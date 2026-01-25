sports betsson
Ο Λαφόν απέκρουσε πέναλτι του Μίχορλ (vid)
Ποδόσφαιρο 25 Ιανουαρίου 2026, 20:45

Ο Λαφόν απέκρουσε πέναλτι του Μίχορλ (vid)

Στο 13′ ο Λαφόν έπιασε το πέναλτι του Μίχορλ με εντυπωσιακή επέμβαση, διορθώνοντας το λάθος που είχε κάνει ο ίδιος.

Σύνταξη
Spotlight

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ έχασε ο Ατρόμητος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Λαφόν έκανε πέναλτι στον Μπάκου, ο Μίχορλ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Αφρικανός τερματοφύλακας τον νίκησε με εντυπωσιακή επέμβαση στο 13′ κρατώντας το μηδέν.

Δείτε τη φάση:

Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Αθλητική Ροή
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Με γκολάρες και εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις απαντήσεις στα… κόρνερ της Άρσεναλ, τη νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σύνταξη
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Πασαρέλα 25.01.26

Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι - Μια Ιστορική Kατάκτηση

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Σύνταξη
Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Κορυφαίος στρατηγός της Κίνας φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
