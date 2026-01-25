Δάκρυσε όλο το Σικάγο: Στον ουρανό του «United Center» η φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ (pics, vids)
Σε μια πολύ όμορφη και συγκινητική βραδιά, οι Σικάγο Μπουλς απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 1 για λογαριασμό του Ντέρικ Ρόουζ.
Μία από τις πιο συγκινητικές νύχτες στην ιστορία του ΝΒΑ έλαβε χώρα στο Ιλινόι, όπου οι Σικάγο Μπουλς απέσυραν τη φανέλα με τον αριθμό 1 τιμώντας έτσι στον σπουδαίο Ντέρικ Ρόουζ για όσα πρόσφερε στον σύλλογο και συνολικά στη λίγκα.
Ο νεότερος MVP στην ιστορία της διοργάνωσης έζησε την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο «United Center», από πρώην συμπαίκτες του όπως ο Γιόακιμ Νόα και πρώην προπονητές όπως ο Τομ Τιμποντό. Με τον ίδιο φυσικά να συγκινείται.
Welcome to the rafters, D-Rose 🌹 https://t.co/OwpKJXPX7i pic.twitter.com/83SrLYBF5l
— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026
Forever One. https://t.co/OwpKJXPX7i pic.twitter.com/UmGw79tcSn
— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026
Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε μικρός μεγαλώνοντας στις γειτονιές του Σικάγο, στο πόσο ζορίστηκε η μητέρα του να τον μεγαλώσει, αλλά και στη συμβολή που είχε ο αδερφός του. Επιπλέον στάθηκε στη σύζυγό του, κάνοντας ειδική αναφορά ξεχωριστά στα τρία παιδιά του.
Η στιγμή της απόσυρσης της φανέλας του Ντέρικ Ρόουζ:
The moment Derrick Rose’s banner was officially retired. pic.twitter.com/ufrMsEaEyY
— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026
Η ομιλία του Ντέρικ Ρόουζ:
Derrick Rose’s full jersey retirement speech: pic.twitter.com/ohyibVH7DT
— Chicago Bulls (@chicagobulls) January 25, 2026
