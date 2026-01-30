Αυτοί είναι οι συντονιστές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Τους συντονιστές και τους αναπληρωτές των των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εισερχόμενο στην τελική ευθεία διοργάνωσης του Συνεδρίου του, που θα διεξαχθεί 26 με 29 Μαρτίου.

Σκοπός είναι, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η «συντονισμένη και αποκεντρωμένη λειτουργία του κόμματος, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».

Ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισημαίνει ότι στις ολομέλειες των ΝΟΕΣ συμμετέχουν αυτοδίκαια ο γραμματέας και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών -που συνεχίζουν τη λειτουργία τους- οι συντονιστές των τοπικών οργανώσεων, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι βουλευτές, τα αυτοδιοικητικά στελέχη και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε φορείς και θεσμικά όργανα της κάθε περιοχής.

Αναλυτικά η λίστα:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Έβρος

Συντονιστής: Μαραζίδης Χρόνης

Αναπληρωτής: Μπακαλάκης Κώστας

Ροδόπη

Συντονιστής: Αμαραντίδης Γιάννης

Αναπληρωτής: Ουρειλίδου Εύη

Ξάνθη

Συντονιστής: Πλεσιάς Αργύρης

Αναπληρωτής: Μήτρου Αντώνης

Καβάλα

Συντονιστής: Παπαδόπουλος Καρόλος

Αναπληρωτής: Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνος

Δράμα

Συντονιστής: Κωνσταντινίδου Πάττυ

Αναπληρωτής: Κυριαζής Τάσσος

Κεντρική Μακεδονία

Α΄ Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: Κουτσοχήνας Στάθης

Αναπληρωτής: Σωτηράκης Κώστας

Αναπληρωτής: Κνης Δημήτρης

Β΄ Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: Μπατζαρακίδης Γιάννης

Αναπληρωτής: Μεταλούλης Αχιλλέας

Χαλκιδική

Συντονιστής: Λιολίδης Θεόδωρος

Αναπληρωτής: Μηταυτσής Γιάννης

Ημαθία

Συντονιστής: Ελευθεράκης Ιορδάνης

Αναπληρωτής: Τσιλογιάννης Γιώργος

Αναπληρωτής: Κακάρής Γιώργος

Κιλκίς

Συντονιστής: Παζαρτζίκλης Λάζαρος

Αναπληρωτής: Τερζής Νίκος

Πέλλα

Συντονιστής: Μάρκου Παντελής

Αναπληρωτής: Σαμαρτζίδου Σοφία

Πιερία

Συντονιστής: Λιόλιος Δημήτρης

Αναπληρωτής: Καρτσιώτης Αστέριος

Σέρρες

Συντονιστής: Στεργίου Νίκος

Αναπληρωτής: Αντωνοπούλου Νάνσυ

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

Συντονιστής: Χατζόγλου Νίκος

Αναπληρωτής: Τσιοτσιού Δήμητρα

Γρεβενά

Συντονιστής: Κλεισιάρης Κώστας

Αναπληρωτής: Παπαδοπούλου Βασιλική

Καστοριά

Συντονιστής: Γρηγοριάδης Γιάννης

Αναπληρωτής: Μαλέα Βάσω

Φλώρινα

Συντονιστής: Σταϊος Βαγγέλης

Αναπληρωτής: Κεχαγιάς Ανδρέας

Ήπειρος

Ιωάννινα

Συντονιστής: Γαρδικός Βασίλης

Αναπληρωτής: Λάκκα Ελένη

Άρτα

Συντονιστής: Λίγκας Νίκος

Αναπληρωτής: Μπόβολος Κώστας

Θεσπρωτία

Συντονιστής: Θεοδώρου Μιχάλης

Αναπληρωτής: Γεωργίου Γιάννης

Πρέβεζα

Συντονιστής: Κώτσης Μιχάλης

Αναπληρωτής: Πηλίου Σίλβια

Ιόνια Νησιά

Κέρκυρα – Παξοί

Συντονιστής: Πουλιάσης Γιώργος

Αναπληρωτής: Λευθεριώτης Σαράντης (Βόρεια Κέρκυρα)

Αναπληρωτής: Σεβδαγιάν Βαρβάρα (Νότια Κέρκυρα)

