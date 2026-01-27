Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Φρανσίσκο Ορτέγκα ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ για το Champions League
- «Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
- Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα
- Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά
- Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00) τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει στη νίκη για να κατακτήσει την πρόκριση στο Top 24 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Οι Πειραιώτες έχουν 8 βαθμούς και αν πάρουν το τρίποντο θα προκριθούν σίγουρα στα νοκ-άουτ.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα για τον «τελικό» κόντρα στην ολλανδική ομάδα.
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ και Ορτέγκα εν όψει Άγιαξ:
- Ολυμπιακός – Μιλάνο 1-3: Πάλεψε όσο μπορούσε απέναντι σε ένα από τα μεγαθήρια του Champions League
- Λουτσέσκου: «Τεράστια η θλίψη, ο ΠΑΟΚ υποφέρει»
- Ελλάδα – Γαλλία 23-5: Άνετες και ωραίες οι παίκτριες του Παυλίδη (vid)
- Κλειστή η εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium
- ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι στα παιδιά μας, ο πόνος διαπερνά το κορμί και το μυαλό…»
- Μεντιλίμπαρ για την τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: «Είναι λυπηρό»
- Λιόν: «Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ»
- Μεντιλίμπαρ: «Μεγάλη τιμή να βρεθούμε στην 24άδα του Champions League»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις