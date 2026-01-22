science
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος πεθάνει; Μαγευτική εικόνα του James Webb δείχνει την απάντηση
Διάστημα 22 Ιανουαρίου 2026 | 17:57

Τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος πεθάνει; Μαγευτική εικόνα του James Webb δείχνει την απάντηση

Το τηλεσκόπο James Webb μετέδωσε νέα εικόνα του Νεφελώματος της Έλικας, το οποίο σχηματίστηκε από τον θάνατο ενός άστρου στο μέγεθος του Ήλίου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Spotlight

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb προσέφερε τη λεπτομερέστη μέχρι σήμερα εικόνα του Νεφελώματος της Έλικας, μιας πελώριας φυσαλίδας που σχηματίστηκε κατά τον εκρηκτικό θάνατο ενός άστρου σαν τον Ήλιο.

Το Νεφέλωμα της Έλικας αποτελείται από υλικό που εκτίναξε το άστρο στα τελευταία στάδια της ζωής του, λίγο πριν ο πυρήνας του καταρρεύσει για να μετατραπεί σε λευκό νάνο, ένα υπέρπυκνο σώμα περίπου στο μέγεθος της Γης.

To υλικό που εκτινάχθηκε σχηματίζει μια σφαίρα γύρω από το πτώμα του άστρου, η οποία ονομάζεται πλανητικό νεφέλωμα, αν και δεν έχει καμία σχέση με τους πλανήτες. O όρος προήλθε από το σφαιρικό σχήμα αυτών των νεφελωμάτων, το οποίο ερμήνευαν ως πλανήτες οι αστρονόμοι του 18ου αιώνα.

Το ίδιο εκρηκτικό τέλος θα έχει και ο Ήλιος όταν εξαντλήσει τα πυρηνικά του καύσιμα σε περίπου 5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Αριστερά, το Νεφέλωμα της Έλικας σε εικόνα του επίγειου τηλεσκοπίου VISTA. Δεξιά, η περιοχή που παρατήρησε το James Webb [NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI)]

Αριστερά, το Νεφέλωμα της Έλικας σε εικόνα του επίγειου τηλεσκοπίου VISTA. Δεξιά, η περιοχή που παρατήρησε το James Webb [NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI)]

Το Νεφέλωμα της Έλικας βρίσκεται στην κατεύθυνση του αστερισμού του Υδροχόου, σε απόσταση 650 ετών φωτός, και είναι ένα από τα πλησιέστερα και φωτεινότερα που διακρίνονται από τη Γη. Είναι γνωστό στους αστρονόμους εδώ και δύο αιώνες.

Η νέα εικόνα εστιάζει στο εσωτερικό χείλος της δακτυλιοειδούς δομής, ενώ ο ίδιος ο λευκός νάνος βρίσκεται έξω από το οπτικό πεδίο του Webb.

Σε αυτή την περιοχή, το υπέρθερμο αέριο που εκτινάσσεται από την περιοχή του λευκού νάνου συγκρούεται με σύννεφα κρύου αερίου, το οποίο είχε απελευθερωθεί σε προηγούμενα στάδια της κοσμικής έκρηξης.

Η εικόνα του James Webb είναι διαθέσιμη σε πλήρη ανάλυση εδώ.

Ζουμ στην εικόνα του James Webb: Οι κίτρινες στήλες σχηματίζονται από θερμό αέριο που συγκρούεται με ψυχρά σύννεφα υλικού ([NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI)]

Ζουμ στην εικόνα του James Webb: κίτρινες στήλες μοριακού υδρογόνου σχηματίζονται από την ψύξη του αερίου που εκτίναξε το άστρο ([NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI)]

Στο πάνω μέρος της εικόνας διακρίνονται γαλάζια στίγματα, σύννεφα αερίου που θερμαίνεται και λάμπει λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας του αστρικού υπολείμματος.

Λίγο πιο μακριά από τον λευκό νάνο, το αέριο ψύχεται και σχηματίζει κίτρινες στήλες μοριακού υδρογόνου.

Στο κάτω μέρος της εικόνας, οι κόκκινοι τόνοι αντιστοιχούν σε ψυχρές περιοχές όπου το αέριο αραιώνει και αντικαθίσταται από σκόνη πιο σύνθετων ενώσεων.

