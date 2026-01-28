magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 28.01.2026]
Ημερήσια 28 Ιανουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 28.01.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, αφού υπάρχει καλή διάθεση. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις εκείνες τις διαδικασίες που θα σε φέρουν όλο και πιο κοντά σε αυτά που θες. Ωστόσο πρέπει να καταφέρεις να δεις πίσω από τις λέξεις, γιατί υπάρχουν αρκετά κρυφά νοήματα. Βρες ποιοι είναι πράγματι δικοί σου άνθρωποι.

DON’TS: Μην αλλάξεις τα δικά σου θέλω, για να στριμωχτείς στα θέλω των άλλων. Από την άλλη, μη διστάσεις να τα ξεκαθαρίσεις, για να μπορέσεις να τα κάνεις συγκεκριμένα. Μη διστάσεις να βελτιώσεις λίγο τις συνεννοήσεις και τις επικοινωνίες σου, καθώς αυτό θα σε γεμίσει με σιγουριά. Μη γίνεσαι πεισματάρης, γιατί τότε γίνεσαι χειριστικός, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει καλή διάθεση, υπάρχει και καθαρό μυαλό, άρα μπορείς κι εσύ να κάνεις τις δουλειές σου με μεγαλύτερη άνεση. Πρέπει, βέβαια, να κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρους και τους στόχους σου, σωστά; Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Τι λες; Επικοινώνησε όσα σε προβληματίζουν, για να τα λύσεις.

DON’TS: Μην χαωθείς από τις μικρές εντάσεις που προκύπτουν, γιατί αν τις χρησιμοποιήσεις υπέρ σου, θα μπορέσεις να  δεις ξεκάθαρα πάνω σε ποιους μπορείς να στηριχτείς και ποιους πρέπει να προσέχεις. Άρα μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Μην χάνεις την συγκέντρωσή σου. Μην επηρεαστείς αρνητικά από τα διάφορα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να διαφυλάξεις και σήμερα την καλή διάθεση που έχεις ξεκινήσει να έχεις από χθες. Σε αυτό θα βοηθήσει το να βρεις την ουσία των πραγμάτων και να μείνεις εκεί. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση και το κίνητρο, για να προχωρήσεις μπροστά. Βάλε τα πάντα σε σωστή σειρά. Ζήτησε συμβουλές, αλλά δώσε και τις δικές σου, αν πρέπει.

DON’TS: Μην αφήνεις τίποτα να διαταράξει την καλή ροή που έχεις από το πρωί, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να τελειώσεις τις δουλειές σου άμεσα και αποτελεσματικά. Μην κωλώσεις να έρθεις σε επαφή με πιο έμπειρα άτομα, καθώς έτσι μπορείς να δεις και διαφορετικές οπτικές. Μην αφήσεις την ένταση που νιώθεις να σε φέρει σε κάποιο αδιέξοδο.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσπάθησε να κινηθείς πιο παρασκηνιακά. Κοινώς πάρε τις αποστάσεις σου. Μέτρησε τόσο τις δυνάμεις, όσο και τα χαρτιά σου. Πρέπει να βρεις ποιοι άνθρωποι είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν, για να δεις κι εσύ πως θα μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου. Άρα πρέπει και να οργανωθείς πιο σωστά. Κατάστρωσε και κάνα plan B.

DON’TS: Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις και τις υποψίες που σου μπαίνουν στο μυαλό να χαλάνε τη διάθεσή σου. Μην αφήνεις ούτε το πείσμα να σε κάνει να τα παρατήσεις. Το αντίθετο δεν θα έπρεπε να ισχύει; Στα προσωπικά, μη φοβάσαι να εκφράσεις τα θέλω σου. Ωστόσο μη βιαστείς, γιατί θα βγάλεις λάθος συμπεράσματα. Μην είσαι ανοργάνωτος.

Λέων

Λέων

DO’S: Για να μπορέσεις να προστατέψεις την καλή σου διάθεση, προτείνω να κανονίσεις να βρεθείς με τους φίλους σου και να περάσετε καλά. Κάνε συζητήσεις που σου τραβάνε το ενδιαφέρον, για να μπορέσεις να κάνεις πιο ξεκάθαρους τους στόχους που θες μελλοντικά να θέσεις. Βέβαια πρέπει να δουλέψεις αποτελεσματικά στους ήδη υπάρχοντες.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τους συναδέλφους που είναι σημαντικοί και βοηθητικοί ως προς αυτά που εσύ θέλεις να κάνεις. Ωστόσο με τους αναθέσεις όλες τις δύσκολες δουλειές, έτσι; Αντιθέτως μπορείς να στηριχτείς πάνω τους. Μη διστάσεις να κλείσεις και κάποιες συμφωνίες, γιατί σήμερα μπορούν να προχωρήσουν δυναμικά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μιας και που έχεις μία καλή διάθεση σήμερα, προτείνω να εστιάσεις στο να κλείσεις τις υποθέσεις που εκκρεμούν. Βέβαια πρέπει να ολοκληρώσεις και τις ευθύνες που έχεις αναλάβει ή σου έχουν αναθέσει κάποιοι ανώτεροι στη δουλειά. Πρέπει να ασχοληθείς με όσα έχεις να κάνεις και να είσαι προσεκτικός. Αν πρέπει, κάνε βελτιώσεις- αλλαγές.

DON’TS: Μην αγνοείς λάθη που έχουν γίνει, γιατί μπορεί να κοστίσουν στην εικόνα σου. Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος σε αυτό. Μην περιμένεις την επιβεβαίωση να έρθει από αλλού, καθώς αυτό ξεκινάει μέσα σου. Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί δεν θα μπορέσεις να φέρεις εις πέρας τα πλάνα σου. Μη διστάσεις να εκτονώσεις την έντασή σου παραγωγικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου. Έπειτα πρέπει να σιγουρευτείς για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστείς ορισμένες καταστάσεις που είναι σημαντικές για σένα. Τακτοποίησε, λοιπόν, τις τελευταίες λεπτομέρειες, προτού ανακοινώσεις την απόφαση που έχεις ήδη πάρει. Μετά περνάς και στο πρακτικό τους κομμάτι.

DON’TS: Μην αγνοείς τα κοντινά άτομα που έχεις και μπορούν να σε στηρίξουν, είτε άμεσα είτε και έμμεσα, έτσι; Μην αγνοείς τις συμβουλές τους, γιατί ίσα-ίσα μπορείς να πάρεις θάρρος μέσα από αυτές. Στα ερωτικά, μη φοβάσαι να μιλήσεις άμεσα για όλα αυτά που σε απασχολούν. Μην περιμένεις, όμως, και άμεσες απαντήσεις, έτσι; Ουπς!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αφού επικρατεί ένα πολύ καλό κλίμα σήμερα, γιατί δεν εστιάζεις στα πιο ουσιαστικά και σημαντικά θέματα που πρέπει να μελετήσεις λίγο καλύτερα; Ξέρω, γιατί βαριέσαι, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση! Είναι καλό που είσαι σίγουρος για το πώς θα προχωρήσουν ορισμένες προσωπικές σου υποθέσεις μεν, αλλά πρέπει να τις τσεκάρεις καλά δε.

DON’TS: Μην χάσεις την μπάλα, αν εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Δεν πρέπει να συνοδεύονται αυτού του είδους συζητήσεις κι από εντάσεις, το ξέρεις, έτσι; Μη μιλάς αφιλτράριστα. Μην επηρεάζεσαι από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει γύρω σου. Υπάρχουν κι αυτά. Μην αγνοείς τα οικονομικά σου. Θέλουν δουλειά!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή διάθεση που υπάρχει μέσα στη μέρα, γιατί αυτό μπορεί να ευνοήσει τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τακτοποίησε τις δουλειές σου. Μετά, λοιπόν, μπορείς να δουλέψεις περισσότερο πάνω στις σχέσεις και στις επικοινωνίες σου με τους άλλους. Προσπάθησε να επαναφέρεις και τις χαμένες ισορροπίες.

DON’TS: Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο άμεσος στα λόγια σου. Κοινώς μην το πας μέσω Λαμίας. Έτσι ίσως βγάλεις κι άλλα άτομα από τη δύσκολη θέση που φοβόντουσαν να κάνουν την αρχή. Άσε που έτσι θα λύσεις και πολλά θέματα που σε απασχολούν. Μην τα παίρνεις όλα αψήφιστα, γιατί έτσι σίγουρα δεν θα σου ανοίξει καμιά πόρτα, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να γίνεις και λίγο πιο πρακτικός. Παράλληλα, πρέπει να είσαι ανοιχτός στις συζητήσεις που κάνεις. Είναι θετικό το ότι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που έχεις στο μυαλό σου μεν, αλλά καλό είναι να ακούσεις και κάποιες εναλλακτικές ή και αντιπροτάσεις δε. Δεν θα χάσεις!

