: Χρήστου Στέφανος
Αναπληρωτής: Διαμαντίδης Δημήτρης (Μέλος Δημ. Οργάνωσης Σαλαμίνας)
Βόρειο Αιγαίο
Λέσβος
Συντονιστής: Μήλιος Γιώργος
Αναπληρωτής: Πολλάτου Μαρίνα
Λήμνος
Συντονιστής: Στρογγύλος Βασίλης
Αναπληρωτής: Τούφου Μάγδα
Σάμος
Συντονιστής: Γαϊτάνης Γιώργος
Αναπληρωτής: Σβαρνιάς Μιχάλης
Ικαρία
Συντονιστής: Στρατάκης Σταύρος
Αναπληρωτής: Σταμούλος Νίκος
Χίος
Συντονιστής: Παρλάμας Μιχάλης
Αναπληρωτής: Κριμίζης Χριστόφορος
Κυκλάδες
Συντονιστής: Φωτακόγλου Στράτος
Αναπληρωτής: Κουτάβας Παναγιώτης
Δωδεκάνησα
Βόρεια Δωδεκάνησα
Συντονιστής: Σούλη Στέλλα
Αναπληρωτής: Αλάβανος Μανώλης
Νότια Δωδεκάνησα
Συντονιστής: Μπουλιέρης Παναγιώτης
Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Μανώλης
Κρήτη
Ηράκλειο
Συντονιστής: Καββός Βασίλης
Αναπληρωτής: Κορνηλάκη Αριάν
Λασίθι
Συντονιστής: Μαυρικάκης Μιχάλης
Αναπληρωτής: Καρνιαδάκης Σταύρος
Ρέθυμνο
Συντονιστής: Αντωνίου Ανδρέας
Αναπληρωτής: Μανωλεσάκης Νίκος
Χανιά
Συντονιστής: Νικηφοράκης Γιάννης
Αναπληρωτής: Ξανθάκης Βασίλης
