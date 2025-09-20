Ζωή χωρίς σεξ: Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν σεξουαλικές επαφές;

Το σεξ είναι σημαντικό. Οι ρομαντικές, συνήθως σεξουαλικές, σχέσεις είναι συχνά σημαντικές σχέσεις στη ζωή των ατόμων, προσφέροντας μια σειρά από προσωπικά, υγειονομικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Αλλά τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν κάνουν σεξ;

Σε μια νέα μελέτη, Brendan Zietsch, Καθηγητής ψυχολογίας, εξετάζει τις διαφορές μεταξύ ώριμων ενηλίκων που δεν είχαν κάνει ποτέ σεξ και εκείνων που είχαν.

Σε άρθρο του στο The Conversation, υποστηρίζει ότι η ασεξουαλικότητα συνδέεται με μια σειρά γενετικών, περιβαλλοντικών, σωματικών και ψυχικών παραγόντων.

Ωστόσο, πολλά παραμένουν ακόμη ασαφή.

Ζωή χωρίς σεξ

Μερικοί άνθρωποι – που συχνά περιγράφονται ως «ασεξουαλ» – απλά δεν επιθυμούν το σεξ.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να κάνουν σεξ αλλά δεν μπορούν να βρουν κατάλληλους και πρόθυμους συντρόφους μπορεί να είναι ευάλωτοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας και μοναξιά, κοινωνική αμηχανία και οικονομικά μειονεκτήματα (για παράδειγμα, λόγω του ότι δεν συγκατοικούν με σύντροφο).

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε διαδικτυακές μισογυνιστικές κουλτούρες «incel» (ακούσια αγαμία) μπορεί ακόμη και να διατρέχουν κίνδυνο ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης.

Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους που δεν κάνουν σεξ.

Η γνώση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ασεξουαλικότητα θα βοηθούσε στην κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών της.

Μπορεί ακόμη και να συμβάλει στη διαμόρφωση στρατηγικών για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα στην αναζήτηση ικανοποιητικών σχέσεων.

Για να διερευνηθεί το ζήτημα, πραγματοποιήθηκε μελέτη σε περίπου 400.000 κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας μεταξύ 39 και 73 ετών και επιπλέον 13.500 κατοίκους της Αυστραλίας ηλικίας μεταξύ 18 και 89 ετών.

Περίπου το 1% τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις.

Η ομάδα του Zietsch εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της σεξουαλικής αποχή και των γονιδίων, του κοινωνικού περιβάλλοντος και διαφόρων σωματικών, γνωστικών, προσωπικών και ψυχικών χαρακτηριστικών.

Αναλογία φύλων και εισοδηματική ανισότητα

Σύμφωνα με την μελέτη, οι άνδρες που δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις τείνουν να ζουν σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου με σχετικά λιγότερες γυναίκες.

Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η σεξουαλική αποχή ήταν πιο συχνή σε περιοχές με μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα.

Αυτά τα νέα ευρήματα συνάδουν με αυτά μιας προηγούμενης μελέτης για τις αναρτήσεις «incel» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι αναρτήσεις αυτές προέρχονταν συχνότερα από περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών με σχετικά λιγότερες γυναίκες και μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα.

Ευημερία και άλλοι παράγοντες

Υπήρχαν επίσης κάποια χαρακτηριστικά που ήταν πιο συνηθισμένα μεταξύ των ατόμων που δεν είχαν ποτέ σεξουαλικές σχέσεις.

Τα άτομα αυτά είχαν την τάση να αισθάνονται πιο νευρικά και μοναχικά και λιγότερο ευτυχισμένα, και είχαν λιγότερες επισκέψεις από φίλους και συγγενείς.

Επίσης, ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν κάποιον να εμπιστευτούν ή να πιστεύουν ότι η ζωή έχει νόημα.

Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σύνδεση μεταξύ σεξ και ευεξίας.

Τα άτομα που δεν είχαν ποτέ σεξουαλικές σχέσεις είχαν την τάση να κάνουν λιγότερη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, να είναι πιο μορφωμένα και να έχουν αρχίσει να φορούν γυαλιά από νεαρή ηλικία.

Παράλληλα, οι άνδρες με χαμηλότερη μυϊκή μάζα είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν σεξουαλικές σχέσεις.

Γνωστά στερεότυπα

Το γενικό πρότυπο που παρατηρήθηκε μεταξύ των ατόμων που δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις – έξυπνοι, με ακαδημαϊκή επιτυχία, με λιγότερη σωματική δύναμη και μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση – συνάδει με τα υπάρχοντα στερεότυπα της χαμηλότερης ρομαντικής επιτυχίας, ειδικά στην εφηβεία.

Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες μέσης ηλικίας ή μεγαλύτεροι.

Ωστόσο, το να φοράει κανείς γυαλιά σε νεαρή ηλικία και άλλα στερεότυπα χαρακτηριστικά «σπασίκλα» μπορεί να διαταράξει τις εμπειρίες των εφήβων από τις ερωτικές σχέσεις.

Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει την ερωτική αυτοπεποίθηση ενός ατόμου στην ενήλικη ζωή.

Δεν υπάρχει γονίδιο για την ασεξουαλικότητα

Συλλέχθηκαν επίσης γενετικά δεδομένα για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό σήμαινε ότι έγινε εφικτή η ανάλυση για το εάν οι γενετικές διαφορές σχετίζονταν με το αν είχαν ή δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις.

Χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζεται ανάλυση γονιδιακής συσχέτισης, διαπιστώσαμε ότι τα γονίδια αντιπροσώπευαν μόνο το 15% της διακύμανσης στο αν τα άτομα είχαν ή δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις.

Σύνδεσμοι με την νοημοσύνη, την εσωστρέφεια και άλλα χαρακτηριστικά

Οι γενετικές αναλύσεις επέτρεψαν επίσης την ανίχνευση γενετικών συσχετίσεων με οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που έχουν αναλυθεί γενετικά, ακόμη και αν προέρχονται από ξεχωριστές μελέτες.

Μια γενετική συσχέτιση υποδηλώνει ότι τα γονίδια που σχετίζονται με ένα χαρακτηριστικό σχετίζονται επίσης με ένα άλλο χαρακτηριστικό.

Με αυτόν τον τρόπο, βρέθηκε μια σειρά από ενδιαφέρουσες συνδέσεις μεταξύ της σεξουαλικής ανικανότητας και άλλων χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ισχυρή συσχέτιση όχι μόνο με την ανώτερη εκπαίδευση, αλλά και με τη υψηλή μετρήσιμη νοημοσύνη. Υπήρχαν επίσης συσχετίσεις με υψηλότερο εισόδημα και κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Η ασεξουαλικότητα συσχετίστηκε επίσης θετικά με την εσωστρέφεια, τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και την ανορεξία.

Ωστόσο, συσχετίστηκε αρνητικά με διαταραχές που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και με την κατάθλιψη, το άγχος και την ADHD.

Η αιτία και το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να διακριθούν

Τα αποτελέσματα αυτά, σκιαγραφούν μια πολύπλοκη εικόνα.

Ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι οι αιτίες που υποκρύπτονται στο μοτίβο των συσχετίσεων.

Για παράδειγμα, η έλλειψη σεξουαλικής δραστηριότητας μπορεί να προκαλεί δυστυχία. Αλλά η δυστυχία μπορεί επίσης να κάνει πιο δύσκολη την εύρεση συντρόφου, ή ένας τρίτος παράγοντας μπορεί να προκαλεί τόσο δυστυχία όσο και δυσκολία στην εύρεση συντρόφου.

Ένας άλλος παράγοντας αβεβαιότητας είναι ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν μόνο αν είχαν σεξουαλική δραστηριότητα ή όχι, και όχι αν είχαν ποτέ επιθυμήσει σεξ.

Πολλά από τα άτομα του δείγματος μπορεί να είναι ασεξουαλ.

Ένα βήμα μπροστά

Η μελέτη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπροστά στην κατανόηση της απουσίας του σεξ αλλά και της ασεξουαλικότητας.

Ωστόσο, μια πιο λεπτομερής αξιολόγηση της επιθυμίας και της σεξουαλικότητας θα είναι καθοριστική για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του τρόπου με τον οποίο η σεξουαλική αποχή σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων, τοπικού περιβάλλοντος, σεξουαλικότητας και πολιτισμού.