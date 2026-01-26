Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)

«Ακόμη μία σκοτεινή νύχτα για το τουρκικό ποδόσφαιρο», με αυτά τα λόγια τοποθετήθηκε η Ρίζεσπορ για τα όσα εκτυλίχθηκαν στην εντός έδρας αναμέτρηση της τουρκικής ομάδας κόντρα στην Αλάνιασπορ.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης της Ρίζεσπορ, Γιάννης Παπανικολάου αποβλήθηκε με ανύπαρκτη κόκκινη κάρτα μόλις στο 6′ λεπτό της αναμέτρησης και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του ματς, οι γηπεδούχοι κλήθηκαν να συνεχίσουν με 10.

Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasının 6. dakikasında Papanikolaou’nun gördüğü direkt kırmızı kart, Çaykur Rizespor’u erken dakikada 10 kişi bırakırken, karar tribünlerde tepkiyle karşılandı. pic.twitter.com/tQwLe1J9gg — Rizedeyiz.com (@Rizedeyiz) January 25, 2026

Η απόφαση του διαιτητή πυροδότησε την «έκρηξη» τόσο των παικτών της ομάδας, όσο και των οπαδών, καθώς σε καμία των περιπτώσεων το φάουλ του Παπανικολάου δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα.

Κατόπιν, στο δεύτερο μέρος ακυρώθηκε και γκολ της Ρίζενσπορ, στο 62′ για offside, φάση που ελέγχθηκε στο VAR, με την αναμέτρηση να λήγει στο 0-0 τελικά.

Μετά την ανύπαρκτη κόκκινη, αλλά και την ακύρωση του γκολ σε μία φάση αρκετά οριακή, η Ρίζενσπορ προχώρησε σε σκληρή ανακοίνωση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ρίζεσπορ

ΜΙΑ ΑΚΌΜΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.

Το σενάριο είναι ξανά το ίδιο.

Το θράσος σας να ξεκαθαριστούν οι λογαριασμοί σας μέσω της Çaykur Rizespor…

Μια πρωτοφανής απόφαση για κόκκινη κάρτα στο 6ο λεπτό. Επιπλέον, μια επιχείρηση μετατροπής του πρώτου φάουλ του αγώνα σε κόκκινη κάρτα με την ταχύτητα ενός αθλητή.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο διαιτητής VAR, Onur Özütoprak, που ήταν τόσο αναστατωμένος όσο και οι οπαδοί της Alanyaspor για το γκολ που πετύχαμε στο 66ο λεπτό, επεμβαίνει και, σκεπτόμενος «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ούτως ή άλλως», καταστρέφει την ποιότητα του αγώνα καλώντας τον διαιτητή στο VAR. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΗ!

Όχι μόνο η κοινότητα της Rizespor, αλλά και όλο το αθλητικό κοινό είναι σοκαρισμένο. Η πιο συχνά γραμμένη πρόταση στα τηλέφωνα είναι: «Έγινε άλλη μια επιχείρηση εναντίον της Çaykur Rizespor». Σε αυτό το σημείο, το πιο έντονο συναίσθημα είναι ο θυμός, ακολουθούμενος από την απογοήτευση. Μια ομάδα αποφασισμένη να κάνει την Çaykur Rizespor να πληρώσει το τίμημα στον δικό της φανταστικό κόσμο. Αν νομίζετε ότι είμαστε πράοι και ήπιοι, πλανάστε. Θα έρθει η μέρα που τα πράγματα θα αλλάξουν…»