Ζάκυνθος

Συντονιστής: Λαζένη Βέρα

Αναπληρωτής: Άμπελας Αλέξανδρος

Κεφαλονιά – Ιθάκη

Συντονιστής: Κρητικός Λευτέρης

Αναπληρωτής: Τούλατος Σταύρος

Λευκάδα

Συντονιστής: Ροντογιάννης Γιάννης

Αναπληρωτής: Κόκκινος Παναγιώτης

Θεσσαλία

Λάρισα

Συντονιστής: Μπαργιώτας Κώστας

Αναπληρωτής: Ζουριδάκης Αλέξανδρος

Καρδίτσα

Συντονιστής: Γανιάς Νίκος

Αναπληρωτής: Νοτοπούλος Βαγγέλης

Μαγνησία

Συντονιστής: Πολίτης Νίκος

Αναπληρωτής: Μπαρτζιώκα Σούλα

Τρίκαλα

Συντονιστής: Λάππας Χρήστος

Αναπληρωτής: Τρυγώνης Γιάννης

Στερεά Ελλάδα

Φθιώτιδα

Συντονιστής: Σταύρου Γιάννης

Αναπληρωτής: Τσίπουρας Γιάννης

Βοιωτία

Συντονιστής: Κόρλος Φάνης

Αναπληρωτής: Μαυροειδής Δημήτρης

Εύβοια

Συντονιστής: Γιόγιος Γιώργος

Αναπληρωτής: Λαφαζάνης Τάκης

Ευρυτανία

Συντονιστής: Καρβέλης Γιώργος

Αναπληρωτής: Μαντζιούτας Γιάννης

Φωκίδα

Συντονιστής: Αντωνόπουλος Κώστας

Αναπληρωτής: Σπατούλας Λεωνίδας

Δυτική Ελλάδα

Αχαΐα

Συντονιστής: Μοιράλης Νίκος

Αναπληρωτής: Παναγοπούλου-Νικολάου Σταυρούλα

Αιτωλοακαρνανία

Συντονιστής: Κοπίδης Κώστας

Αναπληρωτής: Καψάλης Πάνος

Ηλεία

Συντονιστής: Βαλάρης Δημήτρης

Αναπληρωτής: Δανέλιαν Σταύρος

Πελοπόννησος

Αρκαδία

Συντονιστής: Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής: Σαραντοπούλου Διαμάντω

Αργολίδα

Συντονιστής: Κούρος Λουκάς

Αναπληρωτής: Στάπας Παναγιώτης

Κορινθία

Συντονιστής: Θεοχάρης Θάνος

Αναπληρωτής: Ηλιοπούλου Εφη

Λακωνία

Συντονιστής: Χριστάκης Γιώργος

Αναπληρωτής: Γιαξόγλου Γιαγκος

Μεσσηνία

Συντονιστής: Νικολακόπουλος Γιάννης

Αναπληρωτής: Ξηρογιάννης Αλέξανδρος

Αττική

Α΄ Αθήνας

Συντονιστής: Μποτζάκης Μανώλης

Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Απόστολος

Βόρειος Τομέας

Συντονιστής: Παπαδόπουλος Φώτης

Αναπληρωτής: Νικολάου Βούλα

Δυτικός Τομέας

Συντονιστής: Χρυσοβέργης Δημήτρης

Αναπληρωτής: Ξεζωνάκης Χάρης

Αναπληρωτής: Σταματοπούλου Κατερίνα

Νότιος Τομέας

Συντονιστής: Στεργίου Νίκος

Αναπληρωτής: Κόρλος Ορέστης

Ανατολική Αττική

Συντονιστής: Αλμπάνης Θανάσης

Αναπληρωτής: Κουρέτας Μάκης

Βόρεια Αττική

Συντονιστής: Τσιμπογιάννης Δημήτρης

Αναπληρωτής: Καρανδινάκη Ιωάννα

Δυτική Αττική

Συντονιστής: Σέρεπας Αγαθάγγελος (Σούλης)

Αναπληρωτής: Κυριάκος Γιώργος

Πειραιάς

Συντονιστής: Σοφιανόπουλος Μανώλης

Αναπληρωτής: Παπαθεοδωράτος Νεστόρας

Β΄ Πειραιά

Συντονιστής: Χρήστου Στέφανος

Αναπληρωτής: Διαμαντίδης Δημήτρης (Μέλος Δημ. Οργάνωσης Σαλαμίνας)

Βόρειο Αιγαίο

Λέσβος

Συντονιστής: Μήλιος Γιώργος

Αναπληρωτής: Πολλάτου Μαρίνα

Λήμνος

Συντονιστής: Στρογγύλος Βασίλης

Αναπληρωτής: Τούφου Μάγδα

Σάμος

Συντονιστής: Γαϊτάνης Γιώργος

Αναπληρωτής: Σβαρνιάς Μιχάλης

Ικαρία

Συντονιστής: Στρατάκης Σταύρος

Αναπληρωτής: Σταμούλος Νίκος

Χίος

Συντονιστής: Παρλάμας Μιχάλης

Αναπληρωτής: Κριμίζης Χριστόφορος

Κυκλάδες

Συντονιστής: Φωτακόγλου Στράτος

Αναπληρωτής: Κουτάβας Παναγιώτης

Δωδεκάνησα

Βόρεια Δωδεκάνησα

Συντονιστής: Σούλη Στέλλα

Αναπληρωτής: Αλάβανος Μανώλης

Νότια Δωδεκάνησα

Συντονιστής: Μπουλιέρης Παναγιώτης

Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Μανώλης

Κρήτη

Ηράκλειο

Συντονιστής: Καββός Βασίλης

Αναπληρωτής: Κορνηλάκη Αριάν

Λασίθι

Συντονιστής: Μαυρικάκης Μιχάλης

Αναπληρωτής: Καρνιαδάκης Σταύρος

Ρέθυμνο

Συντονιστής: Αντωνίου Ανδρέας

Αναπληρωτής: Μανωλεσάκης Νίκος

Χανιά

Συντονιστής: Νικηφοράκης Γιάννης

Αναπληρωτής: Ξανθάκης Βασίλης