DON’TS: Μη φοβηθείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω, όσον αφορά το εισόδημά σου. Μην εμπιστεύεσαι τα λάθος άτομα, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα που μπορούν να σε στηρίξουν στα πλάνα σου. Μη διστάσεις να πέσεις με τα μούτρα σε πιο μεγάλα εγχειρήματα. Άλλωστε κάτι σημαντικό φαίνεται να ξεκινάει στα οικονομικά. Μην είσαι απόλυτος.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αξιοποίησε τη δημιουργική σου διάθεση. Βασικά ξεκίνησε έτσι τη μέρα σου. Τελεία και παύλα! Αν θέλεις να ασχοληθείς με κάτι το πιο καλλιτεχνικό, τότε πρέπει να ψάξεις περισσότερες πληροφορίες ή και να μελετήσεις παραπάνω κάτι που έχεις ήδη βρει. Βρες το κίνητρο που καιρό ψάχνεις. Πώς αλλιώς θα ξεκινήσεις ή θα πας μπροστά; Οέο;

DON’TS: Μην ασχοληθείς με οτιδήποτε είναι αχρείαστο ή μπορεί να διασπάσει την προσοχή σου. Δεν είναι κάτι που χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή. Στα ερωτικά, μην λες «όχι» στις επικοινωνίες, γιατί μπορεί να φέρουν φλερτ, κάτι που θα σε χαλαρώσει. Αφού έχεις βρει τι θέλεις, τότε μην το αγνοείς. Κοινώς πρέπει να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ηρεμία που έχει ξεκινήσει να επικρατεί στη ζωή σου ήδη από χθες. Αυτό πάει τόσο για τα επαγγελματικά, όσο και για το σπίτι σου. Βάλε σε μία σωστή σειρά όλες τις υποχρεώσεις σου. Προσπάθησε να διατηρήσεις εσύ τον έλεγχο των καταστάσεων. Δούλεψε παρασκηνιακά και ειδικά μακριά από τους περίεργους.

DON’TS: Μην κάνεις σχόλια που μπορούν να σε εκνευρίσουν. Δεν το έχεις και δύσκολο αυτό άλλωστε! Μην αφήνεις τίποτα να διαταράσσει την συγκέντρωσή σου. Θα πρέπει, όμως, κι εσύ να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος σε αυτά που λες και κάνεις. Μην χάνεις ούτε την σιγουριά σου, καθώς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα σε ανταμείψουν!

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26

Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26

Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
Βίντεο 27.01.26

ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Συναγερμός και κύμα viral αναρτήσεων προκάλεσε στο Σαν Φρανσίσκο η εμφάνιση ενός νεαρού πούμα που εθεάθη να κάνει βόλτες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας τις Αρχές σε προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και σε συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
Στις 13 Μαρτίου 27.01.26

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ιδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «Ο Επιζών» του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση του Τάκη Σινόπουλου, από τις Λυγερή και Καλλιόπη Μητροπούλου σε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου

Σύνταξη
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του
Ανάρτηση 27.01.26

«Βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω;»: Η Φίνος Φιλμ τιμά τον Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έναν χρόνο μετά τον θάνατό του

«Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά», έγραψε μεταξύ άλλων η Φίνος Φιλμ στην ανάρτησή της

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Τραγωδία δίχως τέλος στον ΠΑΟΚ – Πέθανε 55χρονος οπαδός του «δικέφαλου», μόλις έμαθε για το δυστύχημα στην Ρουμανία

Η τραγωδία συνεχίζεται καθώς 55χρονος προδόθηκε από την καρδιά του μαθαίνοντας τα νέα από τη Ρουμανία – «Μαύρη» μέρα για τον ΠΑΟΚ και την Ελλάδα

Σύνταξη
Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ
Ραγδαία αλλαγή 27.01.26

Κλίνατε επ’ ακροδεξιά: Εξέχοντα στελέχη του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος μεταπηδούν στο κόμμα του Φάρατζ

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπρέιβμαν ανακοίνωσε ότι φεύγει από το Συντηρητικό Κόμμα και εντάσσεται στο Reform UK του λαϊκιστή Φάρατζ. Δεν είναι η πρώτη –ίσως ούτε η τελευταία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Βιολάντα: Σοβαρές παραλείψεις στα συστήματα ασφάλειας οδήγησαν στη φονική έκρηξη – Σοκάρουν οι τρύπιοι σωλήνες προπανίου

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες των έμπειρων αξιωματικών της ΔΑΕΕ έχουν εντοπίσει σοβαρές αστοχίες στις σωληνώσεις αλλά και στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής στο εργοστάσιο Βιολάντα

Σύνταξη
