Ήταν 27 Ιανουαρίου του 2025 όταν ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 61 ετών, μετά από προβλήματα υγείας. Έναν χρόνο αργότερα, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του με μια συγκινητική ανάρτηση, υπενθυμίζοντας το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του.

Στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στα social media δημοσιεύθηκε φωτογραφία του δημοσιογράφου και κριτικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, συνοδευόμενη από ένα εκτενές κείμενο αφιερωμένο στη διαδρομή και την προσωπικότητά του. Η Φίνος Φιλμ αναφέρεται στη βαθιά του γνώση, στο οξύ πνεύμα και στο αιχμηρό του χιούμορ, στοιχεία που, όπως σημειώνεται, εξακολουθούν να λείπουν έντονα.

Παράλληλα, τον περιγράφει ως μια ξεχωριστή και παθιασμένη φωνή του ελληνικού πολιτισμού, που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανάδειξη του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και του έργου του Φίνου. Πάνω απ’ όλα, τονίζει, η απουσία του γίνεται αισθητή σε προσωπικό επίπεδο, καθώς λείπει ως φίλος.

«Λείπουν η οξυδέρκεια σου, οι γνώσεις σου, η μνήμη σου, το αιχμηρό σου χιούμορ. Μα πάνω απ’ όλα λείπει ο φίλος μας Ιάσονας. Το έργο σου, όμως, θα είναι πάντα εδώ ζωντανό. Και θα μας συντροφεύει, θα μας διδάσκει, θα μας υπενθυμίζει! Μέχρι να ανταμώσουμε ξανά…»

Αναλυτικά η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

«Ένας χρόνος! Αδιανόητο! Σαν να έγινε χθες. Ναι ξέρουμε, λες και σε έχουμε μπροστά μας να λες ‘μα πόσο κλισέ, δεν βρήκατε τίποτε άλλο να πείτε’; Έχεις δίκιο. Μα τι να σου πούμε; Για την αισθητή απουσία σου και το πελώριο κενό που άφησες; Αφού ποτέ δεν σου άρεσαν αυτά..

»Πες μας λοιπόν βρε μπαγάσα, πως τα περνάς εκεί πάνω; Ένα είναι σίγουρο. Έχεις φτιάξει στέκι και μαζεύεις όλους τους παλιούς, τους αγαπημένους σου. Και σίγουρα όταν έφτασες εκεί πάνω, όλοι τους σε υποδέχτηκαν με χαρά και με τιμές

» Πως αλλιώς να υποδέχονταν τον άνθρωπο που.. ‘υπήρξε μια ξεχωριστή, ανήσυχη και βαθιά παθιασμένη φωνή του ελληνικού πολιτισμού. Δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου και άνθρωπος με σπάνια γνώση και μνήμη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και του έργου του στην υπεράσπιση και την ανάδειξη του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, σε μια εποχή που συχνά αντιμετωπιζόταν με συγκατάβαση ή ειρωνεία. Ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τον πολιτισμό ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής με βαθιά γνώση, οξύ πνεύμα και μια συγκινητική αφοσίωση στο ελληνικό σινεμά, που κατόρθωσε να μετατρέψει τη μνήμη σε ζωντανή αφήγηση και την ιστορία σε καθημερινό διάλογο.’

»Στη φέραμε! Απεχθανόσουν την τεχνολογία! Ούτε να φανταστούμε δεν μπορούμε πως θα αντιδρούσες απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη. ‘Δεν θα συμβουλευόμουν ποτέ ένα άψυχο πράμα’, σαν να σε ακούμε να λες. Κι όμως αυτά τα έντονα, συγκινητικά και γεμάτα ουσία λόγια είναι γραμμένα από αυτήν!

»Και πως να μην ήταν, αφού τα στοιχεία που επεξεργάζεται είναι αλιευμένα από την πραγματικότητα; Ο εχθρός σου σε αποθεώνει! Όπως ο εχθρός του λατρεμένου σου Φίνου, η τηλεόραση, αποθέωσε τις ταινίες του, τις δικαίωσε και τις τοποθέτησε στο υψηλότερο βάθρο του νεοελληνικού πολιτισμού. Κι εσύ με τα άρθρα σου, τα βιβλία σου, τις εκπομπές σου, αποκάλυψες και ανέδειξες το μεγαλείο του Φίνου και των δημιουργών εκείνης της εποχής.

»Λείπεις πολύ. Λείπουν η οξυδέρκεια σου, οι γνώσεις σου, η μνήμη σου, το αιχμηρό σου χιούμορ. Μα πάνω απ’ όλα λείπει ο φίλος μας Ιάσονας. Το έργο σου, όμως, θα είναι πάντα εδώ ζωντανό. Και θα μας συντροφεύει, θα μας διδάσκει, θα μας υπενθυμίζει! Μέχρι να ανταμώσουμε ξανά…»