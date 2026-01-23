newspaper
Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026, 20:08

Λαμία: Στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πριν μια εβδομάδα στα ιαματικά των Θερμοπυλών

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη Λαμία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (16/1) και από τότε κανείς δεν τον έχει αναζητήσει - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίησή του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Για 6η ημέρα παραμένει στα αζήτητα ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην Ιαματική Πηγή Θερμοπυλών, το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1/26).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μέχρι σήμερα, κανείς δεν τον έχει αναζητήσει ή έχει δηλώσει την εξαφάνισή του και συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησής του από την τοπική αστυνομία.

Τα στοιχεία που βρέθηκαν στο βαν

Τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί στο λευκό βανάκι, με το οποίο φέρεται να έφτασε στις Ιαματικές Πηγές, παραπέμπουν σε Πολωνό τουρίστα. Από την περαιτέρω έρευνα με τη βοήθεια της Interpol βρέθηκε η ταυτότητα ενός 58χρονου υπηκόου Πολωνίας, ωστόσο δε βρέθηκαν συγγενείς και ακόμα και η λήψη dna δε θα είχε κάποιο άλλο δείγμα για να αντιστοιχηθεί.

Οι πληροφορίες του LamiaReport, θέλουν ως επίσημη αιτία θανάτου, τον πνιγμό, κάτι που σημαίνει ότι ο άτυχος άνδρας από κάποια ξαφνική αδιαθεσία, από πολύωρη παραμονή στο ζεστό νερό ή ακόμη και από μέθη, καθώς τριγύρω βρέθηκαν άδεια κουτάκια μπύρας, να ζαλίστηκε και να βρέθηκε στο νερό όπου πνίγηκε.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το επόμενο διάστημα θα είναι στη διάθεση των αρχών και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ωστόσο κρίσιμο παραμένει το θέμα εύρεσης συγγενών, για την παραλαβή και της σορού που παραμένει στο νεκροθάλαμο του Νοσοκομείου Λαμίας.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

inWellness
inTown
Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής
Ελλάδα 23.01.26

Τροχαία: Πότε θα σταλούν οι πρώτες κλήσεις από τις «έξυπνες» κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής

Μετά την πιλοτική λειτουργία των έξυπνων καμερών στους ελληνικούς δρόμους, η ώρα για την επίσημη έναρξη της καταγραφής παραβάσεων, αλλά και της αποστολής κλήσεων, έφτασε,

Σύνταξη
Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
Ελλάδα 23.01.26

Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης

Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Σύνταξη
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Ελλάδα 23.01.26

«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Ελλάδα 23.01.26

«Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γι’ αυτά όλα που γίνονται οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Κάποιοι φταίνε και ‘χάνονται’ νέα παιδιά» λέει ο πατέρας της 52χρονης.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν
Αποκλειστικό Reuters 23.01.26

Το Ισραήλ θέλει να εξασφαλίσει ότι περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα φύγουν από τη Γάζα παρά θα επιστρέψουν

Τι Ισραήλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ενθάρρυνση των Παλαιστινίων να μεταναστεύσουν από τη Γάζα, αν και αρνοείται ότι σκοπεύει να μεταφέρει τον πληθυσμό με τη βία

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»
Το σχέδιο ανοικοδόμησης 23.01.26

Ουκρανία: ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Στόχος η εξεύρεση «πολιτικών λύσεων»

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα διαρκέσουν δύο ημέρες. Και οι τρεις πλευρές αναγνωρίζουν ότι πρέπει να επιλυθεί το εδαφικό, στο οποίο οι διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι καίριες.

Σύνταξη
Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» – Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;
Πολιτιστικό zeitgeist 23.01.26

Οι γυναίκες τρελαίνονται με το gay, τηλεοπτικό ρομάντζο «Heated Rivalry» - Τι σημαίνει αυτό για τους άνδρες;

Η εκρηκτική δημοτικότητα της gay σειράς «Heated Rivalry» για το χόκεϊ αποκαλύπτει την επιθυμία των γυναικών για σεξ και ρομαντισμό χωρίς βία ή ιεραρχία» γράφει η Julia Carrie Wong στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όμως έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο. Η μέρα και η ώρα του αγώνα.

Σύνταξη
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Τέλος των δικαιωμάτων 23.01.26

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές
«Μας απείλησαν», απαντούν 23.01.26

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες και πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο αποδέχθηκαν εκ των προτέρων την ανατροπή του. Φέρονται ότι διαβεβαίωναν τις ΗΠΑ ότι θα έβλεπαν θετικά την αποχώρησή του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Κοντά σε ένα ακόμη sold out βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς έχουν απομείνει μόλις 3.000 εισιτήρια για το Σαββατιάτικο παιχνίδι των Πειραωτών κόντρα στον Βόλο (24/1, 17:00).

Σύνταξη
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Τρεχούμενο νερό 23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Τρίνιτι Ρόντμαν αποξενωμένη κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Washington Spirit.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
