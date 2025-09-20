magazin
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.09.2025 | 22:26
Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη - Εξαφανίστηκαν δυο 14χρονοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζωή χωρίς σεξ: Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν σεξουαλικές επαφές;
Relationsex 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:02

Ζωή χωρίς σεξ: Για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν σεξουαλικές επαφές;

Το σεξ και οι ρομαντικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, αλλά τι γίνεται με εκείνους που δεν κάνουν σεξ;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Το σεξ είναι σημαντικό. Οι ρομαντικές, συνήθως σεξουαλικές, σχέσεις είναι συχνά σημαντικές σχέσεις στη ζωή των ατόμων, προσφέροντας μια σειρά από προσωπικά, υγειονομικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Αλλά τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν κάνουν σεξ;

Σε μια νέα μελέτη, Brendan Zietsch, Καθηγητής ψυχολογίας, εξετάζει τις διαφορές μεταξύ ώριμων ενηλίκων που δεν είχαν κάνει ποτέ σεξ και εκείνων που είχαν.

Σε άρθρο του στο The Conversation, υποστηρίζει ότι η ασεξουαλικότητα συνδέεται με μια σειρά γενετικών, περιβαλλοντικών, σωματικών και ψυχικών παραγόντων.

Ωστόσο, πολλά παραμένουν ακόμη ασαφή.

Ζωή χωρίς σεξ

Μερικοί άνθρωποι – που συχνά περιγράφονται ως «ασεξουαλ» – απλά δεν επιθυμούν το σεξ.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να κάνουν σεξ αλλά δεν μπορούν να βρουν κατάλληλους και πρόθυμους συντρόφους μπορεί να είναι ευάλωτοι σε προβλήματα ψυχικής υγείας και μοναξιά, κοινωνική αμηχανία και οικονομικά μειονεκτήματα (για παράδειγμα, λόγω του ότι δεν συγκατοικούν με σύντροφο).

Οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε διαδικτυακές μισογυνιστικές κουλτούρες «incel» (ακούσια αγαμία) μπορεί ακόμη και να διατρέχουν κίνδυνο ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης.

Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τους ανθρώπους που δεν κάνουν σεξ.

Η γνώση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ασεξουαλικότητα θα βοηθούσε στην κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών της.

Μπορεί ακόμη και να συμβάλει στη διαμόρφωση στρατηγικών για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα στην αναζήτηση ικανοποιητικών σχέσεων.

Για να διερευνηθεί το ζήτημα, πραγματοποιήθηκε μελέτη σε περίπου 400.000 κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας μεταξύ 39 και 73 ετών και επιπλέον 13.500 κατοίκους της Αυστραλίας ηλικίας μεταξύ 18 και 89 ετών.

Περίπου το 1% τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις.

Η ομάδα του Zietsch εξέτασε τις συσχετίσεις μεταξύ της σεξουαλικής αποχή και των γονιδίων, του κοινωνικού περιβάλλοντος και διαφόρων σωματικών, γνωστικών, προσωπικών και ψυχικών χαρακτηριστικών.

Αναλογία φύλων και εισοδηματική ανισότητα

Σύμφωνα με την μελέτη, οι άνδρες που δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις τείνουν να ζουν σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου με σχετικά λιγότερες γυναίκες.

Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, η σεξουαλική αποχή ήταν πιο συχνή σε περιοχές με μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα.

Αυτά τα νέα ευρήματα συνάδουν με αυτά μιας προηγούμενης μελέτης για τις αναρτήσεις «incel» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι αναρτήσεις αυτές προέρχονταν συχνότερα από περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών με σχετικά λιγότερες γυναίκες και μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα.

Ευημερία και άλλοι παράγοντες

Υπήρχαν επίσης κάποια χαρακτηριστικά που ήταν πιο συνηθισμένα μεταξύ των ατόμων που δεν είχαν ποτέ σεξουαλικές σχέσεις.

Τα άτομα αυτά είχαν την τάση να αισθάνονται πιο νευρικά και μοναχικά και λιγότερο ευτυχισμένα, και είχαν λιγότερες επισκέψεις από φίλους και συγγενείς.

Επίσης, ήταν λιγότερο πιθανό να έχουν κάποιον να εμπιστευτούν ή να πιστεύουν ότι η ζωή έχει νόημα.

Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σύνδεση μεταξύ σεξ και ευεξίας.

Τα άτομα που δεν είχαν ποτέ σεξουαλικές σχέσεις είχαν την τάση να κάνουν λιγότερη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, να είναι πιο μορφωμένα και να έχουν αρχίσει να φορούν γυαλιά από νεαρή ηλικία.

Παράλληλα, οι άνδρες με χαμηλότερη μυϊκή μάζα είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν σεξουαλικές σχέσεις.

