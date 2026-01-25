Ο Λαφόν απέκρουσε πέναλτι του Μίχορλ (vid)

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ έχασε ο Ατρόμητος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Λαφόν έκανε πέναλτι στον Μπάκου, ο Μίχορλ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Αφρικανός τερματοφύλακας τον νίκησε με εντυπωσιακή επέμβαση στο 13′ κρατώντας το μηδέν.

Δείτε τη φάση: