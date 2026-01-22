Τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος πεθάνει; Μαγευτική εικόνα του James Webb δείχνει την απάντηση
Το τηλεσκόπο James Webb μετέδωσε νέα εικόνα του Νεφελώματος της Έλικας, το οποίο σχηματίστηκε από τον θάνατο ενός άστρου στο μέγεθος του Ήλίου.
- Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
- Χωρίς ανακοινώσεις η σύσκεψη για την ευλογιά στο Μαξίμου – Μέτρα προσεχώς…
- Οικογένεια ξαναβρίσκει το σκυλάκι της, που αγνοούταν μετά το δυστύχημα στην Ισπανία
- Προϊστορικός οργανισμός των 8 μέτρων ανήκε σε «χαμένο παρακλάδι της ζωής»
Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb προσέφερε τη λεπτομερέστη μέχρι σήμερα εικόνα του Νεφελώματος της Έλικας, μιας πελώριας φυσαλίδας που σχηματίστηκε κατά τον εκρηκτικό θάνατο ενός άστρου σαν τον Ήλιο.
Το Νεφέλωμα της Έλικας αποτελείται από υλικό που εκτίναξε το άστρο στα τελευταία στάδια της ζωής του, λίγο πριν ο πυρήνας του καταρρεύσει για να μετατραπεί σε λευκό νάνο, ένα υπέρπυκνο σώμα περίπου στο μέγεθος της Γης.
To υλικό που εκτινάχθηκε σχηματίζει μια σφαίρα γύρω από το πτώμα του άστρου, η οποία ονομάζεται πλανητικό νεφέλωμα, αν και δεν έχει καμία σχέση με τους πλανήτες. O όρος προήλθε από το σφαιρικό σχήμα αυτών των νεφελωμάτων, το οποίο ερμήνευαν ως πλανήτες οι αστρονόμοι του 18ου αιώνα.
Το ίδιο εκρηκτικό τέλος θα έχει και ο Ήλιος όταν εξαντλήσει τα πυρηνικά του καύσιμα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια.
Η νέα εικόνα εστιάζει στο εσωτερικό χείλος της δακτυλιοειδούς δομής, ενώ ο ίδιος ο λευκός νάνος βρίσκεται έξω από το οπτικό πεδίο του Webb.
Σε αυτή την περιοχή, το υπέρθερμο αέριο που εκτινάσσεται από την περιοχή του λευκού νάνου συγκρούεται με σύννεφα κρύου αερίου, το οποίο είχε απελευθερωθεί σε προηγούμενα στάδια της κοσμικής έκρηξης.
Η εικόνα του James Webb είναι διαθέσιμη σε πλήρη ανάλυση εδώ.
Λίγο πιο μακριά από τον λευκό νάνο, το αέριο ψύχεται και σχηματίζει κίτρινες στήλες μοριακού υδρογόνου.
Στο κάτω μέρος της εικόνας, οι κόκκινοι τόνοι αντιστοιχούν σε ψυχρές περιοχές όπου το αέριο αραιώνει και αντικαθίσταται από σκόνη πιο σύνθετων ενώσεων.
Σκορπισμένο στο Διάστημα, το υλικό αυτό δεν αποκλείεται να αποτελέσει μια μέρα την πρώτη ύλη για τον σχηματισμό νέων άστρων και πλανητών.
- Τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος πεθάνει; Μαγευτική εικόνα του James Webb δείχνει την απάντηση
- Καζακστάν: Στη χώρα του Borat δεν αστειεύονται
- Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
- ΟΙΕΛΕ για την νεκρή εκπαιδευτικό από την κακοκαιρία: «Τα φροντιστήρια δεν έκλεισαν – Το πληρώσαμε με μια ζωή»
- Τηλεκριτική διαιτησίας; Φοβούνται και την σκιά τους!
- Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
- «Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
- Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις