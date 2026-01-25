newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρίσιμα ορυκτά: Κυρίαρχη η Λατινική Αμερική – Το «Τρίγωνο του Λιθίου»
Διεθνής Οικονομία 25 Ιανουαρίου 2026, 23:46

Κρίσιμα ορυκτά: Κυρίαρχη η Λατινική Αμερική – Το «Τρίγωνο του Λιθίου»

Η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά θα μπορούσε να αυξηθεί από 28 εκατ. τόνους το 2021 σε σχεδόν 41 εκατ. έως το 2040.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Η Λατινική Αμερική προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τον τομέα της εξόρυξης, καθώς η περιοχή διαθέτει τεράστια αποθέματα σε κρίσιμα ορυκτά και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Η περιοχή φιλοξενεί το «Τρίγωνο του Λιθίου», καθώς και τεράστια αποθέματα χαλκού, ψευδαργύρου και άλλων ορυκτών, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που επιθυμούν να ενισχύσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες, καθώς η παγκόσμια ζήτηση για αυτά τα υλικά αυξάνεται, όπως επισημαίνει το oilprice.com.

Kατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, οι παγκόσμιες συγχωνεύσεις στον τομέα της εξόρυξης έφτασαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 74% αυτής της αξίας να κατευθύνεται στη Λατινική Αμερική

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της McKinsey & Company και του Future Minerals Forum, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025, οι παγκόσμιες συγχωνεύσεις στον τομέα της εξόρυξης έφτασαν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 74% αυτής της αξίας να κατευθύνεται στη Λατινική Αμερική. Η έκθεση Future Minerals Barometer Report 2025 της McKinsey, η οποία παρακολουθεί την ετοιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλη την Αφρική, τη Δυτική Ασία, την Κεντρική Ασία και τη Λατινική Αμερική, έδειξε ότι η Λατινική Αμερική προσελκύει υψηλά επίπεδα επενδύσεων στον τομέα της εξόρυξης.

Η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από υπολογιστές έως εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα (EV), αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Μια έκθεση του Διεθνούς Ενεργειακού Φόρουμ (IEF) για το 2025 υποδηλώνει ότι η παγκόσμια ζήτηση για κρίσιμα ορυκτά (χαλκό, νικέλιο, κοβάλτιο, λίθιο και στοιχεία σπάνιων γαιών) θα μπορούσε να αυξηθεί από 28 εκατομμύρια τόνους το 2021 σε σχεδόν 41 εκατομμύρια έως το 2040.

Επενδύσεις 5 τρισ. έως το 2035

Η έκθεση υποδηλώνει ότι θα χρειαστούν περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε σωρευτικές επενδύσεις παγκοσμίως έως το 2035 για να καλυφθεί η ζήτηση σε κρίσιμα ορυκτά. Αναφέρει επίσης ότι οι δαπάνες για εξερεύνηση είναι περίπου 40% έως 50% χαμηλότερες από τις απαιτούμενες.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών αισθάνονται την εντεινόμενη πίεση αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, καθώς οι εξορυκτικές δραστηριότητες δεν επεκτείνονται αρκετά γρήγορα για να καλύψουν την παγκόσμια ζήτηση για διάφορους πόρους. Οι μακροχρόνιες διαδικασίες αδειοδότησης, τα κενά στις υποδομές, η ένταση κεφαλαίου και η αβεβαιότητα των πολιτικών μπορούν να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των έργων. Επιπλέον, η εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών συγκεντρώνεται επί του παρόντος σε λίγες μόνο περιοχές του κόσμου, πράγμα που σημαίνει ότι ο τομέας αντιμετωπίζει σημαντικούς κινδύνους στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Τρίγωνο του Λιθίου στη Λατινική Αμερική

Η Λατινική Αμερική φιλοξενεί μια περιοχή γνωστή ως το Τρίγωνο του Λιθίου, μια περιοχή που διασχίζει την Αργεντινή, τη Χιλή και τη Βολιβία, η οποία θεωρείται ότι διαθέτει το 68% των παγκόσμιων αποθεμάτων λιθίου. Η Βραζιλία, το Περού και το Μεξικό διαθέτουν επίσης μικρότερα αποθέματα λιθίου. Το λίθιο είναι το κρίσιμο ορυκτό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σε πολλά ηλεκτρονικά είδη, έργα αποθήκευσης μπαταριών και ηλεκτρικά οχήματα. Καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση για αυτά τα προϊόντα, αυξάνεται και η ζήτηση για λίθιο.

Η Κίνα έχει καταστεί σημαντικός επενδυτής στην εξόρυξη στο Τρίγωνο Λιθίου και είναι η κορυφαία χώρα στην επεκεργασία λιθίου παγκοσμίως, συμβάλλοντας στο 70% της παγκόσμιας προσφοράς. Οι κινεζικές εταιρείες επένδυσαν περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα λιθίου στη Νότια Αμερική μεταξύ 2018 και 2024. Σύμφωνα με στοιχεία του China Global Investment Tracker, οι κινεζικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην εξόρυξη λιθίου στην περιοχή έχουν τετραπλασιαστεί από το 2020.

Τον Δεκέμβριο, ο πρόεδρος της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB), Ilan Goldfajn, δήλωσε ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους στον τομέα της εξευγενισμού και επεξεργασίας λιθίου, με στόχο την ενίσχυση των περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού, αντί να εξάγουν κρίσιμα ορυκτά στην Ασία για εξευγενισμό.

Το 2024, η IDΒ ξεκίνησε μια κοινή πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την αύξηση των υπεύθυνων επενδύσεων και την ανάπτυξη αλυσίδων αξίας για κρίσιμα ορυκτά στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η ΕΕ παρείχε 7,3 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για το έργο, το οποίο αναμένεται να αποδεσμεύσει περίπου 140 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από την IDB για έργα που σχετίζονται με ορυκτά σε ολόκληρη την περιοχή.

Η ελκυστική Βραζιλία

Εκτός από το γεγονός ότι η Λατινική Αμερική είναι μια δύναμη στην εξόρυξη λιθίου, χαλκού και άλλων κρίσιμων ορυκτών, η Βραζιλία διαθέτει τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα σπάνιων γαιών στον κόσμο. Ωστόσο, επί του παρόντος, η παραγωγή είναι περιορισμένη λόγω τεχνικών και εμπορικών προκλήσεων. Με την ζήτηση για σπάνιες γαίες να αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2035 και την Κίνα να κυριαρχεί στην εξόρυξη και τη διύλιση, η Βραζιλία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Τον Ιανουάριο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιδιώκουν μια συνεργασία με τη Βραζιλία στον τομέα των σπάνιων γαιών, προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα σε κρίσιμα ορυκτά. Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συναντήσεις για το θέμα. «Εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ευκαιρίες», δήλωσε ένας αξιωματούχος στους δημοσιογράφους της Financial Times. «Η κυβέρνηση της Βραζιλίας είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία για κρίσιμα ορυκτά».

Οι επενδύσεις στην εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί καθώς η παγκόσμια ζήτηση για μέταλλα και ορυκτά συνεχίζει να αυξάνεται. Ενώ οι επενδυτές επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο Τρίγωνο του Λιθίου, υπάρχουν επίσης μεγάλες προοπτικές για τη βιομηχανία σπάνιων γαιών της Βραζιλίας, καθώς και για την ανάπτυξη σε άλλες χώρες της περιοχής με μεγάλα αποθέματα κρίσιμων ορυκτών.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

inWellness
inTown
Stream newspaper
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Πασαρέλα 25.01.26

Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι - Μια Ιστορική Kατάκτηση

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Σύνταξη
Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Κορυφαίος στρατηγός της Κίνας φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Σύνταξη
Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 25.01.26

Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Βερολίνο σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης που έσπευσε με υποπολυβόλα και αυτόματα στο σημείο με πέντε τραυματίες,

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως
6% των επενδύσεων 25.01.26

Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο – το οποίο ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα ετησίως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο