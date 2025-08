Τι λέει για εσάς ο αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων που είχατε στο παρελθόν;

Τι να εννοεί;

«And Just Like That» - Το υπονοούμενο της Κιμ Κατράλ μετά το τέλος του 27χρονου «Sex and the City»

Η Κιμ Κατράλ άφησε υπονοούμενα για το τέλος του Sex and the City και του reboot του And Just Like That με μια ανάρτηση στο Instagram λίγο μετά την ανακοίνωση του showrunner, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, και της πρωταγωνίστριας του franchise, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.