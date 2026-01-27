Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τετάρτης (28/1, 22:00) τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και στοχεύει στη νίκη για να κατακτήσει την πρόκριση στο Top 24 της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες έχουν 8 βαθμούς και αν πάρουν το τρίποντο θα προκριθούν σίγουρα στα νοκ-άουτ.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα για τον «τελικό» κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ και Ορτέγκα εν όψει Άγιαξ: