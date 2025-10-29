Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση

Η Γερουσία στη Γαλλία αναμένεται να δώσει την τελική έγκρισή της την Τετάρτη σε ένα νομοσχέδιο που ορίζει τον βιασμό και άλλες σεξουαλικές επιθέσεις ως σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, μια κίνηση που έρχεται μετά την ιστορική δίκη για βιασμό της Ζιζέλ Πελικό.

Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο, λίγες εβδομάδες μετά την καταδίκη 51 ανδρών για βιασμό και κακοποίηση της Πελικό, σε μια υπόθεση που προκάλεσε εθνική αναθεώρηση της κουλτούρας του βιασμού στη Γαλλία.

Τι αλλάζει για τον ορισμό του βιασμού και της μη συναίνεσης στη Γαλλία

Η Μαρί-Σαρλότ Γκαρίν και η Βερονίκ Ριοτόν, βουλευτές των Πρασίνων και του κεντρώου κόμματος του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αντίστοιχα, οι οποίες υποστήριξαν το νομοσχέδιο, έγραψαν: «Είναι καιρός να αναλάβουμε δράση και να κάνουμε ένα νέο βήμα μπροστά στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας».

Το νομοσχέδιο ορίζει ότι «οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση αποτελεί σεξουαλική επίθεση».

Η συναίνεση ορίζεται ως «ελεύθερη, ενημερωμένη, συγκεκριμένη, εκ των προτέρων και ανακλητή» και αξιολογείται «υπό το πρίσμα των περιστάσεων». Το κείμενο αναφέρει ότι «δεν μπορεί να συνάγεται αποκλειστικά από τη σιωπή ή την έλλειψη αντίδρασης του θύματος», σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent.

Το νομοσχέδιο ορίζει επίσης ότι δεν υπάρχει συναίνεση εάν η σεξουαλική πράξη διαπράττεται με «βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό».

Την περασμένη εβδομάδα, το νομοσχέδιο εγκρίθηκε ευρέως από τους βουλευτές σχεδόν όλων των κομμάτων της Εθνοσυνέλευσης, της κάτω βουλής του γαλλικού κοινοβουλίου. Η ακροδεξιά ψήφισε κατά.

Η Γερουσία αναμένεται να δώσει την τελική έγκρισή της αργότερα την Τετάρτη, το τελευταίο βήμα πριν το νομοσχέδιο γίνει νόμος μέσω επίσημης δημοσίευσης.

Μόλις εγκριθεί, η Γαλλία θα ενταχθεί σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν παρόμοιους νόμους σχετικά με τη συναίνεση σε περιπτώσεις βιασμού, συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών Γερμανίας, Βελγίου και Ισπανίας.

Η υπόθεση Πελικό που πυροδότησε την αλλαγή της νομοθεσίας

Τον Δεκέμβριο, ο πρώην σύζυγος της Πελικό και 50 άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για σεξουαλική κακοποίηση της μεταξύ 2011 και 2020, ενώ βρισκόταν αναίσθητη, μετά από φάρμακα που της είχε χορηγήσει, εν αγνοία της, ο σύζυγός της. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση, ενώ οι ποινές για τους άλλους κατηγορούμενους κυμαίνονταν από τρία έως 15 χρόνια φυλάκιση. Ένα εφετείο επέβαλε αυστηρότερη ποινή 10 ετών νωρίτερα αυτό το μήνα στον μοναδικό άνδρα που αμφισβήτησε την καταδίκη του.

Η οδυνηρή και άνευ προηγουμένου δίκη στη Γαλλία αποκάλυψε πώς η πορνογραφία, τα chat rooms και η περιφρόνηση ή η ασαφής κατανόηση της συναίνεσης από τους άνδρες τροφοδοτούν την κουλτούρα του βιασμού.

Η Ζιζέλ Πελικό έχει από τότε γίνει σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας.