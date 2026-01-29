Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Κυβερνητική γραμμή είναι πλέον ο κυνισμός – Μιλάμε όμως για ανθρώπινες ζωές!
Editorial 29 Ιανουαρίου 2026, 09:58

Κυβερνητική γραμμή είναι πλέον ο κυνισμός – Μιλάμε όμως για ανθρώπινες ζωές!

Παύλο Μαρινάκη το να αναδεικνύονται οι εγκληματικές ελλείψεις στην υγεία και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας δεν είναι «τυμβωρυχία»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η χώρα συγκλονισμένη ακόμη από την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, άκουσε τις προκλητικές και αδιανόητες για τον κυνισμό τους δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το εργατικό δυστύχημα. Για το οποίο η Πυροσβεστική έχει ανακοινώσει ότι οφειλόταν σε διαρροή υγραερίου που συγκεντρώθηκε σε υπόγειο χώρο του εργοστασίου και ανεφλέγη από σπινθήρα. Δηλαδή, ένα είδος δυστυχήματος που είναι ο ορισμός της περίστασης απέναντι στην οποία χρειάζεται να υπάρχουν εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας και να είχαν τηρηθεί οι πιο αυστηρές προδιαγραφές για να αποφευχθεί. Κοινώς, είχαμε ένα δυστύχημα που έγινε επειδή εργαζόμενες δούλευαν σε αντικειμενικά ανασφαλείς συνθήκες. Γιατί εάν ήταν ασφαλείς, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Και αυτό επιτάσσει την απόδοση ευθυνών σε όσους δεν φρόντισαν για την ασφάλεια της εγκατάστασης και σε όσους δημόσιους ελεγκτικούς φορείς δεν φρόντισαν έγκαιρα να διαπιστωθεί και να λυθεί το πρόβλημα.

Όμως, η έγνοια του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν να καταγγείλει ότι υπάρχει ένα «κίνημα τυμβωρύχων», γιατί όπως επέμεινε η χώρα μας παραμένει πολύ ασφαλής και έχει από τις καλύτερες στατιστικές ως προς τα εργατικά ατυχήματα και είναι απλώς κάτι «απατεώνες» που υποστηρίζουν το αντίθετο για να «παραπλανήσουν τον κόσμο».

Αυτό που δεν είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι η χαμηλή θέση της Ελλάδας ως προς τα εργατικά ατυχήματα στις ευρωπαϊκές κατατάξεις οφείλεται καταρχάς στο τι ορίζει η χώρα μας ως εργατικό ατύχημα. Η Γαλλία, για παράδειγμα, είναι ψηλά στην κατάταξη ως προς το συνολικό αριθμό εργατικών ατυχημάτων γιατί εφαρμόζει – και ορθώς πράττει! – ένα σύστημα καταγραφής που περιλαμβάνει «κάθε σωματική βλάβη ή ψυχολογική ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την εργασία». Η Ισπανία καταγράφει ως εργατικά ατυχήματα αυτά που γίνονται στην διαδρομή από και προς την εργασία. Στη χώρα μας συχνά εργατικά ατυχήματα που σχετίζονται με αγροτικές εργασίες καταγράφονται ως τροχαία ατυχήματα, ενώ άλλες χώρες τα καταγράφουν ορθά ως εργατικά. Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι δεν καταγράφονται στα εργατικά ατυχήματα, ενώ και άλλες μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων (ναυτικοί, εργαζόμενοι σε λατομεία και μαρμαράδικα) εξαιρούνται από την καταγραφή.

Στη χώρα μας τα συνδικάτα έχουνε καταγγείλει ότι σχεδόν τρία στα τέσσερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα περνάνε κάτω από το ραντάρ των επίσημων στατιστικών. Και γι’ αυτό τα στοιχεία που δίνουν είναι πολύ περισσότερα. Την υποκαταγραφή των ατυχημάτων και την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων έχουν επισημάνει – μέλη άραγε του «κινήματος τυμβωρύχων» και αυτοί;- η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και η Κομισιόν.

Οι επαγγελματικές ασθένειες δε που σχετίζονται άμεσα με την εργασία δεν καταγράφονται καθόλου, την ώρα που το Διεθνές Γραφείο Εργασίας τονίζει ότι για κάθε ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα αντιστοιχούν έξι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες.

Την ίδια στιγμή που ο κ. Παύλος Μαρινάκης πανηγυρίζει για το success story της κυβέρνησης – και η χώρα θρηνεί πέντε εργάτριες – έρχεται το ίδιο το σωματείο των ανθρώπων που εργάζονται στην αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή και λένε μια απλή αλήθεια: η Επιθεώρηση Εργασίας με τη σημερινή της στελέχωση χρειάζεται δεκαετίες για να ελέγξει όλες τις επιχειρήσεις. Όπως σημειώνουν, στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας υπάρχουν 4 επιθεωρητές για να ελέγξουν 12.000 επιχειρήσεις.

