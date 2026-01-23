newspaper
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026, 14:21

Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι μαθητές του Μουσικου και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε κατάληψη ενώ σήμερα πραγματοποίησαν πορεία με μουσική, χορό και δρώμενα.

Σε ένα από τα πανό γράφει η «Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη», με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι μαθητές καταγγέλλουν ότι κάνουν μαθήματα σε λυόμενα που ήρθαν μεταχειρισμένες πριν από δέκα χρόνια με αποτέλεσμα να βάζουν νερό όταν βρέχει. Κάνουν ακόμα λόγο για ολοένα μειούμενη υλικοτεχνική υποδομή, αναμονή για μετεγκατάσταση που δεν γίνεται ποτέ, κενές θέσεις καθηγητών, ιδιαίτερα σε μαθήματα μουσικών οργάνων, ελλιπή θέρμανση, έλλειψη αιθουσών φυσικών επιστημών.

Βασικό αίτημα είναι η θεσμική αναγνώριση των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών.

Εκτός των άλλων, τα δύο αυτά σχολεία βρίσκονται στα όρια των δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου, με αποτέλεσμα συχνά να μετατίθενται οι ευθύνες από τον έναν δήμο στον άλλον.

Πηγή: ertnews.gr

Πηγή: ertnews.gr

Πηγή: ertnews.gr

Πηγή: ertnews.gr

