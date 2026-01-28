Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 28.01.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, αφού υπάρχει καλή διάθεση. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις εκείνες τις διαδικασίες που θα σε φέρουν όλο και πιο κοντά σε αυτά που θες. Ωστόσο πρέπει να καταφέρεις να δεις πίσω από τις λέξεις, γιατί υπάρχουν αρκετά κρυφά νοήματα. Βρες ποιοι είναι πράγματι δικοί σου άνθρωποι.
DON’TS: Μην αλλάξεις τα δικά σου θέλω, για να στριμωχτείς στα θέλω των άλλων. Από την άλλη, μη διστάσεις να τα ξεκαθαρίσεις, για να μπορέσεις να τα κάνεις συγκεκριμένα. Μη διστάσεις να βελτιώσεις λίγο τις συνεννοήσεις και τις επικοινωνίες σου, καθώς αυτό θα σε γεμίσει με σιγουριά. Μη γίνεσαι πεισματάρης, γιατί τότε γίνεσαι χειριστικός, έτσι;
Ταύρος
DO’S: Υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει και καθαρό μυαλό, άρα μπορείς κι εσύ να κάνεις τις δουλειές σου με μεγαλύτερη άνεση. Πρέπει, βέβαια, να κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρους και τους στόχους σου, σωστά; Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Τι λες; Επικοινώνησε όσα σε προβληματίζουν, για να τα λύσεις.
DON’TS: Μην χαωθείς από τις μικρές εντάσεις που προκύπτουν, γιατί αν τις χρησιμοποιήσεις υπέρ σου, θα μπορέσεις να δεις ξεκάθαρα πάνω σε ποιους μπορείς να στηριχτείς και ποιους πρέπει να προσέχεις. Άρα μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου. Μην επηρεαστείς αρνητικά από τα διάφορα.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις και σήμερα την καλή διάθεση που έχεις ξεκινήσει να έχεις από χθες. Σε αυτό θα βοηθήσει το να βρεις την ουσία των πραγμάτων και να μείνεις εκεί. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση και το κίνητρο, για να προχωρήσεις μπροστά. Βάλε τα πάντα σε σωστή σειρά. Ζήτησε συμβουλές, αλλά δώσε και τις δικές σου, αν πρέπει.
DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να διαταράξει την καλή ροή που έχεις από το πρωί, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να τελειώσεις τις δουλειές σου άμεσα και αποτελεσματικά. Μην κωλώσεις να έρθεις σε επαφή με πιο έμπειρα άτομα, καθώς έτσι μπορείς να δεις και διαφορετικές οπτικές. Μην αφήσεις την ένταση που νιώθεις να σε φέρει σε κάποιο αδιέξοδο.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να κινηθείς πιο παρασκηνιακά. Κοινώς πάρε τις αποστάσεις σου. Μέτρησε τόσο τις δυνάμεις, όσο και τα χαρτιά σου. Πρέπει να βρεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν, για να δεις κι εσύ πως θα μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Άρα πρέπει και να οργανωθείς πιο σωστά. Κατάστρωσε και κάνα plan B.
DON’TS: Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις και τις υποψίες που σου μπαίνουν στο μυαλό να χαλάνε τη διάθεσή σου. Μην αφήνεις ούτε το πείσμα να σε κάνει να τα παρατήσεις. Το αντίθετο δεν θα έπρεπε να ισχύει; Στα προσωπικά, μη φοβάσαι να εκφράσεις τα θέλω σου. Ωστόσο μη βιαστείς, γιατί θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Μην είσαι ανοργάνωτος.
Λέων
DO’S: Για να μπορέσεις να προστατέψεις την καλή σου διάθεση, προτείνω να κανονίσεις να βρεθείς με τους φίλους σου και να περάσετε καλά. Κάνε συζητήσεις που σου τραβάνε το ενδιαφέρον, για να μπορέσεις να κάνεις πιο ξεκάθαρους τους στόχους που θες μελλοντικά να θέσεις. Βέβαια πρέπει να δουλέψεις αποτελεσματικά στους ήδη υπάρχοντες.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τους συναδέλφους που είναι σημαντικοί και βοηθητικοί ως προς αυτά που εσύ θέλεις να κάνεις. Ωστόσο με τους αναθέσεις όλες τις δύσκολες δουλειές, έτσι; Αντιθέτως μπορείς να στηριχτείς πάνω τους. Μη διστάσεις να κλείσεις και κάποιες συμφωνίες, γιατί σήμερα μπορούν να προχωρήσουν δυναμικά.
Παρθένος
DO’S: Μιας και που έχεις μία καλή διάθεση σήμερα, προτείνω να εστιάσεις στο να κλείσεις τις υποθέσεις που εκκρεμούν. Βέβαια πρέπει να ολοκληρώσεις και τις ευθύνες που έχεις αναλάβει ή σου έχουν αναθέσει κάποιοι ανώτεροι στη δουλειά. Πρέπει να ασχοληθείς με όσα έχεις να κάνεις και να είσαι προσεκτικός. Αν πρέπει, κάνε βελτιώσεις- αλλαγές.
DON’TS: Μην αγνοείς λάθη που έχουν γίνει, γιατί μπορεί να κοστίσουν στην εικόνα σου. Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος σε αυτό. Μην περιμένεις την επιβεβαίωση να έρθει από αλλού, καθώς αυτό ξεκινάει μέσα σου. Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί δεν θα μπορέσεις να φέρεις εις πέρας τα πλάνα σου. Μη διστάσεις να εκτονώσεις την έντασή σου παραγωγικά.
Ζυγός
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου. Έπειτα πρέπει να σιγουρευτείς για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστείς ορισμένες καταστάσεις που είναι σημαντικές για σένα. Τακτοποίησε, λοιπόν, τις τελευταίες λεπτομέρειες, προτού ανακοινώσεις την απόφαση που έχεις ήδη πάρει. Μετά περνάς και στο πρακτικό τους κομμάτι.
DON’TS: Μην αγνοείς τα κοντινά άτομα που έχεις και μπορούν να σε στηρίξουν, είτε άμεσα είτε και έμμεσα, έτσι; Μην αγνοείς τις συμβουλές τους, γιατί ίσα-ίσα μπορείς να πάρεις θάρρος μέσα από αυτές. Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να μιλήσεις άμεσα για όλα αυτά που σε απασχολούν. Μην περιμένεις, όμως, και άμεσες απαντήσεις, έτσι; Ουπς!
Σκορπιός
DO’S: Αφού επικρατεί ένα πολύ καλό κλίμα σήμερα, γιατί δεν εστιάζεις στα πιο ουσιαστικά και σημαντικά θέματα που πρέπει να μελετήσεις λίγο καλύτερα; Ξέρω, γιατί βαριέσαι, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση! Είναι καλό που είσαι σίγουρος για το πώς θα προχωρήσουν ορισμένες προσωπικές σου υποθέσεις μεν, αλλά πρέπει να τις τσεκάρεις καλά δε.
DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, αν εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν πρέπει να συνοδεύονται αυτού του είδους συζητήσεις κι από εντάσεις, το ξέρεις, έτσι; Μη μιλάς αφιλτράριστα. Μην επηρεάζεσαι από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου. Υπάρχουν κι αυτά. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου. Θέλουν δουλειά!
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή διάθεση που υπάρχει μέσα στη μέρα, γιατί αυτό μπορεί να ευνοήσει τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τακτοποίησε τις δουλειές σου. Μετά, λοιπόν, μπορείς να δουλέψεις περισσότερο πάνω στις σχέσεις και στις επικοινωνίες σου με τους άλλους. Προσπάθησε να επαναφέρεις και τις χαμένες ισορροπίες.
DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο άμεσος στα λόγια σου. Κοινώς μην το πας μέσω Λαμίας. Έτσι ίσως βγάλεις κι άλλα άτομα από τη δύσκολη θέση που φοβόντουσαν να κάνουν την αρχή. Άσε που έτσι θα λύσεις και πολλά θέματα που σε απασχολούν. Μην τα παίρνεις όλα αψήφιστα, γιατί έτσι σίγουρα δεν θα σου ανοίξει καμιά πόρτα, σωστά;
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να γίνεις και λίγο πιο πρακτικός. Παράλληλα, πρέπει να είσαι ανοιχτός στις συζητήσεις που κάνεις. Είναι θετικό το ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου μεν, αλλά καλό είναι να ακούσεις και κάποιες εναλλακτικές ή και αντιπροτάσεις δε. Δεν θα χάσεις!
DON’TS: Μη φοβηθείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω, όσον αφορά το εισόδημά σου. Μην εμπιστεύεσαι τα λάθος άτομα, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα που μπορούν να σε στηρίξουν στα πλάνα σου. Μη διστάσεις να πέσεις με τα μούτρα σε πιο μεγάλα εγχειρήματα. Άλλωστε κάτι σημαντικό φαίνεται να ξεκινάει στα οικονομικά. Μην είσαι απόλυτος.
Υδροχόος
DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργική σου διάθεση. Βασικά ξεκίνησε έτσι τη μέρα σου. Τελεία και παύλα! Αν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι το πιο καλλιτεχνικό, τότε πρέπει να ψάξεις περισσότερες πληροφορίες ή και να μελετήσεις παραπάνω κάτι που έχεις ήδη βρει. Βρες το κίνητρο που καιρό ψάχνεις. Πώς αλλιώς θα ξεκινήσεις ή θα πας μπροστά; Οέο;
DON’TS: Μην ασχοληθείς με οτιδήποτε είναι αχρείαστο ή μπορεί να διασπάσει την προσοχή σου. Δεν είναι κάτι που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις επικοινωνίες, γιατί μπορεί να φέρουν φλερτ, κάτι που θα σε χαλαρώσει. Αφού έχεις βρει τι θέλεις, τότε μην το αγνοείς. Κοινώς πρέπει να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ηρεμία που έχει ξεκινήσει να επικρατεί στη ζωή σου ήδη από χθες. Αυτό πάει τόσο για τα επαγγελματικά, όσο και για το σπίτι σου. Βάλε σε μία σωστή σειρά όλες τις υποχρεώσεις σου. Προσπάθησε να διατηρήσεις εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων. Δούλεψε παρασκηνιακά και ειδικά μακριά από τους περίεργους.
DON’TS: Μην κάνεις σχόλια που μπορούν να σε εκνευρίσουν. Δεν το έχεις και δύσκολο αυτό άλλωστε! Μην αφήνεις τίποτα να διαταράσσει την συγκέντρωσή σου. Θα πρέπει, όμως, κι εσύ να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και κάνεις. Μην χάνεις ούτε την σιγουριά σου, καθώς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα σε ανταμείψουν!
