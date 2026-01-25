Η Λατινική Αμερική προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τον τομέα της εξόρυξης, καθώς η περιοχή διαθέτει τεράστια αποθέματα σε κρίσιμα ορυκτά και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η περιοχή φιλοξενεί το «Τρίγωνο του Λιθίου», καθώς και τεράστια αποθέματα χαλκού, ψευδαργύρου και άλλων ορυκτών, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για αυτά τα υλικά αυξάνεται, όπως επισημαίνει το oilprice.com.

Kατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, οι παγκόσμιες συγχωνεύσεις στον τομέα της εξόρυξης έφτασαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 74% αυτής της αξίας να κατευθύνεται στη Λατινική Αμερική

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της McKinsey & Company και του Future Minerals Forum, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, οι παγκόσμιες συγχωνεύσεις στον τομέα της εξόρυξης έφτασαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 74% αυτής της αξίας να κατευθύνεται στη Λατινική Αμερική. Η έκθεση Future Minerals Barometer Report 2025 της McKinsey, η οποία παρακολουθεί την ετοιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλη την Αφρική, τη Δυτική Ασία, την Κεντρική Ασία και τη Λατινική Αμερική, έδειξε ότι η Λατινική Αμερική προσελκύει υψηλά επίπεδα επενδύσεων στον τομέα της εξόρυξης.

Η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από υπολογιστές έως εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα (EV), αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Μια έκθεση του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ (IEF) για το 2025 υποδηλώνει ότι η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά (χαλκό, νικέλιο, κοβάλτιο, λίθιο και στοιχεία σπάνιων γαιών) θα μπορούσε να αυξηθεί από 28 εκατομμύρια τόνους το 2021 σε σχεδόν 41 εκατομμύρια έως το 2040.

Επενδύσεις 5 τρισ. έως το 2035

Η έκθεση υποδηλώνει ότι θα χρειαστούν περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σωρευτικές επενδύσεις παγκοσμίως έως το 2035 για να καλυφθεί η ζήτηση σε κρίσιμα ορυκτά. Αναφέρει επίσης ότι οι δαπάνες για εξερεύνηση είναι περίπου 40% έως 50% χαμηλότερες από τις απαιτούμενες.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών αισθάνονται την εντεινόμενη πίεση αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, καθώς οι εξορυκτικές δραστηριότητες δεν επεκτείνονται αρκετά γρήγορα για να καλύψουν την παγκόσμια ζήτηση για διάφορους πόρους. Οι μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης, τα κενά στις υποδομές, η ένταση κεφαλαίου και η αβεβαιότητα των πολιτικών μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των έργων. Επιπλέον, η εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών συγκεντρώνεται επί του παρόντος σε λίγες μόνο περιοχές του κόσμου, πράγμα που σημαίνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τρίγωνο του Λιθίου στη Λατινική Αμερική

Η Λατινική Αμερική φιλοξενεί μια περιοχή γνωστή ως το Τρίγωνο του Λιθίου, μια περιοχή που διασχίζει την Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βολιβία, η οποία θεωρείται ότι διαθέτει το 68% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου. Η Βραζιλία, το Περού και το Μεξικό διαθέτουν επίσης μικρότερα αποθέματα λιθίου. Το λίθιο είναι το κρίσιμο ορυκτό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε πολλά ηλεκτρονικά είδη, έργα αποθήκευσης μπαταριών και ηλεκτρικά οχήματα. Καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση για αυτά τα προϊόντα, αυξάνεται και η ζήτηση για λίθιο.

Η Κίνα έχει καταστεί σημαντικός επενδυτής στην εξόρυξη στο Τρίγωνο Λιθίου και είναι η κορυφαία χώρα στην επεκεργασία λιθίου παγκοσμίως, συμβάλλοντας στο 70% της παγκόσμιας προσφοράς. Οι κινεζικές εταιρείες επένδυσαν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα λιθίου στη Νότια Αμερική μεταξύ 2018 και 2024. Σύμφωνα με στοιχεία του China Global Investment Tracker, οι κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην εξόρυξη λιθίου στην περιοχή έχουν τετραπλασιαστεί από το 2020.

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB), Ilan Goldfajn, δήλωσε ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της εξευγενισμού και επεξεργασίας λιθίου, με στόχο την ενίσχυση των περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού, αντί να εξάγουν κρίσιμα ορυκτά στην Ασία για εξευγενισμό.

Το 2024, η IDΒ ξεκίνησε μια κοινή πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την αύξηση των υπεύθυνων επενδύσεων και την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας για κρίσιμα ορυκτά στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η ΕΕ παρείχε 7,3 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για το έργο, το οποίο αναμένεται να αποδεσμεύσει περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από την IDB για έργα που σχετίζονται με ορυκτά σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ελκυστική Βραζιλία

Εκτός από το γεγονός ότι η Λατινική Αμερική είναι μια δύναμη στην εξόρυξη λιθίου, χαλκού και άλλων κρίσιμων ορυκτών, η Βραζιλία διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο. Ωστόσο, επί του παρόντος, η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω τεχνικών και εμπορικών προκλήσεων. Με την ζήτηση για σπάνιες γαίες να αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2035 και την Κίνα να κυριαρχεί στην εξόρυξη και τη διύλιση, η Βραζιλία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Τον Ιανουάριο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιδιώκουν μια συνεργασία με τη Βραζιλία στον τομέα των σπάνιων γαιών, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά. Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συναντήσεις για το θέμα. «Εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ευκαιρίες», δήλωσε ένας αξιωματούχος στους δημοσιογράφους της Financial Times. «Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά».

Οι επενδύσεις στην εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η παγκόσμια ζήτηση για μέταλλα και ορυκτά συνεχίζει να αυξάνεται. Ενώ οι επενδυτές επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Τρίγωνο του Λιθίου, υπάρχουν επίσης μεγάλες προοπτικές για τη βιομηχανία σπάνιων γαιών της Βραζιλίας, καθώς και για την ανάπτυξη σε άλλες χώρες της περιοχής με μεγάλα αποθέματα κρίσιμων ορυκτών.

Πηγή: ΟΤ.gr