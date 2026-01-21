ΙΣΤΟΡΙΕΣ: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, το περιοδικό ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, ανοίγοντας το πρώτο τεύχος του 2026 με μια μεγάλη αναδρομή στις επετείους που σφράγισαν την Παγκόσμια και την Ελληνική Ιστορία. Επέτειοι που δεν λειτουργούν απλώς ως ημερολογιακές υπενθυμίσεις, αλλά ως ζωντανά ίχνη γεγονότων και προσώπων, των οποίων ο απόηχος φτάνει –και συχνά καθορίζει– τη δική μας εποχή.

Από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας το 1776 έως την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου το 1826, οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ φωτίζουν κομβικές στιγμές που άλλαξαν τον ρου των πραγμάτων. Στις σελίδες του τεύχους, ο Νίκος Σηφουνάκης επιστρέφει στον μυστηριώδη και τραγικό θάνατο του Αλέκου Παναγούλη το 1976, ο Παντελής Βούλγαρης θυμάται τη δημιουργία του εμβληματικού «Χάπι Ντέι» την ίδια χρονιά, ενώ ο Σταμάτης Φασουλής αναστοχάζεται την απώλεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη το 1996.

Το αφιέρωμα απλώνεται και στη μουσική μνήμη: η «Αθανασία» του Μάνου Χατζιδάκι ζωντανεύει μέσα από τη μαρτυρία του βασικού ερμηνευτή της, Μανώλη Μητσιά, ενώ το ιστορικό «Ρεσιτάλ» των Κώστα Χατζή και Μαρινέλλας ανακαλείται από τον ηχολήπτη Γιάννη Σμυρναίο. Παράλληλα, τιμούμε τα 80 χρόνια του Λούκι Λουκ, ξαναβλέπουμε την άτυπη κινηματογραφική μονομαχία του 1976 ανάμεσα στο «Ρόκι» και τον «Ταξιτζή» –με τον Σιλβέστερ Σταλόνε να βγαίνει νικητής στα Όσκαρ– και στεκόμαστε στα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, ενός «προσώπου» πιο επίκαιρου από ποτέ.

Οι ΙΣΤΟΡΙΕΣ δεν αφηγούνται απλώς το παρελθόν. Το ερμηνεύουν, το συνδέουν με το παρόν και μας καλούν να το ξανασκεφτούμε.

Κυκλοφορεί αποκλειστικά με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ το Σάββατο 24 Ιανουαρίου