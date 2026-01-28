DO’S: Κάνε τις κατάλληλες κινήσεις, αφού υπάρχει καλή διάθεση. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις εκείνες τις διαδικασίες που θα σε φέρουν όλο και πιο κοντά σε αυτά που θες. Ωστόσο πρέπει να καταφέρεις να δεις πίσω από τις λέξεις, γιατί υπάρχουν αρκετά κρυφά νοήματα. Βρες ποιοι είναι πράγματι δικοί σου άνθρωποι.

DON’TS: Μην αλλάξεις τα δικά σου θέλω, για να στριμωχτείς στα θέλω των άλλων. Από την άλλη, μη διστάσεις να τα ξεκαθαρίσεις, για να μπορέσεις να τα κάνεις συγκεκριμένα. Μη διστάσεις να βελτιώσεις λίγο τις συνεννοήσεις και τις επικοινωνίες σου, καθώς αυτό θα σε γεμίσει με σιγουριά. Μη γίνεσαι πεισματάρης, γιατί τότε γίνεσαι χειριστικός, έτσι;