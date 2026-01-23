newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026 | 02:30

Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματτα στην Κομισουβάχα και στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Spotlight

Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δυο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας χθες Πέμπτη είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι είκοσι και πλέον, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματτα στην Κομισουβάχα και στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα.

Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη αυτή, ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, από όπου κατάγεται ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Χτυπήθηκαν υποδομές

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.

«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο κ. Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».

World
Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Γροιλανδία: Τι γνωρίζουμε για το «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» του Τραμπ

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις και προωθούν κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις και προωθούν κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 22.01.26

Βέλγιο: Έξι τραυματίες στην Αμβέρσα σε επίθεση με μαχαίρι – Οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Επίθεση με μαχαίρι από περισσότερους από έναν δράστες σημειώθηκε στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες να κάνουν λόγο για έξι τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αλβανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της χώρας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα
Οι δηλώσεις Ράμα 22.01.26

Τη συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Αλβανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» διασφαλίζει ότι η χώρα θα παραμείνει «στο τραπέζι» της διεθνούς διπλωματίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση
Κόσμος 22.01.26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή σε βάρος της JPMorgan Chase και ζητά 5 δισ. αποζημίωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η τράπεζα έκλεισε τους λογαριασμούς του χωρίς να τον προειδοποιήσει εγκαίρως, τον Απρίλιο του 2021, τρεις μήνες μετά την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο

Σύνταξη
Γαλλία: Δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας – Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία
Τραυματίες 22.01.26

Το Παρίσι δεσμεύεται ότι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας - Επεισόδια σε διαδήλωση στη Μασσαλία

Στην Γαλλία, η κουρδική κοινότητα πολλαπλασίασε τις τελευταίες ημέρες τις διαδηλώσεις της, θεωρώντας ότι οι γαλλικές αρχές «την πρόδωσαν»

Σύνταξη
Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»
LGBTQI+ 22.01.26

Κίνα: Η αστυνομία συνέλαβε δύο άντρες για την ανάρτηση μίας εικόνας με… «γκέι πάντα»

Οι συλλήψεις έρχονται σε μία περίοδο ευρύτερης καταστολής των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων στην Κίνα, με τις αρχές να κλείνουν dating apps και ομάδες υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις και προωθούν κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ πιέζουν Ρωσία και Ουκρανία για τριμερείς ευθείες διαπραγματεύσεις και προωθούν κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ προτείνουν αμοιβαία κατάπαυση του πυρός για ενεργειακούς στόχους ανάμεσα στη Ρωσία και το Κίεβο και ο Λευκός Οίκος θέλει τριμερή συνάντηση με απευθείας διαπραγματεύσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους
Κόσμος 23.01.26

Συρία: Έτοιμο το προκαταρκτικό πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την συνάντηση ανάμεσα στον διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, οι συγκρούσεις οδεύουν προς τερματισμό.

Σύνταξη
Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Europa League: Πρόκριση στα πλέι οφ για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, νίκη 8άδας η Ρόμα – Η βαθμολογία

Και μαθηματικά στα πλέι οφ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, με τον δικέφαλο να ελπίζει ακόμη και για την 8άδα. Βαθμολογία, αποτελέσματα της League Phase μετά την 7η αγωνιστική και το πρόγραμμα της 8ης.

Σύνταξη
Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Δουδωνής: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση – «Έχετε εκμεταλλευτεί προς όφελός σας κάθε παθογένεια του κράτους»

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου - «κουρελού», όπως το χαρακτήρισε, του υπουργείου Εσωτερικών. «Είστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που έχετε εκμεταλλευτεί όλες τις χρόνιες παθογένειες του κράτους για τη δημιουργία ενός προσωπικού συστήματος εξουσίας» τόνισε.

Σύνταξη
Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός 1-1: Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και… πρόκριση (vid)
Europa League 22.01.26

Ο Ζαρουρί απέδωσε δικαιοσύνη και... πρόκριση για τον Παναθηναϊκό (1-1)

Με ωραίο γκολ του Ανάς Ζαρουρί ο ανώτερος Παναθηναϊκός έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Φερεντσβάρος και πέρασε μαθηματικά στην ενδιάμεση φάση. O Γιουσούφ το 1-0, δεν παίζει με Ρόμα ο Σβιντέρσκι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις
Ανάληψη ευθύνης 22.01.26

Ιράν: Διάγγελμα του προέδρου Πεζεσκιάν με αφορμή τις πολύνεκρες διαδηλώσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβη σε διάγγελμα με το οποίο δίνει την θέση του Ιράν για τις αιματηρές διαδηλώσεις επιβεβαιώνοντας «σχεδόν 3.000 θανάτους».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά
15 Μαρτίου 22.01.26

Όσκαρ 2026: Βαμπίρ με ιστορικό ρεκόρ, σοκαριστικές απουσίες, απίθανες εκπλήξεις και ένα πουλέν στη δόξα τραβά

Στα φετινά Όσκαρ, το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ γράφει ιστορία και επιβεβαιώνει πως είναι η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς για περισσότερους λόγους από τους προφανείς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Reuters: Προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» – Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»
Από τον Μάρτιο 22.01.26

Σενάριο για προσωρινή εφαρμογή της Mercosur παρά το «μπλόκο» - Ενόχληση της Γερμανίας για το «πάγωμα»

Αναβρασμός στο μπλοκ των «27» καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα εφαρμοστεί προσωρινά από τον Μάρτιο δηλώνει διπλωμάτης της ΕΕ ενώ ο καγκελάριος Μερτς δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε
Ελλάδα 22.01.26

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων 10 μελών εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε αυτοκίνητα και τα πουλούσε

Τα 11 κλεμμένα οχήματα από Θεσσαλονίκη και Αττική εντοπίσθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και αφού κατασχέθηκαν, στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους

Σύνταξη
Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία
Κόσμος 22.01.26

Αυστρία: Σε εξέλιξη η δίκη του αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών που κατηγορείται για ρωσική κατασκοπεία

Στις 22 Ιανουαρίου άρχισε στην Αυστρία η δίκη του Έγκιστο Οτ, ο οποίος κατηγορείται ότι συνεργάστηκε με ρωσικά δίκτυα κατασκοπείας και διέρρευσε ευαίσθητες κρατικές πληροφορίες

Σύνταξη
