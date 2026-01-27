Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», αποφάνθηκε την Τρίτη η Εθνοσυνέλευση στην Γαλλία, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του γαλλικού αστικού κώδικα

Ειδικότερα, σε σχετικό νομοσχέδιο, αναφέρεται ότι το άρθρο 215 του αστικού κώδικα της χώρας, το οποίο ορίζει ότι «οι σύζυγοι αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση μίας κοινής ζωής», δεν σημαίνει ότι, στο πλαίσιο του γάμου, η συναίνεση σε σεξουαλική πράξη δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου.

Μπορεί ένας γάμος χωρίς σεξ να επιβιώσει;

Να σημειωθεί ότι ειδικοί υποστηρίζουν πως η έλλειψη στενής επαφής μπορεί να βλάψει μια σχέση, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι οδηγεί πάντα σε διαζύγιο.

Αλλά τι ακριβώς συνιστά έναν γάμο χωρίς σεξ; Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός, αν και ορισμένοι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για την περίπτωση που ένα ζευγάρι κάνει σεξ λιγότερες από 10 φορές μέσα σε ένα χρόνο.

Για τη σεξοθεραπεύτρια και coach σε θέματα σχέσεων Danielle Harel με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, πρόκειται για κάθε γάμο στον οποίο το σεξ είναι «ως επί το πλείστον ανύπαρκτο μεταξύ του ζευγαριού».

Σύμφωνα με έρευνα της Pew του 2015, το 61% των παντρεμένων ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι μια ικανοποιητική σεξουαλική σχέση είναι «πολύ σημαντική» για έναν επιτυχημένο γάμο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη σημασία και την αξία του σεξ για τη σχέση: συναισθήματα αγάπης, έλξης, ερωτισμού, επιθυμίας και μια έκφραση πάθους στην οποία δεν έχεις πρόσβαση με τους άλλους», δήλωσε η Irene Fehr, coach σε θέματα σεξ και επικοινωνίας.

Όμως, δεν είναι όλοι όσοι ζουν σε έναν γάμο χωρίς σεξ δυστυχισμένοι και καταδικασμένοι να πάρουν διαζύγιο.

«Ένας γάμος μπορεί να διαρκέσει μακροπρόθεσμα χωρίς σεξ, αν και οι δύο άνθρωποι δεν ενοχλούνται από την έλλειψη σεξ στη ζωή τους», δήλωσε η σεξοθεραπεύτρια Celeste Hirschman, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Making Love Real: The Intelligent Couple’s Guide to Lasting Intimacy and Passion».