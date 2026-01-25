Άρης: Ντεμπούτο του Χόνγκλα κόντρα στον Λεβαδειακό – Αυτή είναι η ενδεκάδα
Με τέσσερα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα ο Άρης υποδέχεται σήμερα (25/1, 16.00) τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ ο Καμερουνέζος χαφ ξεκινάει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα.
Η νίκη είναι μονόδρομος για τον Άρη στο σημερινό (25/1, 16.00) εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, ενώ ο Μονόλο Χιμένεθ ανακάτεψε την «τράπουλα», κάνοντας τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον νεοαποκτηθέντα Χόνγκλα να ξεκινάει στα χαφ. Οι Αθανασιάδης, Ράτσιτς και Μισεουί είναι τα άλλα τρία νέα πρόσωπα στο βασικό σχήμα που επέλεξε ο προπονητής των κιτρινόμαυρων.
Ο Ισπανός τεχνικός παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φαντιγκά το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Μόντσου και Χόνγκλα θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μισεουί στην αριστερή και ο Ράτσιτς (πιθανότατα) πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί με την έναρξη του αγώνα είναι το αν σε ρόλο επιτελικού χαφ, θα παίξει τελικά ο Μόντσου ή ο Ράτσιτς.
Από εκεί και πέρα, η αρχική ενδεκάδα του Λεβαδειακού για την αναμέτρηση απέναντι στον Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης είναι εξής: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Οζμπόλτ, Μπάλτζι, Παλάσιος, Γκούμας