Σκορπισμένο στο Διάστημα, το υλικό αυτό δεν αποκλείεται να αποτελέσει μια μέρα την πρώτη ύλη για τον σχηματισμό νέων άστρων και πλανητών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 2%, με τζίρο 405 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Το μυστικό για να βρίσκεις λύση σε κάθε πρόκληση

Business
ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

ICAP CRIF: Τι τζίρο έκαναν οι «μεγάλοι» σε βιομηχανία, εμπόριο και υπηρεσίες

inWellness
inTown
Stream science
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη – Τι μπορεί να προκαλέσει
Επίπεδο 4 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα πλήττει τη Γη

Γεωμαγνητική καταιγίδα, που τοποθετείται στο επίπεδο 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλήττει τη Γη, έπειτα από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες».

Σύνταξη
Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Συναγερμός 09.01.26

Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.

Σύνταξη
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται – Viral για αρνητικούς λόγους
Έντονες αντιδράσεις 22.01.26

Ο Τσέχος πρωθυπουργός αγόρασε υδρόγειο για να δει πού βρίσκεται η... Γροιλανδία - Viral για αρνητικούς λόγους

«Και εκεί κοντά βρίσκεται η Ρωσία και, αν υπήρχε κάποια σύγκρουση, Θεός φυλάξει, ο πύραυλος δεν θα χρειαζόταν να πάει μακριά», είπε ο αυτοαποκαλούμενος «τραμπιστής» πρωθυπουργός για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Φάμελλος από Γλυφάδα: Σοβαρότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης που δεν επενδύει στην πρόληψη

«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία
Κόσμος 22.01.26

Τα γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» του Μακρόν στο Νταβός έσπασαν τα ταμεία

Το γραφείο του Μακρόν ανακοίνωσε ότι η επιλογή του προέδρου να εμφανιστεί με γυαλιά ηλίου στη διάρκεια της ομιλίας του στο Νταβό έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του εξαιτίας ενός σπασμένου αγγείου.

Σύνταξη
Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Στη Σάλκε ο Τζέκο (pic)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα μετά από 15 χρόνια επέστρεψε ο Έντιν Τζέκο, ο οποίος στα 39 του υπέγραψε στη Σάλκε.

Σύνταξη
Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Υψηλή επικινδυνότητα 22.01.26

Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Επικίνδυνες φθορές οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του αστικού ιστού, οδήγησαν στο κατεπείγον αίτημα της δημάρχου Τήλου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Δήμου.

Σύνταξη
ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
Κόσμος 22.01.26

ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης

Η έξαρση των βομβιστικών επιθέσεων και οι εκτεταμένες συγκρούσεις στη Νιγηρία σκότωσαν περισσότερους από 4.000 ανθρώπους τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025

Σύνταξη
Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
Τι ζήτησε 22.01.26

Ζελένσκι: Τίποτα δεν άλλαξε σε έναν χρόνο - «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου είναι «σχεδόν έτοιμα», υποστήριξε ο Ζελένσκι - Ανακοίνωσε ότι θα γίνει «τριμερής συνάντηση» Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Σύνταξη
ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
Επικαιρότητα 22.01.26

ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»

«Ειδικά οι καταστροφές στο παραλιακό μέτωπο, στην περιβόητη Αθηναϊκή Ριβιέρα', και τα νότια προάστια της Αττικής είναι απολύτως ενδεικτικές των προτεραιοτήτων του αστικού κράτους», λέει το ΚΚΕ για την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες
Χρυσό Αγαλματάκι 22.01.26 Upd: 16:19

Όσκαρ 2026: Τέσσερα βραβεία διεκδικεί η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου και ρεκόρ για το Sinners – Αυτές είναι όλες οι υποψηφιότητες

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 16 Μαρτίου.

Σύνταξη
Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης
Αποτίμηση 22.01.26

Στους Δήμους που χτυπήθηκαν από τα καιρικά φαινόμενα αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης

Επίσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδου στους πληγέντες Δήμους από το πρόσφατο κύμα κακοκαιρία, θα πραγματοποιηθεί αύριο 23 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή
Ελλάδα 22.01.26

Φόβοι για νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Πέμπτης – Τα Νότια Προάστια μετρούν τις πληγές τους μετά την καταστροφή

Η Άνω Γλυφάδα ξημέρωσε μέσα σε λάσπη, συντρίμμια και εικόνες γενικευμένης καταστροφής, μία ημέρα μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Σύνταξη
Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)

Ο Πανιώνιος δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο και μέσα σε δύο λεπτά στέλνει το μήνυμα για το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και πώς οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα γήπεδα.

Σύνταξη
Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;
Έλον Μασκ 22.01.26

Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;

Η μαζική παραγωγή ψεύτικων γυμνών εικόνων μέσω του Grok πάει κόντρα στις διακηρύξεις του Έλον Μασκ για πάταξη της παιδικής πορνογραφίας. Το σκάνδαλο επαναφέρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συναίνεση και τα όρια της ΑΙ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο