Ο Λαφόν απέκρουσε πέναλτι του Μίχορλ (vid)
Στο 13′ ο Λαφόν έπιασε το πέναλτι του Μίχορλ με εντυπωσιακή επέμβαση, διορθώνοντας το λάθος που είχε κάνει ο ίδιος.
Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ έχασε ο Ατρόμητος κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Λαφόν έκανε πέναλτι στον Μπάκου, ο Μίχορλ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Αφρικανός τερματοφύλακας τον νίκησε με εντυπωσιακή επέμβαση στο 13′ κρατώντας το μηδέν.
Δείτε τη φάση:
