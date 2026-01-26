Απίστευτο κι όμως αληθινό: Το νέο Καμπ Νου πλημμύρισε (vid)

Μία ξαφνική καταιγίδα στο τέλος της αναμέτρησης με την Οβιέδο έδειξε κακοτεχνίες στο νέο ανακατασκευασμένο σπίτι της Μπαρτσελόνα.

Πλημμύρισαν τα δημοσιογραφικά, σοκαριστικές εικόνες από το Καμπ Νου που έμπαζε από παντού! Η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε την Οβιέδο, μπορεί να νίκησε με 3-0 για την 21η αγωνιστική της La Liga, αλλά οι εικόνες του σταδίου από τα νερά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Τα στιγμιότυπα αυτά σίγουρα εγείρουν απορίες για το… πολυδιαφημισμένο και υπερσύγχρονο σπίτι των «μπλαουγκράνα».

Σε βίντεο που ανάρτησε ο δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Onda Cero, Αλφρέντο Μαρτίνεθ, στο «X» διακρίνονται να έχουν καλυφθεί τα πάντα με νερό στα δημοσιογραφικά θεωρεία, γεγονός που δυσκόλευε όπως ήταν φυσικό την δουλειά όσων βρέθηκαν για να καλύψουν τον αγώνα.

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Καμπ Νου: