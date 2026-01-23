Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης
- Αποχώρησαν από το μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες - «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με άλλες μορφές»
- «Και ναι και όχι» από Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ - Τι είπε στη συνέντευξη στο Euronews
- Τραγικό: 586 άνθρωποι πέθαναν σε τροχαία από το 2015 - 2025 στην Κρήτη
Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι μαθητές του Μουσικου και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς καταγγέλλουν σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και εκπαιδευτικό προσωπικό.
Οι μαθητές έχουν προχωρήσει σε κατάληψη ενώ σήμερα πραγματοποίησαν πορεία με μουσική, χορό και δρώμενα.
Σε ένα από τα πανό γράφει η «Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη», με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι μαθητές καταγγέλλουν ότι κάνουν μαθήματα σε λυόμενα που ήρθαν μεταχειρισμένες πριν από δέκα χρόνια με αποτέλεσμα να βάζουν νερό όταν βρέχει. Κάνουν ακόμα λόγο για ολοένα μειούμενη υλικοτεχνική υποδομή, αναμονή για μετεγκατάσταση που δεν γίνεται ποτέ, κενές θέσεις καθηγητών, ιδιαίτερα σε μαθήματα μουσικών οργάνων, ελλιπή θέρμανση, έλλειψη αιθουσών φυσικών επιστημών.
Βασικό αίτημα είναι η θεσμική αναγνώριση των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών.
Εκτός των άλλων, τα δύο αυτά σχολεία βρίσκονται στα όρια των δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου, με αποτέλεσμα συχνά να μετατίθενται οι ευθύνες από τον έναν δήμο στον άλλον.
Δείτε φωτογραφίες
- Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
- «Να μείνουμε ενωμένοι ως το τέλος»: Όσα είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του (vid)
- Δέσποινα Βανδή: Οριστικά εκτός από το J2US, ποιος είναι ο λόγος
- Ενίσχυση του εξοπλισμού πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Πιερ Μπουρντιέ: Το δεξί και το αριστερό χέρι του Κράτους
- Βρετανία: Γυναίκα σκότωσε, διαμέλισε και έθαψε τη σύντροφό της – Έθαψε τη σορό σε κήπο
- «Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στα νέα συγκλονιστικά επεισόδια στο MEGA
- Ευρώπη: Αναζητούν επιλογές που «θα έκαναν τον Τραμπ ευτυχισμένο χωρίς να πουλήσουν τη Γροιλανδία»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις