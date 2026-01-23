Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ ξεκινούν τριμερείς συζητήσεις για τη λήξη του πολέμου σήμερα στο Άμπου Ντάμπι αφού προηγήθηκε συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αμερικανικής αντιπροσωπίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι τρεις ηγέτες δεν θα είναι παρόντες στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι που θα διεξαχθούν μεταξύ αντιπροσωπειών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν στο Άμπου Ντάμπι τους Στιβ Γούτικοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η Ουκρανία στέλνει ορισμένους από τους κορυφαίους αξιωματούχους της, συμπεριλαμβανομένου του Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας, του Κίρυλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, του διαπραγματευτή Ντέιβιντ Αρακάμια και του αρχηγού του γενικού επιτελείου, Αντρίι Χνάτοφ.

Επικεφαλής των συνομιλιών από τη ρωσική πλευρά είναι ο ναύαρχος Ιγκόρ Κοστιούκοφ, αναπληρωτής αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου. Ο Ρώσος απεσταλμένος για τις επενδύσεις Κίριλ Ντμίτριεφ βρίσκεται επίσης στα ΗΑΕ και θα συναντηθεί με τον Γουίτκοφ ξεχωριστά στο περιθώριο της συνάντησης.

Το «αγκάθι» του εδαφικού

Οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι μία συμφωνία είναι πολύ κοντά, αν και από ό, τι φαίνεται τα ακανθώδη ζητήματα παραμένουν.

«Το θέμα του Ντονμπάς είναι θέμα κλειδί», είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι κατά την διάρκεια online συνέντευξης Τύπου και πρόσθεσε ότι θα συζητηθεί «στο Αμπού Ντάμπι σήμερα και αύριο», διευκρινίζοντας ότι οι ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα ενημερωθούν για την έκβαση των τριμερών συνομιλιών.

«Είναι ένα βήμα – ελπίζουμε προς τον τερματισμό του πολέμου – αλλά μπορούν να συμβούν διαφορετικά πράγματα», σχολίασε αναφορικά με τις συνομιλίες ενώ πρόσθεσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ στη συνάντησή τους στο Νταβός για το ζήτημα του Ντονμπάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πρόεδροι «ολοκλήρωσαν επίσης τις εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία και συζήτησαν για πρόσθετους πυραύλους αεράμυνας που είναι απαραίτητοι για την Ουκρανία για την αναχαίτιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Ελπίζω σε ένα θετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με την πρόταση της Μόσχας για την χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση δικών της εδαφών, κυρίως της περιοχής του Κουρσκ, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «βλακείες» και πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα αγωνιστεί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει την ανάκαμψη της ίδιας της Ουκρανίας.