Για 6η ημέρα παραμένει στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1/26).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μέχρι σήμερα, κανείς δεν τον έχει αναζητήσει ή έχει δηλώσει την εξαφάνισή του και συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησής του από την τοπική αστυνομία.

Τα στοιχεία που βρέθηκαν στο βαν

Τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί στο λευκό βανάκι, με το οποίο φέρεται να έφτασε στις Ιαματικές Πηγές, παραπέμπουν σε Πολωνό τουρίστα. Από την περαιτέρω έρευνα με τη βοήθεια της Interpol βρέθηκε η ταυτότητα ενός 58χρονου υπηκόου Πολωνίας, ωστόσο δε βρέθηκαν συγγενείς και ακόμα και η λήψη dna δε θα είχε κάποιο άλλο δείγμα για να αντιστοιχηθεί.

Οι πληροφορίες του LamiaReport, θέλουν ως επίσημη αιτία θανάτου, τον πνιγμό, κάτι που σημαίνει ότι ο άτυχος άνδρας από κάποια ξαφνική αδιαθεσία, από πολύωρη παραμονή στο ζεστό νερό ή ακόμη και από μέθη, καθώς τριγύρω βρέθηκαν άδεια κουτάκια μπύρας, να ζαλίστηκε και να βρέθηκε στο νερό όπου πνίγηκε.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το επόμενο διάστημα θα είναι στη διάθεση των αρχών και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ωστόσο κρίσιμο παραμένει το θέμα εύρεσης συγγενών, για την παραλαβή και της σορού που παραμένει στο νεκροθάλαμο του Νοσοκομείου Λαμίας.