# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Διεθνής Οικονομία 25 Ιανουαρίου 2026, 08:00

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Spotlight

Τα αναψυκτικά με ζάχαρη και το αλκοόλ γίνονται φθηνότερα σχεδόν παντού στον κόσμο. Όχι επειδή μειώθηκε το κόστος παραγωγής τους, αλλά επειδή οι φόροι παραμένουν χαμηλοί, ξεπερασμένοι και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτοι. Και αυτή η φαινομενικά «καλή είδηση» για τον καταναλωτή μεταφράζεται σε κάτι πολύ πιο σκοτεινό για τη δημόσια υγεία: περισσότερη παχυσαρκία, περισσότερος διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνοι, βία και τραυματισμοί – με τα παιδιά και τους νέους να πληρώνουν δυσανάλογα μεγάλο τίμημα.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα δύο νέων παγκόσμιων εκθέσεων που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η προειδοποίηση είναι σαφής: τα αδύναμα φορολογικά συστήματα επιτρέπουν σε προϊόντα αποδεδειγμένα επιβλαβή για την υγεία να παραμένουν φθηνά και εύκολα προσβάσιμα, την ώρα που τα συστήματα υγείας ασφυκτιούν από το κόστος ασθενειών που θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να είχαν προληφθεί.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι φόροι υγείας είναι από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης. Όταν οι τιμές αυξάνονται, η κατανάλωση μειώνεται – και μαζί της μειώνονται και οι ασθένειες. Παράλληλα, τα κράτη αποκτούν πολύτιμα έσοδα που μπορούν να επενδυθούν σε υπηρεσίες υγείας, πρόληψη και κοινωνική προστασία. Κι όμως, στην πράξη, οι κυβερνήσεις εισπράττουν μόνο ένα μικρό μέρος από τα τεράστια κέρδη που παράγουν οι αγορές αλκοόλ και ζαχαρούχων ποτών, αφήνοντας το πραγματικό κόστος να βαραίνει την κοινωνία.

Η εικόνα είναι αποκαλυπτική. Περισσότερες από 110 χώρες φορολογούν τα αναψυκτικά με ζάχαρη, κυρίως τα κλασικά ανθρακούχα ποτά. Όμως μεγάλα τμήματα της αγοράς μένουν εκτός: 100% χυμοί φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, γλυκά ροφήματα γάλακτος, έτοιμοι καφέδες και τσάγια συχνά δεν φορολογούνται καθόλου. Ο μέσος φόρος αντιστοιχεί μόλις στο 2% της τελικής τιμής ενός τυπικού ζαχαρούχου αναψυκτικού – ποσοστό που δύσκολα επηρεάζει τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Πρόβλημα και με το αλκοόλ

Στο αλκοόλ, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Παρότι σχεδόν όλες οι χώρες επιβάλλουν κάποιον φόρο, τα αλκοολούχα ποτά έχουν γίνει πιο προσιτά τα τελευταία χρόνια, καθώς οι φόροι δεν ακολουθούν τον πληθωρισμό και την αύξηση των εισοδημάτων. Το κρασί, μάλιστα, παραμένει αφορολόγητο σε τουλάχιστον 25 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, παρά τους σαφείς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωσή του. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο: ενώ η επιστημονική γνώση για τις βλάβες του αλκοόλ είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ, η οικονομική πολιτική το κάνει πιο εύκολα προσβάσιμο.

Οι συνέπειες είναι πολυεπίπεδες. Το φθηνό αλκοόλ συνδέεται με αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, των τροχαίων, των τραυματισμών και των χρόνιων ασθενειών. Τα ζαχαρούχα ποτά τροφοδοτούν την επιδημία παχυσαρκίας και διαβήτη, επιβαρύνοντας τα δημόσια συστήματα υγείας για δεκαετίες. Κι ενώ οι εταιρείες συνεχίζουν να καταγράφουν υψηλά κέρδη, το κόστος μετακυλίεται στους φορολογούμενους και στις επόμενες γενιές.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η κοινωνία φαίνεται πιο ώριμη από τις κυβερνήσεις. Σε διεθνή έρευνα κοινής γνώμης, η πλειονότητα των πολιτών δήλωσε υπέρ της αύξησης των φόρων στο αλκοόλ και στα ζαχαρούχα ποτά. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική βούληση παραμένει περιορισμένη, συχνά λόγω πιέσεων από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.

Ο ΠΟΥ καλεί πλέον τις χώρες να αλλάξουν πορεία και να επανασχεδιάσουν ριζικά τους φόρους υγείας. Στο πλαίσιο μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας, προτείνει τη σταδιακή αύξηση των πραγματικών τιμών τριών προϊόντων – καπνού, αλκοόλ και ζαχαρούχων ποτών – έως το 2035, ώστε να γίνουν λιγότερο προσιτά με την πάροδο του χρόνου. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, αλλά βαθιά κοινωνικό.

Γιατί όσο το αλκοόλ και η ζάχαρη γίνονται φθηνότερα, η υγεία γίνεται ακριβότερη. Και το τίμημα, αργά ή γρήγορα, το πληρώνουν όλοι.

World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
Η ανάρτηση Λάνγκε 21.01.26

Είναι επίσημο - «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ (2-0)και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα (έχει ματς λιγότερο) στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Ελλάδα 24.01.26

Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Σύνταξη
Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση
Χαμογέλα και Πάλι 24.01.26

Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

«Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσινάς για την απόφασή του

Σύνταξη