Γνωστά στερεότυπα

Το γενικό πρότυπο που παρατηρήθηκε μεταξύ των ατόμων που δεν έχουν σεξουαλικές σχέσεις – έξυπνοι, με ακαδημαϊκή επιτυχία, με λιγότερη σωματική δύναμη και μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση – συνάδει με τα υπάρχοντα στερεότυπα της χαμηλότερης ρομαντικής επιτυχίας, ειδικά στην εφηβεία.

Οι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες μέσης ηλικίας ή μεγαλύτεροι.

Ωστόσο, το να φοράει κανείς γυαλιά σε νεαρή ηλικία και άλλα στερεότυπα χαρακτηριστικά «σπασίκλα» μπορεί να διαταράξει τις εμπειρίες των εφήβων από τις ερωτικές σχέσεις.

Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει την ερωτική αυτοπεποίθηση ενός ατόμου στην ενήλικη ζωή.

Δεν υπάρχει γονίδιο για την ασεξουαλικότητα

Συλλέχθηκαν επίσης γενετικά δεδομένα για όλους τους συμμετέχοντες. Αυτό σήμαινε ότι έγινε εφικτή η ανάλυση για το εάν οι γενετικές διαφορές σχετίζονταν με το αν είχαν ή δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις.

Χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζεται ανάλυση γονιδιακής συσχέτισης, διαπιστώσαμε ότι τα γονίδια αντιπροσώπευαν μόνο το 15% της διακύμανσης στο αν τα άτομα είχαν ή δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις.

Σύνδεσμοι με την νοημοσύνη, την εσωστρέφεια και άλλα χαρακτηριστικά

Οι γενετικές αναλύσεις επέτρεψαν επίσης την ανίχνευση γενετικών συσχετίσεων με οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά που έχουν αναλυθεί γενετικά, ακόμη και αν προέρχονται από ξεχωριστές μελέτες.

Μια γενετική συσχέτιση υποδηλώνει ότι τα γονίδια που σχετίζονται με ένα χαρακτηριστικό σχετίζονται επίσης με ένα άλλο χαρακτηριστικό.

Με αυτόν τον τρόπο, βρέθηκε μια σειρά από ενδιαφέρουσες συνδέσεις μεταξύ της σεξουαλικής ανικανότητας και άλλων χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ισχυρή συσχέτιση όχι μόνο με την ανώτερη εκπαίδευση, αλλά και με τη υψηλή μετρήσιμη νοημοσύνη. Υπήρχαν επίσης συσχετίσεις με υψηλότερο εισόδημα και κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Η ασεξουαλικότητα συσχετίστηκε επίσης θετικά με την εσωστρέφεια, τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και την ανορεξία.

Ωστόσο, συσχετίστηκε αρνητικά με διαταραχές που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, καθώς και με την κατάθλιψη, το άγχος και την ADHD.

Η αιτία και το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να διακριθούν

Τα αποτελέσματα αυτά, σκιαγραφούν μια πολύπλοκη εικόνα.

Ένας σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας είναι οι αιτίες που υποκρύπτονται στο μοτίβο των συσχετίσεων.

Για παράδειγμα, η έλλειψη σεξουαλικής δραστηριότητας μπορεί να προκαλεί δυστυχία. Αλλά η δυστυχία μπορεί επίσης να κάνει πιο δύσκολη την εύρεση συντρόφου, ή ένας τρίτος παράγοντας μπορεί να προκαλεί τόσο δυστυχία όσο και δυσκολία στην εύρεση συντρόφου.

Ένας άλλος παράγοντας αβεβαιότητας είναι ότι οι συμμετέχοντες ανέφεραν μόνο αν είχαν σεξουαλική δραστηριότητα ή όχι, και όχι αν είχαν ποτέ επιθυμήσει σεξ.

Πολλά από τα άτομα του δείγματος μπορεί να είναι ασεξουαλ.

Ένα βήμα μπροστά

Η μελέτη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα μπροστά στην κατανόηση της απουσίας του σεξ αλλά και της ασεξουαλικότητας.

Ωστόσο, μια πιο λεπτομερής αξιολόγηση της επιθυμίας και της σεξουαλικότητας θα είναι καθοριστική για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του τρόπου με τον οποίο η σεξουαλική αποχή σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων, τοπικού περιβάλλοντος, σεξουαλικότητας και πολιτισμού.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

Μήπως η Αμερική εισέρχεται σε μια νέα εποχή Μακαρθισμού;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Έρευνα: Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» – Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
Έρευνα 31.08.25

Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών

Η ύφεση στο σεξ αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές μέσα στην κοινωνία, καθώς η προσκόλληση στις οθόνες φαίνεται να πλήττει τον τρόπο κοινωνικοποίησης και την οικοδόμηση οικειότητας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 2-1: Νίκη «ανάσα» για τους «διάβολους» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Νίκη «βάλσαμο» για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι! (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την αποβολή του Σάντσεθ στο 5' και πήρε σημαντική νίκη 2-1 επί της Τσέλσι, παρότι έμεινε και επίσης με 10 για ένα ημίχρονο λόγω αποβολής του Κασεμίρο.

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Ακραία βία 20.09.25

Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20.09.25

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20.09.25

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο