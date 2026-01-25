Live Streaming: Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

Ο Ολυμπιακός Β’ υποδέχεται το μεσημέρι της Κυριακής (25/1, 15:00) το Αιγάλεω, για την 18η αγωνιστική της Superleague 2 σε ένα ματς που μεταδίδεται ζωντανά από το MEGA News.

Οι Πειραιώτες είναι στην 5η θέση με 24 βαθμούς στον Β’ όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είναι στην 7η με 17 πόντους.

Δείτε το ματς Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Β’: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Λιάτσος, Ζουγλής, Κουτσογούλας, Πέρεθ, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης, Ρολάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι Έξαρχος, Γιουσούφ, Αλαφάκης, Μαρτίνης, Λιατσικούρας, Φίλης, Λώλης, Αργυρίου και Κουτσίδης