Αγνοια δηλώνει ο Φειδίας Παναγιώτου για έρευνα εναντίον του, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζει καταγγελίες σε βάρος του για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία (στη φωτογραφία αρχείου από philenews.com, επάνω, ο Φειδίας Παναγιώτου).

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο ευρωβουλευτής απαντά πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του.

Δημοσιεύματα θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά καταγγελίες σε βάρος του Παναγιώτου για ενδεχόμενη διασπάθιση χρήματος

Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος εντός των επόμενων ημερών θα δώσει απαντήσεις μέσω βίντεο που θα αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πληροφορίες, ωστόσο, αναφέρουν πως το αποδίδει σε σκοπιμότητα λόγω εκλογών.

Δημοσιεύματα θέλουν την Αρχή κατά της Διαφθοράς να έχει παραπέμψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή για ενδεχόμενη διασπάθιση χρήματος από ευρωπαϊκά ταμεία.

Οι καταγγελίες, όπως λέγεται, ήταν ανώνυμες και εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την συνδεδεμένη υπηρεσία της OLAF.

«Επαυλη στη Λεμεσό»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το politis.com.cy, η έρευνα κατά του ευρωβουλευτή άρχισε μετά από καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς πριν περίπου δύο μήνες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν στοιχεία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, τα οποία φέρουν τον ευρωβουλευτή να έχει ενοικιάσει έπαυλη στη Λεμεσό την οποία βάφτισε «γραφεία», με μηνιαίο κόστος γύρω στις 5-6 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα οι καταγγελίες φέρουν τον Φειδία Παναγιώτου να χρησιμοποιεί την έπαυλη ως παραθεριστική κατοικία και να πραγματοποιεί διάφορα πάρτι.