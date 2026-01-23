Ουκρανία: Τουλάχιστον 1 νεκρός και 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματτα στην Κομισουβάχα και στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.
Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δυο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας χθες Πέμπτη είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι είκοσι και πλέον, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Russian forces attacked Komyshuvakha in the Zaporizhzhia district with guided aerial bombs. One person was killed and nine were injured. Residential buildings were damaged. pic.twitter.com/RCi93zzDKi
— PPN – PulsePoint News (@wogoa1) January 22, 2026
Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα.
Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη αυτή, ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.
Στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, από όπου κατάγεται ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.
Russians launched a missile strike on a residential building in #Dnipro and Kryvyi Rih
Five people were injured, including a one-and-a-half-year-old boy.💔💔 pic.twitter.com/DsmnFVH6I2
— ZMiST (@ZMiST_Ua) January 22, 2026
Χτυπήθηκαν υποδομές
Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.
«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο κ. Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».