Δηλαδή, σε μια χώρα όπου γνωρίζουμε ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα στον τομέα υγείας και ασφάλειας σε πολλές επιχειρήσεις, όπου ξέρουμε ότι συχνά τα μέτρα ασφάλειας «θυσιάζονται» στο βωμό του κέρδους, όπου η «ανάπτυξη» συχνά ταυτίζεται με την απουσία κανόνων, όπου οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι συχνά αναγκάζονται να αποδέχονται κακές ή ακόμη και επικίνδυνες συνθήκες για να μη χάσουν το μεροκάματο, εξακολουθούμε να υποστελεχώνουμε τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν έγκαιρα να εντοπίσουν προβλήματα, να απαιτήσουν να υπάρξουν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και να μην έχουμε ανθρωποθυσίες σε χώρους δουλειάς, για ένα μεροκάματο.

Μόνο που αυτό έρχεται και υπογραμμίζει ένα πάγιο πρόβλημα με αυτή την κυβέρνηση: δεν αναγνωρίζει σε τελική ανάλυση καμιά πραγματική ευθύνη του κράτους. Στα μάτια της το «επιτελικό κράτος» είναι, εξ ορισμού σχεδόν, και ένα «κράτος περιορισμένης ευθύνης». Το είδαμε, άλλωστε, με τραγικό τρόπο και στην όλη στάση της σε σχέση με την τραγωδία στα Τέμπη, όπου η αντίδραση δεν ήταν ποτέ «δεν κάναμε όσα πρέπει», αλλά ότι οφείλεται σε «ανθρώπινο σφάλμα». Έτσι και τώρα αυτή η κυβέρνηση αντί να αναλάβει επιτέλους κάποια ευθύνη και να δεσμευτεί για μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία – και εννοώ πραγματικά μέτρα και πραγματικούς ελέγχους και όχι απλώς την κύρωση της μίας ή της άλλη ευρωπαϊκής οδηγίας – σπεύδει να οχυρωθεί πίσω από το αμφισβητούμενο success story κάποιων ελλιπών στατιστικών και τη στοχοποίηση όσων αυτή τη στιγμή αναδεικνύουν το πραγματικό πρόβλημα με την κατάσταση στους χώρους δουλειάς.

Πράγμα που δυστυχώς σημαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση του 13ώρου, της ελαστικοποίησης και της εντατικοποίησης της εργασίας δεν πρόκειται να πάρει μέτρα για να κάνει τους χώρους εργασίας ασφαλέστερους, ούτε για να στελεχώσει περισσότερο τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Κάτι που την καθιστά κυριολεκτικά και άμεσα επικίνδυνη…

googlenews

Editorial
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η «βάσανος» της διεύρυνσης, η «μεταγραφολογία» και οι εσωκομματικές γκρίνιες

Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Οι κόντρες για μια πιθανή επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη και το «άνοιγμα» της Χαριλάου Τρικούπη σε πρώην στελέχη του κόμματος.  

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κρήτη: Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης λόγω νότιων ανέμων – Συστάσεις προς τους πολίτες
Αυξημένα σωματίδια 29.01.26

Υψηλά επίπεδα αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη λόγω νότιων ανέμων - Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναμένεται αύξηση συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων σε όλη την Κρήτη και ιδιαιτέρως κατά τις μεσημβρινές ώρες - Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι για να προστατευτούν

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Φύλο και ευγονική
Αποικιοκρατία και ρατσισμός 29.01.26

Φύλο και ευγονική

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το φύλο συνδέθηκε πολλές φορές με την ευγονική και τον ρατσισμό

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών
Αυτοδιοίκηση 29.01.26

«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» κηρύχθηκε υπεραιωνόβιος πλάτανος 850 ετών

Ο πλάτανος εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 850 ετών (με πιθανό σφάλμα ±5%), ύψος 22 μέτρων, μέση διάμετρο κόμης 27 μέτρων και επιφάνεια σκίασης που φτάνει τα 573 τετραγωνικά μέτρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα για να κρύψει την αλήθεια – Πού είναι η Κεραμέως;
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Βιολάντα: Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έβγαλε πόρισμα και να κρύψει την αλήθεια - Άφαντη η Κεραμέως

Παύλος Μαρινάκης και Άδωνις Γεωργιάδης έβγαλαν πόρισμα για την έκρηξη στο Βιολάντα χωρίς επαρκή στοιχεία, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις ευθύνες της

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Καιρός: «Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» – Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin
Καιρός 29.01.26

«Μην πανικοβάλλετε τον κόσμο» - Διαφωνεί ο Ζιακόπουλος με τον συναγερμό για την Kristin

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος εξηγεί γιατί η Kristin δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα με τα χαρακτηριστικά που εμφάνισε στην Πορτογαλία και προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων

Σύνταξη
Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Europa League 29.01.26

Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League

Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη κόντρα στη Λιόν (29/1, 22:00) για καλύτερη θέση στη βαθμολογία της League Phase του Europa League, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να «χτυπήσει» ακόμη και 8άδα.

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
