Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Υγεία 27 Ιανουαρίου 2026, 11:21

Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δεν έχει επίδραση μόνο στη συμπεριφορά και στις σχολικές επιδόσεις των παιδιών. Σύμφωνα με μια νέα μεγάλη μακροπρόθεσμη μελέτη ερευνητών του University College του Λονδίνου (UCL) και του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, τα άτομα με έντονα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ στην ηλικία των 10 ετών αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πολλών και σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία – για την ακρίβεια ως τα 46 έτη τους.

Από τις μεγαλύτερες και πιο μακροπρόθεσμες μελέτες

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «JAMA Network Open» είναι μια από τις μεγαλύτερες και τις πιο μακροπρόθεσμες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ της ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία και της σωματικής υγείας στην ενήλικη ζωή.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι όσο εμφανίζουν ΔΕΠΥ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάζουν αυξημένο στρες και να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό

Όπως ανέφερε ο κύριος συγγραφέας της, καθηγητής Τζόσουα Στοτ από το Τμήμα Ψυχολογίας και Γλωσσικής Επιστήμης του UCL «η μελέτη μας ενισχύει τα υπάρχοντα ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ είναι πιθανότερο να έχουν χειρότερη υγεία σε σύγκριση με τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια του βίου τους». Ο καθηγητής προσέθεσε ότι «τα άτομα αυτά μπορούν να ανθίσουν και να διαπρέψουν με την κατάλληλη στήριξη η οποία όμως συχνά λείπει τόσο εξαιτίας της έλλειψης των κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης αλλά και επειδή η ΔΕΠΥ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη, ιδίως στα άτομα μέσης ηλικίας και άνω».

Συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Η ΔΕΠΥ είναι μια συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή – εκτιμάται ότι ποσοστό της τάξεως του 5%-8% των παιδιών και εφήβων παγκοσμίως την εμφανίζουν. Μάλιστα μεγάλη μετα-ανάλυση έδειξε ότι σήμερα τουλάχιστον 129 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών έχουν ΔΕΠΥ. Σε ό,τι αφορά τους ενηλίκους, η συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής εκτιμάται από 3% ως και 4,6%.

Το προφίλ των ατόμων με ΔΕΠΥ

Τα άτομα με ΔΕΠΥ εμφανίζουν διαφορές στην προσοχή ενώ παρουσιάζουν και αυξημένα επίπεδα κινητικότητας ή παρόρμησης. Συχνά έχουν πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας και μπορούν να επικεντρώνονται πολύ αποτελεσματικά σε δραστηριότητες που τραβούν το ενδιαφέρον τους, ωστόσο παλεύουν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στα καθημερινά τους καθήκοντα ή σε καθήκοντα που δεν τους είναι τόσο ενδιαφέροντα.

Όλα αυτά όμως δημιουργούν προβλήματα στον σχεδιασμό, στη διαχείριση του χρόνου αλλά και στον έλεγχο των παρορμήσεων. Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα προβλήματα γίνονται «βαρίδια» που καθιστούν άχθος το σχολείο ή τη δουλειά αυξάνοντας τον κίνδυνο μακροπρόθεσμων κοινωνικών και επαγγελματικών δυσκολιών.

Συχνά συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή

Η ΔΕΠΥ ξεκινά στην παιδική ηλικία και παρότι πλέον αναγνωρίζεται από τους ειδικούς ότι συχνά συνεχίζεται στην ενήλικη ζωή, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν δίνεται η αναγκαία βαρύτητα στους ενηλίκους με ΔΕΠΥ ούτε σε ό,τι αφορά τη διάγνωση ούτε τη θεραπεία τους.

Η μελέτη

Θέλοντας να εξετάσουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ΔΕΠΥ, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 10.930 συμμετέχοντες της British Cohort Study που ξεκίνησε το 1970 με επικεφαλής ειδικούς του UCL. Η μελέτη αυτή παρακολούθησε τους συμμετέχοντες από τη γέννηση ως τη μέση ηλικία.

Τα χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε ΔΕΠΥ αξιολογήθηκαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη συμπεριφορά τα οποία συμπλήρωσαν οι γονείς και οι δάσκαλοι των συμμετεχόντων όταν εκείνοι ήταν 10 ετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι έγινε καταγραφή αυτών των χαρακτηριστικών ασχέτως του αν οι συμμετέχοντες είχαν διαγνωσθεί επισήμως με ΔΕΠΥ.

Αυξημένος κίνδυνος για δύο ή περισσότερες παθήσεις

Με βάση τα ευρήματα, τα άτομα με πιο έντονα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ σε παιδική ηλικία είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίζουν προβλήματα υγείας ως την ηλικία των 46 ετών. Μάλιστα αντιμετώπιζαν αυξημένο κατά 14% κίνδυνο να πάσχουν από δύο ή περισσότερες παθήσεις όπως οι ημικρανίες, τα προβλήματα στη μέση, ο καρκίνος, η επιληψία ή ο διαβήτης.

Μεταξύ εκείνων που είχαν τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ στα 10 έτη τους, το 42% ανέφερε ότι στη μέση ηλικία είχε τουλάχιστον δύο προβλήματα υγείας. Συγκριτικά στην ομάδα με τα λιγότερο έντονα χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37%.

Θέματα στην εργασία στα 46 έτη

Οι συμμετέχοντες με ισχυρότερα χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ κατά την παιδική ηλικία είχαν επίσης περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα με την εργασία τους ή ανικανότητα να φέρνουν εις πέρας τις καθημερινές δραστηριότητές τους στην ηλικία των 46 ετών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα αυξημένα προβλήματα υγείας στα άτομα με ΔΕΠΥ συνδέονταν, τουλάχιστον εν μέρει, με τα υψηλότερα ποσοστά προβλημάτων ψυχικής υγείας, τον αυξημένο ΔΜΣ και τα μεγαλύτερα ποσοστά καπνίσματος που εμφάνιζε η συγκεκριμένη ομάδα.

Πιο ευάλωτες οι γυναίκες

Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι όσοι εμφανίζουν ΔΕΠΥ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάζουν αυξημένο στρες και να αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό ενώ παράλληλα έχουν μειωμένες πιθανότητες να εξετάζονται συχνά και να λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία για τα προβλήματα υγείας τους. Μάλιστα αυτά τα προβλήματα φάνηκε να είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες παρά στους άνδρες.

Χειρότερη ψυχική υγεία, κοινωνική υποβάθμιση

Ο καθηγητής Στοτ σημείωσε ότι «όλοι αυτοί οι παράγοντες που πιθανώς εξηγούν τη σύνδεση μεταξύ ΔΕΠΥ και προβλημάτων υγείας ευθυγραμμίζονται με το γεγονός ότι η ΔΕΠΥ καθιστά πιο δύσκολο τον έλεγχο των παρορμήσεων, πιο έντονη την ανάγκη για άμεση ανταμοιβή ενώ επίσης σχετίζεται με χειρότερη ψυχική υγεία, εν μέρει εξαιτίας της κοινωνικής υποβάθμισης που βιώνουν αυτά τα άτομα».

Πιθανή μείωση του προσδόκιμου ζωής

Ξεχωριστή μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι από την ίδια ομάδα έδειξε πιθανή μείωση του προσδόκιμου ζωής σε ενηλίκους που έχουν διαγνωσθεί με ΔΕΠΥ – ωστόσο το προηγούμενο αυτό εύρημα δεν αποτέλεσε αντικείμενο περαιτέρω έρευνας στην τρέχουσα μελέτη.

Ανάγκη ουσιαστικής στήριξης

Ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης δρ Αμπερ Τζον, που ξεκίνησε τη συγκεκριμένη έρευνα στο UCL προτού μεταφερθεί στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των ατόμων με ΔΕΠΥ: «Πρέπει να τονίσουμε ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα με τα δικά της δυνατά σημεία και εμπειρίες. Η πλειονότητα αυτών των ατόμων θα ζήσει μακριά ζωή με υγεία. Ωστόσο ουκ ολίγοι εξ αυτών θα βρουν μπροστά τους σημαντικά εμπόδια στην έγκαιρη διάγνωση της κατάστασής τους και στην κατάλληλη υποστήριξη οι οποίες είναι σημαντικές για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας τους».

Απαραίτητες στοχευμένες στρατηγικές δημόσιας υγείας

Ο ερευνητής κατέληξε τονίζοντας ότι πρέπει να υιοθετηθούν στρατηγικές δημόσιας υγείας που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ατόμων με ΔΕΠΥ. «Πρέπει να υπάρξουν προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου καθώς και συνεχιζόμενης παρακολούθησης τα οποία θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμα στα άτομα με ΔΕΠΥ».

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ
Συνωστισμός 27.01.26

Τελικά χωράνε κι άλλοι σταρ στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν – Αποκαλύφθηκε η guest εμφάνιση του Τράβις Σκοτ

Τα τελευταία χρόνια, ο 34χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ ψάχνει την ευκαιρία του στον κόσμο του Χόλιγουντ και ο Κρίστοφερ Νόλαν του έδωσε την ευκαιρία στην Οδύσσεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου
Ελλάδα 27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ' έξω εμπόριο» – Σε

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

