«Τα έβλεπαν να περπατούν στο πιάτο» – Το παραισθησιογόνο μανιτάρι που σε κάνει να βλέπεις ανθρωπάκια

Κάθε καλοκαίρι, τα νοσοκομεία της επαρχίας Γιουνάν στην Κίνα αντιμετωπίζουν μια εποχική επιδημία παραισθήσεων: οι ασθενείς προσέρχονται με ένα αλλόκοτο σύμπτωμα, οράματα μικροσκοπικών ανθρώπων που περνούν κάτω από πόρτες, σκαρφαλώνουν τους τοίχους και κρέμονται από τα έπιπλα.

Τα εκατοντάδες περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο αποδίδονται στο Lanmaoa asiatica, ένα μανιτάρι που αναπτύσσει συμβιωτικές σχέσεις με τα πεύκα της περιοχής και θεωρείται περιζήτητο έδεσμα, γνωστό για την πλούσια γεύση του.

Το μανιτάρι πωλείται στις αγορές της επαρχίας και εμφανίζεται στο μενού εστιατορίων από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.

Οι ντόπιοι γνωρίζουν τις ιδιότητές του και φροντίζουν να το μαγειρεύουν καλά για να μειωθεί η παραισθησιογόνος δράση του.

«Σε ένα εστιατόριο με hot pot [όπου τα φαγητά μαγειρεύονται επί τόπου] ο σερβιτόρος έβαλε χρονόμετρο για 15 λεπτά και μας προειδοποίησε ‘Μην φάτε πριν χτυπήσει αλλιώς μπορεί να δείτε ανθρωπάκια’» λέει στο BBC ο Κόλιν Ντόμναουερ, υποψήφιος διδάκτορας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Φαίνεται πως είναι ευρέως γνωστό στην κουλτούρα της περιοχής» συμπεραίνει ο ερευνητής, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το μανιτάρι έχει παραισθησιογόνες ιδιότητες.

Λιλιπούτειες παραισθήσεις

Σε αντίθεση με άλλα είδη ψυχεδελικών μανιταριών, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μια ατέλειωτη γκάμα παραισθήσεων, L.asiatica δείχνει να έχει πολύ συγκεκριμένη δράση.

Το φαινόμενο, γνωστό στην ψυχιατρική ως «λιλιπούτεια παραίσθηση», αφορά οράματα με ανθρωπάκια, μικροσκοπικά ζώα ή άλλα φανταστικά πλάσματα.

Η μελέτη του L.asiatica, πιστεύει ο Ντόμναουερ, θα μπορούσε να ρίξει φως στους μηχανισμούς λειτουργίας του εγκεφάλου, ή ακόμα και να οδηγήσει στην ανάπτυξη θεραπειών για τη σχιζοφρένεια, πάθηση στην οποία ενίοτε αναφέρονται λιλιπούτειες παραισθήσεις.

Το L.asiatica αναγνωρίστηκε επίσημα ως είδος μόλις το 2015, όμως οι παραισθησιογόνες ιδιότητές του παρέμεναν τότε άγνωστες.

Η πρώτη μελέτη για τα περιστατικά παραισθήσεων στο Γιουνάν είχε έρθει το 1991. Οι ερευνητές της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών δεν κατάφεραν να βρουν την αιτία, ανέφεραν όμως ότι κύριο σύμπτωμα ήταν οι παραισθήσεις μικροσκοπικών πλασμάτων.

«Τα έβλεπαν στα ρούχα τους ενώ ντύνονταν. Τα έβλεπαν στα πιάτα τους καθώς έτρωγαν» έγραφε η ερευνητική ομάδα. Τα οράματα «ήταν ακόμα πιο έντονα όταν έκλειναν τα μάτια τους».

Σύμφωνα με το BBC, ο Ντομνάουερ ήταν αυτός που βρήκε τον πραγματικό ύποπτο.

Σε μελέτη που ετοιμάζει για δημοσίευση, ο ερευνητής αναφέρει ότι συνέλεξε δείγματα του L.asiatica από το Γιουνάν και διαπίστωσε στο εργαστήριο ότι το εκχύλισμά του προκαλεί συμπεριφορικές αλλαγές στα ποντίκια, οι οποίες βρίσκονται σε συμφωνία με τις επιδράσεις στον άνθρωπο.

Επιπλέον, ο ερευνητής επισκέφθηκε τις Φιλιππίνες, όπου είχε ακούσει φήμες για ένα παραισθησιογόνο μανιτάρι, και διαπίστωσε ότι το L.asiatica φύεται και σε αυτή τη χώρα, έστω κι αν είναι μικρότερο και έχει ροζ αντί για λευκή απόχρωση.

Το L.asiatica δεν αποκλείεται να ζει και στην Παπούα Νέα Γουινέα, αν και αυτό παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Τη δεκαετία του 1960, ο αμερικανός συγγραφέας Γκόρντον Ουάσον και ο γάλλος βοτανολόγος Ροζέ Χάιμ, οι οποίοι έκαναν τα «μαγικά» μανιτάρια ψιλοκυβίνης γνωστά στο Δυτικό κοινό, αναζήτησαν στην Παπούα Νέα Γουινέα ένα μανιτάρι που σύμφωνα με αναφορές σε έκανε να «τρελαθείς».

Οι δύο ερευνητές συνέλεξαν δείγματα ύποπτων μανιταριών και τα έστειλαν για ανάλυση στον Άλμπερτ Χόφμαν, τον ελβετό επιστήμονα που ανακάλυψε το LSD, ο οποίος όμως δεν ανίχνευσε καμία γνωστή παραισθησιογόνο ουσία.

Ο Ντομνάουερ δεν κατάφερε να συλλέξει δείγματα από την Παπούα Νέα Γουινέα, οπότε παραμένει ασαφές αν οι αναφορές αφορούν πράγματι το L.asiatica ή άλλο παραισθησιογόνο είδος.

Ο ερευνητής συνεχίζει τώρα τις μελέτες με την ελπίδα ότι θα απομονώσει το παραισθησιογόνο συστατικό.

Όπως συνέβη με άλλες ψυχεδελικές ουσίες, η απάντηση στο ερώτημα θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για τη συνείδηση και τη σχέση ανάμεσα στον νου και την πραγματικότητα.

Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για ψυχώσεις και νευρολογικές παθήσεις που προκαλούν παραισθήσεις.

Δεδομένου ότι οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μόνο το 5% των μυκήτων όλου του κόσμου έχει ανακαλυφθεί ως σήμερα, οι φαρμακολογικές τους ιδιότητες παραμένουν εν πολλοίς ανεξερεύνητες.