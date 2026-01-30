newspaper
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Αυτοί είναι οι συντονιστές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30 Ιανουαρίου 2026, 17:59

Αυτοί είναι οι συντονιστές των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Ποια στελέχη συμμετέχουν αυτοδίκαια στις συνελεύσεις των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Σύνταξη
A
A
Τους συντονιστές και τους αναπληρωτές των των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου (ΝΟΕΣ) ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, εισερχόμενο στην τελική ευθεία διοργάνωσης του Συνεδρίου του, που θα διεξαχθεί 26 με 29 Μαρτίου.

Σκοπός είναι, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η «συντονισμένη και αποκεντρωμένη λειτουργία του κόμματος, με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες».

Ο γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, Γιάννης Βαρδακαστάνης, επισημαίνει ότι στις ολομέλειες των ΝΟΕΣ συμμετέχουν αυτοδίκαια ο γραμματέας και τα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών -που συνεχίζουν τη λειτουργία τους- οι συντονιστές των τοπικών οργανώσεων, τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, οι υποψήφιοι βουλευτές, τα αυτοδιοικητικά στελέχη και εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε φορείς και θεσμικά όργανα της κάθε περιοχής.

Αναλυτικά η λίστα:

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Έβρος

Συντονιστής: Μαραζίδης Χρόνης

Αναπληρωτής: Μπακαλάκης Κώστας

Ροδόπη

Συντονιστής: Αμαραντίδης Γιάννης

Αναπληρωτής: Ουρειλίδου Εύη

Ξάνθη

Συντονιστής: Πλεσιάς Αργύρης

Αναπληρωτής: Μήτρου Αντώνης

Καβάλα

Συντονιστής: Παπαδόπουλος Καρόλος

Αναπληρωτής: Χατζηαναστασίου Κωνσταντίνος

Δράμα

Συντονιστής: Κωνσταντινίδου Πάττυ

Αναπληρωτής: Κυριαζής Τάσσος

Κεντρική Μακεδονία

Α΄ Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: Κουτσοχήνας Στάθης

Αναπληρωτής: Σωτηράκης Κώστας

Αναπληρωτής: Κνης Δημήτρης

Β΄ Θεσσαλονίκης

Συντονιστής: Μπατζαρακίδης Γιάννης

Αναπληρωτής: Μεταλούλης Αχιλλέας

Χαλκιδική

Συντονιστής: Λιολίδης Θεόδωρος

Αναπληρωτής: Μηταυτσής Γιάννης

Ημαθία

Συντονιστής: Ελευθεράκης Ιορδάνης

Αναπληρωτής: Τσιλογιάννης Γιώργος

Αναπληρωτής: Κακάρής Γιώργος

Κιλκίς

Συντονιστής: Παζαρτζίκλης Λάζαρος

Αναπληρωτής: Τερζής Νίκος

Πέλλα

Συντονιστής: Μάρκου Παντελής

Αναπληρωτής: Σαμαρτζίδου Σοφία

Πιερία

Συντονιστής: Λιόλιος Δημήτρης

Αναπληρωτής: Καρτσιώτης Αστέριος

Σέρρες

Συντονιστής: Στεργίου Νίκος

Αναπληρωτής: Αντωνοπούλου Νάνσυ

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

Συντονιστής: Χατζόγλου Νίκος

Αναπληρωτής: Τσιοτσιού Δήμητρα

Γρεβενά

Συντονιστής: Κλεισιάρης Κώστας

Αναπληρωτής: Παπαδοπούλου Βασιλική

Καστοριά

Συντονιστής: Γρηγοριάδης Γιάννης

Αναπληρωτής: Μαλέα Βάσω

Φλώρινα

Συντονιστής: Σταϊος Βαγγέλης

Αναπληρωτής: Κεχαγιάς Ανδρέας

Ήπειρος

Ιωάννινα

Συντονιστής: Γαρδικός Βασίλης

Αναπληρωτής: Λάκκα Ελένη

Άρτα

Συντονιστής: Λίγκας Νίκος

Αναπληρωτής: Μπόβολος Κώστας

Θεσπρωτία

Συντονιστής: Θεοδώρου Μιχάλης

Αναπληρωτής: Γεωργίου Γιάννης

Πρέβεζα

Συντονιστής: Κώτσης Μιχάλης

Αναπληρωτής: Πηλίου Σίλβια

Ιόνια Νησιά

Κέρκυρα – Παξοί

Συντονιστής: Πουλιάσης Γιώργος

Αναπληρωτής: Λευθεριώτης Σαράντης (Βόρεια Κέρκυρα)

Αναπληρωτής: Σεβδαγιάν Βαρβάρα (Νότια Κέρκυρα)

Ζάκυνθος

Συντονιστής: Λαζένη Βέρα

Αναπληρωτής: Άμπελας Αλέξανδρος

Κεφαλονιά – Ιθάκη

Συντονιστής: Κρητικός Λευτέρης

Αναπληρωτής: Τούλατος Σταύρος

Λευκάδα

Συντονιστής: Ροντογιάννης Γιάννης

Αναπληρωτής: Κόκκινος Παναγιώτης

Θεσσαλία

Λάρισα

Συντονιστής: Μπαργιώτας Κώστας

Αναπληρωτής: Ζουριδάκης Αλέξανδρος

Καρδίτσα

Συντονιστής: Γανιάς Νίκος

Αναπληρωτής: Νοτοπούλος Βαγγέλης

Μαγνησία

Συντονιστής: Πολίτης Νίκος

Αναπληρωτής: Μπαρτζιώκα Σούλα

Τρίκαλα

Συντονιστής: Λάππας Χρήστος

Αναπληρωτής: Τρυγώνης Γιάννης

Στερεά Ελλάδα

Φθιώτιδα

Συντονιστής: Σταύρου Γιάννης

Αναπληρωτής: Τσίπουρας Γιάννης

Βοιωτία

Συντονιστής: Κόρλος Φάνης

Αναπληρωτής: Μαυροειδής Δημήτρης

Εύβοια

Συντονιστής: Γιόγιος Γιώργος

Αναπληρωτής: Λαφαζάνης Τάκης

Ευρυτανία

Συντονιστής: Καρβέλης Γιώργος

Αναπληρωτής: Μαντζιούτας Γιάννης

Φωκίδα

Συντονιστής: Αντωνόπουλος Κώστας

Αναπληρωτής: Σπατούλας Λεωνίδας

Δυτική Ελλάδα

Αχαΐα

Συντονιστής: Μοιράλης Νίκος

Αναπληρωτής: Παναγοπούλου-Νικολάου Σταυρούλα

Αιτωλοακαρνανία

Συντονιστής: Κοπίδης Κώστας

Αναπληρωτής: Καψάλης Πάνος

Ηλεία

Συντονιστής: Βαλάρης Δημήτρης

Αναπληρωτής: Δανέλιαν Σταύρος

Πελοπόννησος

Αρκαδία

Συντονιστής: Αποστολόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής: Σαραντοπούλου Διαμάντω

Αργολίδα

Συντονιστής: Κούρος Λουκάς

Αναπληρωτής: Στάπας Παναγιώτης

Κορινθία

Συντονιστής: Θεοχάρης Θάνος

Αναπληρωτής: Ηλιοπούλου Εφη

Λακωνία

Συντονιστής: Χριστάκης Γιώργος

Αναπληρωτής: Γιαξόγλου Γιαγκος

Μεσσηνία

Συντονιστής: Νικολακόπουλος Γιάννης

Αναπληρωτής: Ξηρογιάννης Αλέξανδρος

Αττική

Α΄ Αθήνας

Συντονιστής: Μποτζάκης Μανώλης

Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Απόστολος

Βόρειος Τομέας

Συντονιστής: Παπαδόπουλος Φώτης

Αναπληρωτής: Νικολάου Βούλα

Δυτικός Τομέας

Συντονιστής: Χρυσοβέργης Δημήτρης

Αναπληρωτής: Ξεζωνάκης Χάρης

Αναπληρωτής: Σταματοπούλου Κατερίνα

Νότιος Τομέας

Συντονιστής: Στεργίου Νίκος

Αναπληρωτής: Κόρλος Ορέστης

Ανατολική Αττική

Συντονιστής: Αλμπάνης Θανάσης

Αναπληρωτής: Κουρέτας Μάκης

Βόρεια Αττική

Συντονιστής: Τσιμπογιάννης Δημήτρης

Αναπληρωτής: Καρανδινάκη Ιωάννα

Δυτική Αττική

Συντονιστής: Σέρεπας Αγαθάγγελος (Σούλης)

Αναπληρωτής: Κυριάκος Γιώργος

Πειραιάς

Συντονιστής: Σοφιανόπουλος Μανώλης

Αναπληρωτής: Παπαθεοδωράτος Νεστόρας

Β΄ Πειραιά

Συντονιστής: Χρήστου Στέφανος

Αναπληρωτής: Διαμαντίδης Δημήτρης (Μέλος Δημ. Οργάνωσης Σαλαμίνας)

Βόρειο Αιγαίο

Λέσβος

Συντονιστής: Μήλιος Γιώργος

Αναπληρωτής: Πολλάτου Μαρίνα

Λήμνος

Συντονιστής: Στρογγύλος Βασίλης

Αναπληρωτής: Τούφου Μάγδα

Σάμος

Συντονιστής: Γαϊτάνης Γιώργος

Αναπληρωτής: Σβαρνιάς Μιχάλης

Ικαρία

Συντονιστής: Στρατάκης Σταύρος

Αναπληρωτής: Σταμούλος Νίκος

Χίος

Συντονιστής: Παρλάμας Μιχάλης

Αναπληρωτής: Κριμίζης Χριστόφορος

Κυκλάδες

Συντονιστής: Φωτακόγλου Στράτος

Αναπληρωτής: Κουτάβας Παναγιώτης

Δωδεκάνησα

Βόρεια Δωδεκάνησα

Συντονιστής: Σούλη Στέλλα

Αναπληρωτής: Αλάβανος Μανώλης

Νότια Δωδεκάνησα

Συντονιστής: Μπουλιέρης Παναγιώτης

Αναπληρωτής: Παπαδόπουλος Μανώλης

Κρήτη

Ηράκλειο

Συντονιστής: Καββός Βασίλης

Αναπληρωτής: Κορνηλάκη Αριάν

Λασίθι

Συντονιστής: Μαυρικάκης Μιχάλης

Αναπληρωτής: Καρνιαδάκης Σταύρος

Ρέθυμνο

Συντονιστής: Αντωνίου Ανδρέας

Αναπληρωτής: Μανωλεσάκης Νίκος

Χανιά

Συντονιστής: Νικηφοράκης Γιάννης

Αναπληρωτής: Ξανθάκης Βασίλης

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια
ΣΥΡΙΖΑ 30.01.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιτεθεί στα εργασιακά δικαιώματα, στην υγεία και την ασφάλεια

«Απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία υγείας και ασφάλειας της εργασίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Σύνταξη
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30.01.26

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση
ΠΑΣΟΚ 30.01.26

Παπανδρέου-Μάντζος στο Συμβούλιο της Ευρώπης: Προκλήσεις για τη δημοκρατία στην Ελλάδα, μπορούν να οδηγήσουν ξανά σε κρίση

Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Γιώργος Παπανδρέου και Δημήτρης Μάντζος τόνισαν σε υπόμνημά τους «σοβαρές προκλήσεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου απειλούν να οδηγήσουν ξανά τη χώρα σε οικονομική και κοινωνική κρίση»

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία
Απάντηση 30.01.26

Δένδιας: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τη «διαρκή» NAVTEX από την Τουρκία

«Οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία σε επίπεδο δικαίου», αναφέρει ο Νίκος Δένδιας και εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις της Τουρκίας έγιναν για λόγους εσωτερικής πολιτικής

Σύνταξη
Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συγκίνηση στη Βουλή για τα Ίμια «Ο Τάκης ήταν το άλλο μου μισό, νιώθω υπερήφανος για εκείνον», λέει ο αδερφός Βλαχάκου

Μια προσωπική αναφορά στον αδελφό του πεσόντα αξιωματικού στα Ίμια, Τάκη, έκανε ο Νίκος Βλαχάκος, βουλευτής της ΝΔ στην ειδική συνεδρίαση μνήμης που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων
Αναγκαία η ώσμωση ιδεών 30.01.26

Αλέξης Τσίπρας: Η προοδευτική απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό – Κείμενο θέσεων, αρχών και κατευθύνσεων

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία προοδευτικών πολιτικών ρευμάτων, «συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού».

Σύνταξη
Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα
in Confidential 30.01.26

Οι δημοσκοπήσεις ανακατεύουν την τράπουλα στα κόμματα, τα κόμματα της Αριστεράς καταντήσανε μπαλώματα

Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέφτει η ΝΔ αλλά το χειρότερο σενάριο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η αποχώρηση Αυλωνίτη από το ΚΙΔΗ του Στέφανου Κασσελάκη και το άγχος που τυλίγει το ΠΑΣΟΚ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
