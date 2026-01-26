Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.
Ένας 28χρονος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού με πολιτικά στο Μιλάνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ελέγχου για διακίνηση ναρκωτικών, αστυνομικοί με πολιτικά είδαν να πλησιάζει ένας άνδρας.
Ο άνδρας φέρεται να τους σημάδεψε με περίστροφο και πως επειδή οι αστυνομικοί φοβήθηκαν για τη ζωή τους, ένας από τους αστυνομικούς αντέδρασε, πυροβολώντας θανάσιμα τον 28χρονο.
Όταν έφτασε το ασθενοφόρο είχε ήδη καταλήξει, αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ιταλία.
🔴 È un 28enne marocchino l’uomo ucciso da un colpo d’arma da fuoco sparato da un poliziotto questa sera, poco prima delle 18, in via Peppino Impastato a Milano. Già noto alle forze dell’ordine e irregolare in Italia, il 28enne – a quanto si apprende – avrebbe avuto precedenti… pic.twitter.com/Fivz5XufJd
— RTL 102.5 (@rtl1025) January 26, 2026
Από τις μέχρι τώρα έρευνες, προέκυψε ότι ο νέος, βορειοαφρικανικής καταγωγής, είχε στην κατοχή του περίστροφο κρότου. Επίσης, ότι ήταν γνωστός στις αρχές στο Μιλάνο με προηγούμενες καταδίκες για ναρκωτικά και κλοπές.
Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.
Un giovane di 20 anni è stato ucciso nel corso di una sparatoria e a fare fuoco sarebbe stato un agente di polizia che faceva parte di una pattuglia in borghese. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima aveva con sé una pistola Beretta 92 a salve. I poliziotti del commissariato… pic.twitter.com/s3lVP2ykxY
— Repubblica (@repubblica) January 26, 2026
Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντζεντόζι, υποσχέθηκε ότι θα γίνει έρευνα για το περιστατικό στο Μιλάνο. Δήλωσε επίσης ότι «δεν θα δοθεί ασπίδα προστασίας σε κανέναν». Ζήτησε ωστόσο «να μην υπάρξουν εκ των προτέρων καταδίκες».
Ο γραμματέας της Λέγκας του Βορρά, γνωστός για τις αντιμεταναστευτικές θέσεις του και υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, υπογράμμισε ότι «είναι με το μέρος των αστυνομικών, χωρίς κανέναν ενδοιασμό».
